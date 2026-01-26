Mago Jean Paul Olhaberry recorrerá Chile con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

Este verano el reconocido ilusionista chileno Jean Paul Olhaberry emprende una gira nacional para presentar una nueva y ambiciosa propuesta escénica, concebida como una experiencia de alto impacto visual y emocional que desafía los límites de lo posible.

La nueva creación del mago Olhaberry combina actos extremos de escapismo, ilusiones de gran formato y una puesta en escena que dialoga con el riesgo, la concentración y la fuerza interior. Un espectáculo que tendrá un despliegue en grandes escenarios de regiones del país, para públicos de todas las edades, donde el asombro se transformará en una experiencia intensa y memorable.

La gira de verano recorrerá Puerto Montt, llegando el 8 de febrero al Arena Puerto Montt; Viña del Mar, el 12 de febrero en el Sporting Club; La Serena, el 14 de febrero en el Coliseo Monumental; y Temuco con una función el 7 de marzo en el Gimnasio UFRO. En el caso de Concepción, la función originalmente programada para el 21 de febrero en el Gimnasio Municipal será reprogramada debido a los siniestros que han afectado a la región, y la nueva fecha será informada próximamente. Las entradas a la venta a través de passline.com