SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    La cantidad de invitados se redujo de 250 a 120 para esta edición, una situación que generó polémica por grandes ausencias como Di Mondo. La productora Bizarro busca que no existan filas en la alfombra roja y que no se repiten desórdenes como los del año pasado.

    Por 
    Daniel Cañete
    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026 Mario Dávila Herandez/AgenciaUn

    El viernes 20 de febrero se celebrará la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, uno de los eventos más queridos por el público y que acompañan al certamen internacional. Se realizará en el Sporting Club de Viña del Mar a las 21:00 y se espera que tenga una duración de cuatro horas. Habrá entradas gratis para los asistentes.

    Uno de los aspectos más polémicos de esta edición es la cantidad de invitados. La lista se redujo. De 250 personas el año pasado a 120 para esta ocasión. Según Carlos Valencia, director de la Gala de Viña 2026, en la lista de invitados están: María José “Cote” López, Lucas Lama, Luis “El Mago” Jiménez, Raquel “Kel” Calderón, Francisca Virgilio, Marlen Olivari, Luciano Marrocchino y Kidd Voodoo.

    Lista reducida

    Entre las eventuales ausencias está Di Mondo, quien fue un ícono del evento durante más de una década. En entrevista con el programa Plan Perfecto, detalló que tiene un conflicto legal con Mega, organizador de la gala. Según cuenta, la disputa está realcionada con su fallida participación en el reality El Internado, donde el canal le quiso dar una visa de turista, en vez de una laboral.

    Sin embargo, desde la productora Bizarro señalaron que el proceso de invitaciones todavía está en curso.

    Di Mondo la-cuarta

    El director Carlos Valencia explica que la reducción del número de invitados se debe a una intención de dar un “buen trato”. “Que puedan pasar todos en un horario que no sea tan tarde”, detalla. Una de las quejas del año pasado fue la duración extensa y las filas para pasar a la alfombra roja.

    Sobre las personas que no fueron invitadas, Carlos Valencia descarta la existencia de una “lista negra”. “La idea es ir rotando y que después puedan venir esos invitados en galas posteriores. Pero, en esta gala, lamentablemente no vamos a poder invitar a todos los que se invitó el año pasado”.

    La productora Bizarro comenta que la lista de invitados se dará a conocer poco a poco y que esperan tener las confirmaciones en 15 días.

    El show

    Tonka Tomicic será la animadora de esta edición de la gala y Rubén Campos estará comentando la vestimenta de los invitados. El encargado de entrevistar a las celebridades que caminen por la alfombra roja será José Antonio Neme.

    En cuanto al show televisivo, el evento contará con estaciones como la plataforma giratoria, la alfombra roja y las entrevistas. Las imágenes se irán mostrando en simultáneo para dar un mayor ritmo televisivo.

    Lee también:

    Más sobre:Gala de Viña del Mar 2026Lista de invitadosCarlos ValenciaDi MondoSporting ClubTonka TomicicRubén CamposJosé Antonio NemeMegazineMegazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    La canadiense Nobel Resources comienza el trabajo de perforación en su proyecto en la Región de Atacama

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno
    Chile

    Libertarios piden una “propuesta formal, completa y transparente” a equipo de Kast para reevaluar su ingreso al futuro gobierno

    Kast opta por Ximena Rincón para el Ministerio de Energía

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama
    Negocios

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    La canadiense Nobel Resources comienza el trabajo de perforación en su proyecto en la Región de Atacama

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025
    Tendencias

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Nicolás Peric le responde a Lucas Cepeda y lanza una dura reflexión sobre los futbolistas profesionales
    El Deportivo

    Nicolás Peric le responde a Lucas Cepeda y lanza una dura reflexión sobre los futbolistas profesionales

    No vuelve a Chile: Eduard Bello deja atrás su etapa en la UC y firma por Atlético Nacional de Medellín

    Inspirado en la decada del 2010: Red Bull revela las novedades en el diseño de su auto de cara a la Fórmula 1

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”
    Cultura y entretención

    Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

    Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no debe ser el ancla que limite avanzar en otros temas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha