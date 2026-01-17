SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Crítica de discos: Gepe se une a Los Vásquez, Dry Cleaning sorprende y ojo con El Café Atómico

    Las novedades discográficas de la semana tienen a la sociedad chilena integrada por Gepe y el dúo Los Vásquez, mientras que la agrupación inglesa Dry Cleaning sorprende con un título inclasificable. Dentro de los apuestas, el músico venezolano El Café Atómico también levanta la mano y dice lo suyo.

    Por 
    Felipe Retamal, Claudio Vergara y Alejandro Tapia
    Crítica de discos: Gepe se une a Los Vásquez, Dry Cleaning sorprende y ojo con El Café Atómico

    *Gepe & Los Vásquez - Cosa Buena

    Fue una junta informal, entre guitarras y canciones, en la casa de los hermanos Enzo e Ítalo Vásquez, la que gatilló la chance de una colaboración entre el afamado dúo de “pop cebolla” y Gepe. Un proceso que luego de tres años de idas y venidas, decantó en Cosa Buena, un single ya disponible en las plataformas digitales, pero estrenado en directo durante los shows que ofreció el dúo en noviembre pasado en el Movistar Arena.

    Se trata de un tema animado en ritmo de cumbia, un género que Los Vásquez han trabajado con total soltura anteriormente y Gepe ha explorado con su habitual interés en la fusión latinoamericana. De alguna forma compagina de manera muy orgánica los universos de ambos artistas; el sonido del acordeón, las armonías vocales y la producción limpia, del lado de los Vásquez; el estilo vocal y la vocación pop, desde la vereda del sanmiguelino.

    En su estructura recurre a la clásica estrategia del pop de arrancar con el pegajoso estribillo (muy marcado por la presencia de Gepe), además de sumar una parte C en que suenan muy latinos arreglos de bronces. También hay sutiles guiños al reggae en algunos pasajes. Por otro lado, la letra se mueve en el tópico de la nostalgia, en este caso sobre el buen recuerdo que dejó un amor del pasado evocado con cariño; es decir, más cerca al agradecimiento que al despecho. Un sencillo animado y directo acorde a la temporada veraniega (Felipe Retamal).

    *Dry Cleaning - Secret Love

    La banda inglesa Dry Cleaning sacó la brújula y planteó su último disco como un atlas de geografías diversas. Viajaron por distintas latitudes, como si cada canción intentara capturar parte de la naturaleza de los sitios donde grabaron: el estudio The Loft de Jeff Tweedy (Wilco) en Chicago, los Sonic Studios de Alan Duggan y Daniel Fox (Gilla Band) en Dublín, y finalmente recalaron en Francia para unirse a la cantautora Cate Le Bon, aliada de St. Vincent y Perfume Genius, y quien también ofició como productora del trabajo.

    La inversión valió la pena: este tercer título figura sin problemas entre lo mejor que ha despachado la agrupación formada en 2017 e inscrita en el post punk.

    Pulsos electrónicos, bajos pesados característicos del género, guitarras que se mueven sigilosas, cadencias nerviosas que por momentos saludan a Talking Heads y la declamación hipnótica y acechante de la vocalista Florence Shaw -como una Suzanne Vega narcótica- precipitan un resultado inclasificable. A momentos, inquietante. Dry Cleaning está en pleno ascenso y por ahora lo logran: su última entrega estimula y provoca de todo, menos indiferencia (Claudio Vergara).

    *El Café Atómico - Bruxismo en la familia

    Justo un día antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Víctor Fernández -músico venezolano detrás de El Café Atómico- lanzó su nuevo álbum donde incluyó un tema surf rock que tituló Los gringos: “Cuidado mamá, dicen que vienen los gringos/ Anoche tuve un sueño, que jamás olvido/ Me mandaban pal frente, al ritmo de ska/”. Esta premonición, como sabemos, se materializó 24 horas después.

    Bruxismo en la familia, con guiños a lo experimental y al tropicanibalismo, cuenta con 11 temas que Fernández grabó en su cuarto en el centro de Montevideo. Aquí hay ambient (Incluso más allá de los páramos grises), black metal (Me abandonaron en la cuneta) y bolero (Sol de anteayer). “El disco lo pienso como una colección de cuentos de terror”, dice desde Uruguay, donde está radicado. ¿Y las letras? “Cine italiano de los 70, Edgar Allan Poe, Lovecraft y Horacio Quiroga”, explica.

    Claustrofóbico y atrevido, las temáticas de esta placa transitan desde la venganza y el abuso familiar, a la incertidumbre de la Venezuela post Maduro. El Café Atómico (2019) es el proyecto solista de Fernández, que en 2025 publicó otra obra inquietante: Panamericana Babylon, un viaje de 42 temas inspirado en la ruta entre Caracas, Barquisimeto y Mérida. Si hablamos de algo novedoso, El Café Atómico merece atención. Como se dice: una experiencia (Alejandro Tapia).

    Más sobre:El Café AtómicoGepeLos VásquezDry CleaningMúsicaMúsica cultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    1.
    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    2.
    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”
    Tendencias

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025
    El Deportivo

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha