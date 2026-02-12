Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

El 12 de febrero, la revista Variety informó que la empresa, con sede en Roma, Minerva Pictures, adquirió los derechos de venta mundial de Matapanki. El medio estadounidense calificó a la película como una “comedia dramática punk rock chilena”; se trata de la ópera prima de Diego “Mapache” Fuentes.

La directora de la sección internacional de Minerva Pictures, Monica Ciarli destacó que la cinta “retrata, de forma muy entretenida y poco convencional, muchas cosas que han demostrado ser ciertas en la situación política actual. Diego Fuentes tiene un talento innegable, y esperamos ver más de su trabajo en el futuro. Estamos muy emocionados de representar este título internacionalmente y creemos firmemente en la película”, señaló para Variety.

La revista también enfatizó que Minerva Pictures es una presencia habitual del European Film Market. La empresa tiene más de 2 mil películas, entre ellas “algunas de las joyas italianas que marcaron época”.

Sobre el contenido de la cinta, la trama gira en torno a Ricardo, un joven punk de Quilicura que vive entre las fiestas con sus amigos. Aunque, también tiene un lado más tranquilo, ya que cuida a su abuela. Sin embargo, en una fiesta bebe un líquido desconocido que le dan superpoderes. Ricardo, convencido de cambiar el mundo con sus habilidades, comete un error que desencadena un conflicto mundial en su contra.

La publicación de Variety coincide con el incio de la 72° edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). La cinta competirá con otras 40 producciones entre el 12 y 22 de febrero. Tendrá su proyección el 17 de febrero en la categoría de Generation 14+.

Sin embargo, el estreno internacional de la película fue en el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FicValdivia). En la competición se llevó los galardones por Mejor Película Chilena y Mejor Largometraje Juvenil.

En conversación con Culto, el director Diego “Mapache” Fuentes manifestó que le emociona la idea de que se conecten dos mundos tan distintos como Berlín y Quilicura. “Cuando uno estudia cine siempre que se habla de festivales salen los ‘tres grandes’ de Europa: Cannes, Venecia y Berlín. Entonces, darme cuenta que mi primera peli dio para llegar tan lejos es algo que no me cabe en la cabeza”, explicó.