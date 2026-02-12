Los Bunkers y Los Tres comparten escenario en el Festival de Antofagasta

Un singular momento se vivió en la apertura del Festival de Antofagasta, la noche del miércoles 11 de febrero en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán. Los Bunkers y Los Tres, no solo coincidieron como números musicales, sino que también compartieron escenario.

Durante el show de Los Tres, el cantante Álvaro López de Los Bunkers, fue invitado a escena. Junto a Álvaro Henríquez cantaron dos clásicos, Un amor violento y Déjate caer. Un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El vínculo entre ambas bandas es de larga data y ya se habían encontrado tras bambalinas, en el contexto de las presentaciones de ambos durante la apertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.