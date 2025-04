¿Se podrá grabar The White Lotus en Chile? Los factores que acercan o alejan a la exitosa serie del país

Este domingo The White Lotus concluyó su temporada más extensa y oscura, un ciclo en que sus personajes, de vacaciones en un lujoso resort en Tailandia, se vieron acechados por preguntas sobre su sistema de creencias, la muerte y el materialismo. Amor fati, el octavo y último capítulo, fue la confirmación final de que el guionista y director Mike White no mentía cuando, en medio del rodaje, le dijo a la revista Time que esta entrega “se volvió más pesada”, un viaje notoriamente más ominoso que las historias ambientadas en Hawái y Sicilia.

Si bien la tercera encarnación recibió críticas (algunos cuestionaron que se tomó las cosas con demasiada calma, un punto refutado por su creador), es una de las grandes candidatas para dominar la siguiente edición de los Emmy y consolidó su éxito en números: según informó HBO, el final de temporada registró 6,2 millones de espectadores sumando streaming y la televisión lineal, el mejor número en un solo día para la serie.

Ahora todos sus fanáticos ansían saber a la brevedad dónde estará ambientado su siguiente ciclo. Una efervescencia que se ha acentuado a medida que crece su masa de seguidores y HBO ha decidido renovarla con cada vez mayor anticipación: si la segunda entrega se anunció días antes del final de la primera, la cuarta está confirmada desde enero pasado, casi un mes antes del estreno de la tercera.

Una vez concluida la temporada más reciente, se liberó un video con Mike White compartiendo su análisis en torno a los principales ejes del último episodio, desde el desenlace de Rick y Chelsea hasta el “agridulce” final de los Ratliff. También compartió una pista que podría ser determinante para adivinar el futuro más inmediato de la sátira.

“Para la cuarta temporada quiero alejarme un poco de la típica escena de olas rompiendo contra las rocas”, apuntó. “Pero siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus”.

Eso supone un par de cosas: bajan las posibilidades de aquellos lugares que podrían dar continuidad al entorno isleño que ha acogido los tres primeros ciclos y, al mismo tiempo, suben las opciones de todos aquellos espacios que ofrecen atributos diferentes. Además, siguiendo la segunda parte de su idea, el componente criminal, presente desde su inicio, continuará siendo importante en la fórmula de la ficción.

Hay una pista que ha dirigido las miradas hacia Chile: HBO inscribió la marca “The White Lotus” en el registro del Instituto de Propiedad Industrial (INAPI). El Diario Oficial publicó esa información el pasado 4 de abril –dos días antes del desenlace de la tercera temporada–, detallando que la acción contempla las “grabaciones de video con un programa de televisión dramático; grabaciones de video descargables con una serie de televisión dramática”, entre otros permisos.

El trámite fue realizado por Alessandri Abogados, estudio de abogados con el que la compañía ha trabajado previamente. En los registros del INAPI aparecen diversas diligencias realizadas a nombre de Home Box Office, INC., desde la inscripción del nuevo logo de la plataforma de streaming Max (letras en blanco y fondo negro) hasta acciones asociadas a títulos como Los Soprano y Game of thrones. Eso sí, ninguna de ellas tiene la especificación otorgada a The White Lotus.

¿Podría implicar que la serie de Mike White planea aterrizar en nuestro país? Fuentes de la industria consultadas por Culto declaran su sorpresa por esa posibilidad, pero no la descartan del todo. Algunos incluso la ven plausible. Chile ha acogido los rodajes de otros proyectos internacionales que han puesto a prueba a la industria local (la película de acción Gun shy, la cinta argentina La cordillera y Wild horse nine, largometraje que actualmente se filma en Rapa Nui, entre otros) y la experiencia ha sido positiva.

Pero también la inscripción de marca podría tener como objetivo el resguardo del registro o para otra clase de fines, como anteriormente ya pasó con Sex and the city, Boardwalk Empire, Los Soprano o Game of thrones.

Un punto parece obligatorio: The White Lotus se ha filmado únicamente en localidades en las que ha recibido importantes rebajas de impuestos (también conocido como tax rebate), y difícilmente se mudará a un país que no cuente con ese tipo de beneficios.

Recientemente, en marzo, se abrió la convocatoria del IFI Audiovisual “Apoyo a inversiones audiovisuales de alto impacto 2025″, una iniciativa liderada por Corfo y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que ofrece un reembolso de hasta un 30% de gastos calificados en Chile y de 40% en el caso de producciones que se desarrollan en regiones distintas a la Metropolitana. Según informó The Hollywood Reporter, HBO contó con un 30% de subsidio para grabar en Italia (más un 20% adicional por haber elegido Sicilia) y un 30% en Tailandia, por lo que las condiciones locales no serían tan distintas.

Algunos de los títulos que se han acogido a ese intrumento nacional son la película Distancia de rescate (dirigida por la peruana Claudia Llosa y con la participación de Netflix) y el primer ciclo de Los Espookys, serie de comedia de HBO que se grabó en Santiago.

¿Regresa a Europa?

Hasta ahora el escenario que parecía mejor encaminado era que la serie regresaría a Europa, donde desarrolló su segunda temporada. Días antes del lanzamiento de la tercera entrega, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, adelantó que era “probable” que el siguiente ciclo estuviera ambientado en el Viejo Continente.

“No puedo decir exactamente dónde aterrizaremos, pero lo más probable es que sea en algún lugar de Europa”, señaló a Deadline, junto con detallar que estaban por iniciar la búsqueda de locaciones. A ese mismo medio le indicó que veía factible que la ficción tuviera más de cuatro encarnaciones, pero que todo dependía de los deseos de su creador. “Creo que él tiene más que decir que solo una temporada más”, expresó.

¿Pero cuántas más? Mike White contó a la revista Time que visualizaba que la producción podría concluir después de seis ciclos. “¿Entonces tendré 60? ¿59? Y entonces probablemente moriré”, dijo con una carga de humor negro.

Una alianza clave

Todas las temporadas de The White Lotus se han filmado en recintos pertenecientes a Four Seasons, la prestigiosa cadena de hoteles de lujo con presencia mundial. En octubre pasado esa colaboración se formalizó con el anuncio de una alianza global que involucra una experiencia hotelera inmersiva inspirada en la serie (en el complejo ubicado en Westlake Village, California) y activaciones en todas sus propiedades, lo que implicaba “desde opciones gastronómicas hasta activaciones de bienestar”, especificó la compañía.

“Después de mostrar la belleza de Maui y nuestra impresionante propiedad en Taormina, nos entusiasma celebrar Koh Samui en la tercera temporada de esta querida serie”, declaró en ese momento Marc Speichert, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Four Seasons.

¿El acuerdo entre ambas partes supone una exclusividad para futuros ciclos? No está tan claro, pero si la respuesta es un no, ¿cuán fuerte apostará la compañía hotelera para mantenerse como la casa de una producción que sigue disparando su popularidad? Lo concreto es que la cadena no posee una sede en Chile (en cambio, sí está en Brasil, Argentina y Colombia), lo que en principio supone un obstáculo a superar.

