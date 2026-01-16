Los detalles en la lista de invitados de la Gala del Festival de Viña 2026

El viernes 20 de febrero se celebrará la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, uno de los eventos más queridos por el público y que acompañan al certamen internacional. Se realizará en el Sporting Club de Viña del Mar a las 21:00 y se espera que tenga una duración de cuatro horas. Habrá entradas gratis para los asistentes.

Uno de los aspectos más polémicos de esta edición es la cantidad de invitados. La lista se redujo. De 250 personas el año pasado a 120 para esta ocasión. Según Carlos Valencia, director de la Gala de Viña 2026, en la lista de invitados están: María José “Cote” López, Lucas Lama, Luis “El Mago” Jiménez, Raquel “Kel” Calderón, Francisca Virgilio, Marlen Olivari, Luciano Marrocchino y Kidd Voodoo.

Lista reducida

Entre las eventuales ausencias está Di Mondo, quien fue un ícono del evento durante más de una década. En entrevista con el programa Plan Perfecto, detalló que tiene un conflicto legal con Mega, organizador de la gala. Según cuenta, la disputa está realcionada con su fallida participación en el reality El Internado, donde el canal le quiso dar una visa de turista, en vez de una laboral.

Sin embargo, desde la productora Bizarro señalaron que el proceso de invitaciones todavía está en curso.

Di Mondo la-cuarta

El director Carlos Valencia explica que la reducción del número de invitados se debe a una intención de dar un “buen trato”. “Que puedan pasar todos en un horario que no sea tan tarde”, detalla. Una de las quejas del año pasado fue la duración extensa y las filas para pasar a la alfombra roja.

Sobre las personas que no fueron invitadas, Carlos Valencia descarta la existencia de una “lista negra”. “La idea es ir rotando y que después puedan venir esos invitados en galas posteriores. Pero, en esta gala, lamentablemente no vamos a poder invitar a todos los que se invitó el año pasado”.

La productora Bizarro comenta que la lista de invitados se dará a conocer poco a poco y que esperan tener las confirmaciones en 15 días.

El show

Tonka Tomicic será la animadora de esta edición de la gala y Rubén Campos estará comentando la vestimenta de los invitados. El encargado de entrevistar a las celebridades que caminen por la alfombra roja será José Antonio Neme.

En cuanto al show televisivo, el evento contará con estaciones como la plataforma giratoria, la alfombra roja y las entrevistas. Las imágenes se irán mostrando en simultáneo para dar un mayor ritmo televisivo.