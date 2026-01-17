Crítica de discos: Gepe se une a Los Vásquez, Dry Cleaning sorprende y ojo con El Café Atómico

*Gepe & Los Vásquez - Cosa Buena

Fue una junta informal, entre guitarras y canciones, en la casa de los hermanos Enzo e Ítalo Vásquez, la que gatilló la chance de una colaboración entre el afamado dúo de “pop cebolla” y Gepe. Un proceso que luego de tres años de idas y venidas, decantó en Cosa Buena, un single ya disponible en las plataformas digitales, pero estrenado en directo durante los shows que ofreció el dúo en noviembre pasado en el Movistar Arena.

Se trata de un tema animado en ritmo de cumbia, un género que Los Vásquez han trabajado con total soltura anteriormente y Gepe ha explorado con su habitual interés en la fusión latinoamericana. De alguna forma compagina de manera muy orgánica los universos de ambos artistas; el sonido del acordeón, las armonías vocales y la producción limpia, del lado de los Vásquez; el estilo vocal y la vocación pop, desde la vereda del sanmiguelino.

En su estructura recurre a la clásica estrategia del pop de arrancar con el pegajoso estribillo (muy marcado por la presencia de Gepe), además de sumar una parte C en que suenan muy latinos arreglos de bronces. También hay sutiles guiños al reggae en algunos pasajes. Por otro lado, la letra se mueve en el tópico de la nostalgia, en este caso sobre el buen recuerdo que dejó un amor del pasado evocado con cariño; es decir, más cerca al agradecimiento que al despecho. Un sencillo animado y directo acorde a la temporada veraniega (Felipe Retamal).

*Dry Cleaning - Secret Love

La banda inglesa Dry Cleaning sacó la brújula y planteó su último disco como un atlas de geografías diversas. Viajaron por distintas latitudes, como si cada canción intentara capturar parte de la naturaleza de los sitios donde grabaron: el estudio The Loft de Jeff Tweedy (Wilco) en Chicago, los Sonic Studios de Alan Duggan y Daniel Fox (Gilla Band) en Dublín, y finalmente recalaron en Francia para unirse a la cantautora Cate Le Bon, aliada de St. Vincent y Perfume Genius, y quien también ofició como productora del trabajo.

La inversión valió la pena: este tercer título figura sin problemas entre lo mejor que ha despachado la agrupación formada en 2017 e inscrita en el post punk.

Pulsos electrónicos, bajos pesados característicos del género, guitarras que se mueven sigilosas, cadencias nerviosas que por momentos saludan a Talking Heads y la declamación hipnótica y acechante de la vocalista Florence Shaw -como una Suzanne Vega narcótica- precipitan un resultado inclasificable. A momentos, inquietante. Dry Cleaning está en pleno ascenso y por ahora lo logran: su última entrega estimula y provoca de todo, menos indiferencia (Claudio Vergara).

*El Café Atómico - Bruxismo en la familia

Justo un día antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Víctor Fernández -músico venezolano detrás de El Café Atómico- lanzó su nuevo álbum donde incluyó un tema surf rock que tituló Los gringos: “Cuidado mamá, dicen que vienen los gringos/ Anoche tuve un sueño, que jamás olvido/ Me mandaban pal frente, al ritmo de ska/”. Esta premonición, como sabemos, se materializó 24 horas después.

Bruxismo en la familia, con guiños a lo experimental y al tropicanibalismo, cuenta con 11 temas que Fernández grabó en su cuarto en el centro de Montevideo. Aquí hay ambient (Incluso más allá de los páramos grises), black metal (Me abandonaron en la cuneta) y bolero (Sol de anteayer). “El disco lo pienso como una colección de cuentos de terror”, dice desde Uruguay, donde está radicado. ¿Y las letras? “Cine italiano de los 70, Edgar Allan Poe, Lovecraft y Horacio Quiroga”, explica.

Claustrofóbico y atrevido, las temáticas de esta placa transitan desde la venganza y el abuso familiar, a la incertidumbre de la Venezuela post Maduro. El Café Atómico (2019) es el proyecto solista de Fernández, que en 2025 publicó otra obra inquietante: Panamericana Babylon, un viaje de 42 temas inspirado en la ruta entre Caracas, Barquisimeto y Mérida. Si hablamos de algo novedoso, El Café Atómico merece atención. Como se dice: una experiencia (Alejandro Tapia).