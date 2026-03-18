Los Hijos: llega documental que viaja a un episodio clave de la historia de Rapa Nui

La expedición que el noruego Thor Heyerdahl emprendió entre fines de 1955 y comienzos de 1956 puso a Rapa Nui en el foco internacional. En un momento en que los habitantes de la isla seguían viviendo bajo la autoridad de la Armada chilena, los moáis y los misterios arqueológicos salieron al mundo.

El documental Los hijos se acerca a ese episodio a través de la óptica de Lázaro Hotu. Probablemente menos conocida que la de Heyerdahl, su iniciativa consistió en desafiar la idea de que sus coterráneos habían perdido el conocimiento ancestral y liderar la restauración del primer moái erguido en la época moderna. Un hito que se produjo en un momento en que “el pueblo Rapa Nui comenzaba a recuperar su voz y su relación con el territorio”, aseguró el director Leo Pakarati.

El largometraje brinda voz a la generación de los hijos que definieron esa historia: Thor Heyerdahl Jr., Marta Hotu y Brigid Mulloy (hija del antropólogo estadounidense William Mulloy, parte de dicha expedición).

“Me interesaba mostrar cómo, en una comunidad pequeña como Rapa Nui, las historias siempre se entrelazan. Personas de distintos lugares y orígenes terminan formando parte de una misma memoria. Esta película habla de ese cruce de vidas y de cómo todos quienes habitan un territorio, de una u otra forma, pasan a ser parte de su historia”, explicó el realizador en un comunicado.

“La historia que contamos está bien documentada, pero también está viva en la memoria de muchas familias de la isla. El desafío fue escuchar esas memorias y ponerlas en diálogo con los registros históricos, para que la emoción surgiera de los propios hechos”.

Y agregó: “Mirar ese pasado permite entender mejor muchas discusiones actuales sobre identidad, autonomía y la forma en que una comunidad decide contar su propia historia”.

Pakarati espera que “el espectador se emocione y que, por un momento, pueda entrar en una pequeña parte de la historia de Rapa Nui, que a su vez refleja experiencias universales: memoria, dignidad y la transmisión entre generaciones”.

Los hijos debutará en cines nacionales el próximo 30 de abril.

Revisa el trailer a continuación: