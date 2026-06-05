Ministro Rau defiende el crédito tributario al empleo, pero se abre a “focalizar” la medida

El ministro de Trabajo, Tomás Rau, defendió la necesidad de un crédito tributario para el empleo en medio de los cuestionamientos sobre su efectividad en nuevas contrataciones e impacto en el empleo frente al costo fiscal que significaría.

Sin embargo, el secretario de Estado también se abrió a cambios de diseños a la propuesta original de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast. Hoy el proyecto está en análisis en la Comisión de Hacienda del Senado y se le introdujo un nuevo diseño del crédito al empleo diferenciado por sexo y edad, actualizándose las estimaciones de costo.

Sobre la medida, el secretario de Estado la defendió en el contexto de dar liquidez a las empresas.

“Sobre todo las pymes, que están destruyendo empleo desde hace 18 meses, más o menos. Ahora se sumaron las grandes, que es lo preocupante. Las grandes están aumentando el empleo un poquito, pero ahora, ya en la última medición también, están despidiendo más que contratando”, dijo en entrevista con radio Pauta.

Sobre los cambios para “perfeccionar la medida”, el secretario de Estado dijo que “hay distintas maneras y eso va a depender también un poco de las restricciones presupuestarias, finalmente, de esta reforma”.

“Se puede focalizar en contratos nuevos, que eso sería una medida bastante más económica. Y podemos ser un poco más creativos en el concepto de nuevo. Por ejemplo, los contratos de hasta 11 meses están libres de pago de indemnización por año de servicio y tienen una probabilidad más alta de ser despedidos (...) Hay harta fórmula, pero se puede”, dijo.

Sin embargo, en línea con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el secretario de Estado resaltó la necesidad de que este crédito tributario sea aprobado dentro de la megarreforma.

“Hemos tenido alza en el costo laboral, hemos tenido despido de las pymes desde hace 18 meses. Entonces, hay problemas de liquidez y esto aporta la liquidez y está amarrado a la contratación”, comentó.

Mientras que, al ser consultado sobre las modificaciones al proyecto, el titular del Trabajo comentó que “estamos en una fase de evaluación. Yo le di un ejemplo, pero hay otros ejemplos más de focalización, por supuesto”.

El secretario de Estado también resaltó que la medida necesita que la economía del país repunte.

“Ya sea subsidio o crédito al empleo, va a ayudar en la medida que recuperemos el dinamismo económico. Porque si la economía está decreciendo, pongámonos en el lugar de un empresario o de un pequeño empresario. Si en el fondo están cayendo mis ventas, por ejemplo, y me ponen un subsidio de 10% o 15%, yo voy a esperar a contratar, viendo que se recupere la actividad, más allá del subsidio”, dijo.