Mago Jean Paul Olhaberry recorrerá Chile con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

Jean Paul Olhaberry presenta Infinito, su espectáculo más ambicioso hasta ahora, en los principales recintos del país. Con funciones en grandes escenarios de Puerto Montt, Viña del Mar, La Serena, Temuco y Concepción, el ilusionista chileno presentará su nueva propuesta escénica de escapismo. Considerado el ilusionista latinoamericano más premiado a nivel mundial, Olhaberry ha sido reconocido en escenarios y festivales de alto prestigio internacional, siendo elegido en 2022 como el mejor escapista del mundo en Las Vegas.
Este verano el reconocido ilusionista chileno Jean Paul Olhaberry emprende una gira nacional para presentar una nueva y ambiciosa propuesta escénica, concebida como una experiencia de alto impacto visual y emocional que desafía los límites de lo posible.
La nueva creación del mago Olhaberry combina actos extremos de escapismo, ilusiones de gran formato y una puesta en escena que dialoga con el riesgo, la concentración y la fuerza interior. Un espectáculo que tendrá un despliegue en grandes escenarios de regiones del país, para públicos de todas las edades, donde el asombro se transformará en una experiencia intensa y memorable.
La gira de verano recorrerá Puerto Montt, llegando el 8 de febrero al Arena Puerto Montt; Viña del Mar, el 12 de febrero en el Sporting Club; La Serena, el 14 de febrero en el Coliseo Monumental; y Temuco con una función el 7 de marzo en el Gimnasio UFRO. En el caso de Concepción, la función originalmente programada para el 21 de febrero en el Gimnasio Municipal será reprogramada debido a los siniestros que han afectado a la región, y la nueva fecha será informada próximamente. Las entradas a la venta a través de passline.com
