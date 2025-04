Mark Hoppus de Blink 182 tras el cáncer: “Pensé que iba a morir, y fue muy liberador”

Mark Hoppus, el bajista y fundador de Blink 182, abordó el complejo período en que enfermó de cáncer y cómo lo hizo abordar la vida con otra mirada.

En entrevista con The Guardian, el músico detalló cómo vivió el diagnóstico, detectado en 2021, y el tratamiento de quimioterapia al que debió someterse.

“De verdad pensé que iba a morir”, señaló. “Y, en cierto modo, fue una experiencia liberadora. Había pasado toda mi vida en estado de alerta, pensando: ¿qué es lo peor que podría pasar? Y, ay, ya está aquí, lo estoy afrontando y sigue siendo horrible”.

Pese al agotamiento que le generaba la terapia y la fuerte medicación que debía consumir, la enfermedad le permitió recuperar otras cosas.

“Me devolvió amistades que no había tenido en años. Sanó mi amistad con Tom: desde el primer día, me dijo: “¿Qué necesitas? Estoy ahí”. Con esa amistad y el amor y el apoyo de quienes me rodeaban, pensé: ‘¿Sabes qué? He tenido una vida increíble’”.