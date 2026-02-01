Luis Slimming conquista al público, Ana Torroja vence los problemas de audio y Luis Jara se come el escenario: segunda noche del Festival de Las Condes

Con nubes de lluvia en el cielo, a las 19: 48 del 31 de enero, inició la noche de cierre de la novena edición del Festival de Las Condes. El Parque Padre Hurtado se encontraba mojado todavía del agua que cayó unas horas antes, lo que no detuvo a los asistentes de ir al espectáculo.

Los asientos se mojaron con la lluvia. Pero, antes del evento, el equipo se encargó de secarlos. El público destacaba por ser una audiencia familiar con muchos adultos mayores.

La noche tuvo altos y bajos. Por un lado, Luis Slimming tuvo una gran jornada, donde incluso llevó a los espectadores a llorar de la risa. Por otro, pese a la energía que mostró Ana Torroja en el escenario, los problemas con el audio fueron constantes en su presentación. Finalmente, Luis Jara demostró sus años de experiencia en conciertos con un show que revitalizó al público.

31-01-2025 Luis Slimming se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Luis Slimming no dejaba un respiro

A las 10:09, las luces rojas aparecían en el escenario con el nombre del artista que venía: Luis Slimming, también conocido como Don Comedia. El humorista salió al ruedo bromeando con que no lo invitaron al Festival de Viña del Mar, pero que prefería estar en el Parque Padre Hurtado.

Con su comedia característica y el uso del chiste corto, el humorista no le daba un respiro al público. Era normal que mientras se escuchaban los ecos de las risas de la audiencia, Luis Slimming ya estaba contando la siguiente broma.

La rutina de Luis Slimming gozaba de las referencias a diversos personajes. Uno de los que más chistes se llevó fue Rafael Araneda. Incluso, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche, recreó el chascarro del presentador de televisión con el canguro en el programa Buenos Días a todos de TVN. La respuesta del público fue contundente, con personas llegando a las lágrimas de la risa.

Tras un chiste que terminó en aplausos, Luis Slimming se puso a tomar agua y dijo “me están aplaudiendo hasta los peos”. Esto como una referencia al chiste de Paul “El Flaco“ Vásquez en el Festival de Olmué.

Los políticos tampoco se salvaron de las bromas del comediante. El humorista dedicó una broma al presidente Gabriel Boric diciendo que el proyecto más rápido de su gestión fue su hija.

Además, el comediante se arriesgó en el escenario. En un chiste señalaba que algunas personas conversando, sin saberlo, hablaban de cosas distintas. Esto dio pie para una mezcla entre las figuras de Felipe Camiroaga y Augusto Pinochet, que produjo risas en el público. “Un homenaje al más querido de Chile, Felipe espero”, sentenció.

Después de recibir la estrella de Las Condes, Luis Slimming continuó mencionando un chiste con los Atletas de la Risa en su programa Entre Broma y Broma. Tras casi 50 minutos, el humorista cerró su espectáculo con un éxito rotundo. Chilevisión marcó el peak de sintonía con más de un millón de personas viendo el show del comediante.

31-01-2025 Ana Torroja se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Ana Torroja contra el audio

La cantante española, con más de cuatro décadas de carrera, salió al escenario a las 11:23 de la noche. La exintegrante de Mecano apareció con un vestido rojo debajo de un abrigo plateado. Esto rodeada de su banda que estaban vestidos de blanco.

En un principio, la banda se colocó quieta en diversos puntos del escenario, mientras Ana Torroja bailaba. Tras esto, la artista pasó a cantar la primera canción de la noche, El cine. El público la recibió calurosamente acompañando con las palmas el ritmo musical.

Las siguientes canciones fueron sus éxitos en Mecano, Ay que pesado, Me colé en una fiesta y Hoy no me puedo levantar. En este punto, la audiencia comenzaba a calentar motores cantando con la artista. Sin embargo, estos cantos fueron sutiles, aun cuando la artista pidió que la audiencia se involucrará más.

En A contratiempo se hizo notorio una situación que dificultó el espectáculo: los problemas con el audio. Los bajos sonaban tan fuertes, que se saturaban. Por ende, tapaban la voz y entender la letra se volvía complejo. Esta situación se arrastró a lo largo de toda la presentación. Incluso, le llegaron a gritar desde la tribuna sobre el tema.

Para la suerte de Ana Torroja, las primeras filas del sector izquierdo del público eran los más sintonizados con la presentación. En canciones como Sonrisa y Ya no te quiero, la cantante española se acercaba a este grupo, quienes aplaudían gritaban y hasta bailaban.

En la recta final de su espectáculo, Ana Torroja logró conectar con el público. La audiencia era mixta. Por un lado, estaban la fanaticada de una edad mayor que bordeaba los 45 años. Por otro, se podían ver a muchas niñas pequeñas cantando las canciones de memoria.

Entre gritos de la audiencia que pedían una canción más, Ana Torroja finalizó su participación en el Festival de Las Condes. La artista hizo hincapié en que volverá a Chile al Gran Arena Monticello en junio.

31-01-2025 Luis Jara se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

La experiencia de Luis Jara

El encargado de cerrar el evento fue Luis Jara. El artista entró al escenario mientras su banda tocaba. La primera canción que interpretó fue Amor prohibido con la que el cantante sacó a relucir su poderosa voz. Los instrumentos de viento mostraban su presencia en la composición y la obra sonaba fuerte y potente.

La experiencia del cantante era notoria. En canciones como Quiero amanecerte se plantaba seguro en el escenario y animaba al público a cantar con él completando los silencios.

Su carisma también era notorio en canciones como Qué puedo hacer cuando lanza su chaqueta al público y bromea hablando en inglés. También, cuando conversa con una persona del público y le lanza un beso en medio de la canción.