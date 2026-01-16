Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

La edición número 55 del Festival del Huaso de Olmué abrió las puertas del Patagual con entusiasmo e ímpetu durante la noche de ayer. Con Myriam Hernández y Nicole como las cantantes invitadas y Paul Vásquez “El Flaco” exponiendo su comedia, el evento nacional funcionó y pudo construir un vínculo emotivo entre artistas y público.

¿Quieres conocer los acontecimientos más destacables de cada presentación? A continuación dejamos un resumen de la primera noche del festival.

Myriam Hernández y un show emotivo

Tras una obertura llena de cueca, chilenidad y sonrisas, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy presentaron la primera noche. Con bromas, canto de Cumpleaños Feliz para el presentador y una solicitud de beso cumplida, la pareja de animadores presentó a Myriam Hernández frente a un público expectante.

La baladista de América se presentó en un Patagual entusiasta bajo los parámetros de lo que ella llamó “el concierto más difícil de su vida”. La instancia significó el primer show en vivo de Myriam Hernández desde el fallecimiento de su padre el pasado 29 de diciembre, tras semanas en que la artista no hizo apariciones públicas.

Debido a esto, la cantante mencionó en más de una ocasión que quería dedicarle el concierto a su padre. “Este quizás es el concierto más difícil de mi vida. Quiero agradecer su cariño (al público) y dedicárselo a una persona muy especial. Para ti, papá”, afirmó Hernández, antes de cantar Mío. La artista incluso frenó su canto por unos segundos por las lágrimas que le brotaron.

El show contó con los clásicos más recordados de Myriam (como El Hombre que Yo Amo, Herida y Huele a Peligro), que fueron cantados a coro por el Patagual, aunque también incluyó canciones de Tauro (2024), su último álbum. El espectáculo, respecto a las imágenes puestas en las pantallas, construyó su simbología en torno a este disco y sus conceptos. La performance fue fortalecida por un protagonismo notorio de la orquesta sinfónica que acompañó a la cantante, sobre todo de la guitarra eléctrica y los violines. El trabajo de luces, variado entre colores rojizos, azulados y verdosos, varió las tonalidades del Patagual según cada canción de manera óptima.

Myriam Hernández lidió con su tristeza y la canalizó poderosamente con el Patagual. Presentó un espectáculo pulcro y apasionado cuando sonaban sus hits, construyendo dinámicas variadas, inesperadas y cercanas con el público; pruebas de esto ocurrieron cuando la cantante subió a Antonia al escenario, una niña que tenía un cartel con el texto: “Myriam, tengo 8 años. Quiero cantar contigo” entre la audiencia.

Tras un dueto bastante afinado con Antonia, Hernández siguió su show, recibió flores, aplausos y un peluche de Snoopy y se retiró del escenario con el Guitarpín de Plata, reconocimiento que da el festival a artistas destacados.

Paul Vásquez y su estilo

La presentación del comediante ex-Dinamita Show fue uno de los puntos más comentados de la noche. Redes sociales debatieron qué tan vigente se mantiene el “humor blanco” de Paul Vásquez, quien, tras más de 30 años de trayectoria con su personaje “El Flaco”, pudo presentarse por primera vez en el Patagual y admitió que fue “un sueño cumplido”.

El Flaco presentó una rutina que mezcló humor blanco (según sus propias palabras) con un humor negro autoconsciente y de diversas índoles. En ambos parámetros sacó risas y, de hecho, en el segundo sacó sorpresas luego de hacer bromas potencialmente incómodas sobre Mauricio Medina (ex “Indio” de Dinamita Show), Luis Slimming (Vásquez dijo: “(...) ¡con razón le aplauden hasta los peos a Slimming!“) y él mismo, burlándose directamente de sus propias experiencias con problemas legales y de drogas.

La presentación fue la más vista de la noche, con un peak de 1.248.000 personas viéndola y un rating online promedio de 1.139.042 personas por minuto, superando con creces a sus contrapartes en más de 500.000 personas. La rutina trató temáticamente sobre experiencias que “no entienden los jóvenes”, burlas a los comediantes de stand-up, experiencias ligadas al COVID, sus vivencias en el Festival de Viña 2020, bromas sobre buscar trabajo, burlas suaves a políticos y chistes autoconscientes. Sus polémicas sobre pago de pensión alimenticia y consumo de drogas fueron temas recurrentes utilizados por Vásquez para hacer reír al público; la táctica funcionó.

La emoción lo alcanzó cuando terminó su rutina y el Patagual lo aplaudió. La risa del público no fue totalmente constante pero sí estruendosa. Paul Vásquez ganó apoyo, alcance y motivación para seguir en el humor, ya que, tras haber declarado hace un tiempo que no estaba seguro de si iba a seguir interpretando el personaje del Flaco, el comediante dijo “Yo me había declarado en reflexión. Este público me ha dado nuevos bríos para seguir”.

En la conferencia de prensa posterior a su rutina confirmó esta idea, dando a entender que seguirá interpretando al Flaco en shows futuros, además de esclarecer que no tiene problemas con Luis Slimming (que sus chistes eran “solo humor”) y que, incluso, él “está dispuesto” a un hipotético regreso de Dinamita Show, pero dijo que “no dependía de él”. En esta misma instancia, el humorista explica que su posible “retiro” influyó en su selección en Olmué. “Si yo tal vez no decía que me retiraba, no hubiese estado (en Olmué). Vengo buscando Olmué desde hace muchos años. Tuve que decir esto (...) y llamé la atención. La recepción que me dio el público del Patagual me confirmó que todavía puedo más”, afirmó Paul Vásquez.

Nicole y un show luminoso

La presentación de Nicole inició alzando la importancia de las imágenes de la pantalla principal, que mostró un video introductorio de Marilyn Monroe cantando. Luego, la cantante entró, con guitarra en mano, a interpretar sus más grandes clásicos con energía e intensidad. Pasó por Hoy, Despiértame, Noche, Dame Luz y Esperando nada, entre otras canciones de su repertorio.

El show estuvo marcado por la gran motivación transmitida por Nicole y su banda, complementada por un juego de luces variado que, entre intermitencias y variaciones tonales, se adecuaban a cada melodía. Una ráfaga de aire que sacudía continuamente el pelo de la artista potenció el toque salvaje de la presentación.

En su cierre, confirmó que presentar este concierto en el Festival de Olmué era importante para ella porque representa “el final de un ciclo y el inicio de otro”, refiriéndose a su recientemente terminada gira por el aniversario 30 años del álbum Esperando nada (1994). Para cerrar, Nicole presentó un medley inédito que, según sus palabras, homenajea a la generación de artistas chilenos de los años 90 de la que ella formó parte, en que cantó segmentos de canciones como Sentimiento Original, Mágico Ideal o El juego.