SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Mago Jean Paul Olhaberry recorrerá Chile con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Jean Paul Olhaberry presenta Infinito, su espectáculo más ambicioso hasta ahora, en los principales recintos del país. Con funciones en grandes escenarios de Puerto Montt, Viña del Mar, La Serena, Temuco y Concepción, el ilusionista chileno presentará su nueva propuesta escénica de escapismo. Considerado el ilusionista latinoamericano más premiado a nivel mundial, Olhaberry ha sido reconocido en escenarios y festivales de alto prestigio internacional, siendo elegido en 2022 como el mejor escapista del mundo en Las Vegas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mago Jean Paul Olhaberry recorrerá Chile con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo Evelyn Vera

    Este verano el reconocido ilusionista chileno Jean Paul Olhaberry emprende una gira nacional para presentar una nueva y ambiciosa propuesta escénica, concebida como una experiencia de alto impacto visual y emocional que desafía los límites de lo posible.

    La nueva creación del mago Olhaberry combina actos extremos de escapismo, ilusiones de gran formato y una puesta en escena que dialoga con el riesgo, la concentración y la fuerza interior. Un espectáculo que tendrá un despliegue en grandes escenarios de regiones del país, para públicos de todas las edades, donde el asombro se transformará en una experiencia intensa y memorable.

    La gira de verano recorrerá Puerto Montt, llegando el 8 de febrero al Arena Puerto Montt; Viña del Mar, el 12 de febrero en el Sporting Club; La Serena, el 14 de febrero en el Coliseo Monumental; y Temuco con una función el 7 de marzo en el Gimnasio UFRO. En el caso de Concepción, la función originalmente programada para el 21 de febrero en el Gimnasio Municipal será reprogramada debido a los siniestros que han afectado a la región, y la nueva fecha será informada próximamente. Las entradas a la venta a través de passline.com

    Más sobre:MagazineJean Paul OlhaberryMagazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

    Dictan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para acusado de causar incendio en Lirquén

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Lo más leído

    1.
    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Venezuela por la Copa América Futsal

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante
    Chile

    Futuro ministro del Interior se reúne con la UDI para abordar prioridades del gobierno entrante

    Dictan arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para acusado de causar incendio en Lirquén

    Una risa interpretada como burla desató balacera: tres hombres mueren acribillados en La Florida

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile
    Negocios

    Bci creará nueva holding y separará el banco en EEUU de su operación en Chile

    Directorio de SalmonChile elige a exdiputado Patricio Melero como nuevo presidente del gremio

    Exgerente general de AFP Habitat, Alejandro Bezanilla, se integra como socio y director ejecutivo de Toesca

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera
    El Deportivo

    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    “¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

    Dirigió a dos chilenos: DT es acusado de ser despedido del Sochi por depender de ChatGPT

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar
    Cultura y entretención

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    El primer exorcismo documentado de Chile: el caso que estremeció Santiago en el invierno de 1857

    “Los huesos”: Manuela Infante estrena obra sobre memoria, ciencia y música

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota
    Mundo

    La Casa Blanca anuncia una investigación sobre la muerte de enfermero baleado por agentes federales en Minnesota

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    “El comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza: Greg Bovino, el rostro duro de las redadas migratorias de Trump

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur