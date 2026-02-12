SUSCRÍBETE POR $1100
    Culto

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Cathy Earnshaw y Heathcliff en la película dirigida por Emerald Fennell, que hoy llega a las salas chilenas. La cineasta se toma varias libertades y carga toda la artillería a reforzar la contradictoria relación de sus protagonistas. El filme cuenta con canciones originales de la estrella británica Charli XCX.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    Emerald Fennell ha hablado de Cumbres Borrascosas no sólo como su libro favorito, sino que como la obra (del tipo que sea) que le permitió entender que se podía crear algo transgresor, difícil y perdurable a través de décadas y siglos. Su influencia es tal que piensa que hay algo de la novela de Emily Brontë en todo su trabajo, que considera desde la segunda temporada de la serie Killing Eve hasta las películas Promising young woman (2020) –por la que ganó el Oscar–y Saltburn (2023).

    Por tanto, su adaptación del libro publicado en 1847 no es algo facturado por encargo ni hecho para garantizar la materialización de un proyecto que sí le entusiasma de verdad. Es un sueño cumplido para una realizadora que alguna vez el periódico The Guardian describió como la “perversamente divertida princesa de la oscuridad de la pantalla”.

    Visto el filme protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, que se estrena este jueves 12 en cines chilenos, luce como una continuación del sello que le imprimió a Saltburn –una sudorosa cinta sobre una obsesión–, pero con una historia que acompaña de mejor modo ese estilo que ha ganado tantos adeptos como detractores. Aquí revisamos sus principales claves.

    *La pareja protagónica ante todo

    Emerald Fennell entiende Cumbres Borrascosas como una historia de fijación y represalia. Para enfatizar ese subtexto, la directora comprime y selecciona elementos que le permitan enfatizar las contradicciones que atraviesan a Cathy Earnshaw y Heathcliff, una pareja condenada a buscarse y desearse sin saber cómo mantenerse a salvo. Los ahorcamientos, el analfabetismo u otros elementos de la época quedan como añadidos que acompañan el conflicto central, mientras que la directora no tiene temor en caer en anacronismos, partiendo por las canciones originales de la estrella británica Charli XCX.

    *La electricidad de Margot Robbie y Jacob Elordi

    Polémicas aparte (la diferencia de edad de siete años, el hecho de que Heathcliff era descrito por Emily Brontë como alguien de “piel oscura”), la dupla protagónica tiene lo necesario para dar vida a la historia de obsesión y control de Cathy Earnshaw y Heathcliff. En pocas escenas logran volver plausible que dos jóvenes criados juntos sientan una pasión desbordante uno por el otro y luego, cuando toman una seguidilla de decisiones de las que se arrepienten (y Heathcliff huye), tengan una segunda oportunidad que no sale bien.

    *La corte de secundarios

    Charlotte Mellington y Owen Cooper (el joven de Adolescencia) fueron seleccionados para vida a las versiones jóvenes de los protagonistas. La actriz estadounidense Hong Chau, quien se ha destacado en filmes como La ballena (2022) y El menú (2022), encarna a Nelly, la criada que forma a Cathy y un personaje determinante en la desencadenación de hechos. El inglés Martin Clunes interpreta al autodestructivo padre de la protagonista, una suerte de mezcla de los rasgos que tenían su papá y su hermano en la novela (Hindley, de quien Fennell decide prescindir).

    En tanto, Shazad Latif es Edgar Linton, el adinerado esposo de Cathy, y Alison Oliver es Isabella, la hermana de Edgar, quien le aporta una nota cómica a la película. Ewan Mitchell (Aemond en House of the dragon) es Joseph, un sirviente de la casa principal de Cumbes Borrascosas.

    *El gótico presente

    Emerald Fennell se toma varias libertades, pero hay algo en lo que no cede: este es un libro perteneciente a la narrativa gótica, que en su momento llevó el género a los páramos de Yorkshire. Con un diseño de producción a cargo de Suzie Davies (con quien trabajó en Saltburn y estuvo nominada a los Oscar por Cónclave), la película acentúa el contraste de la casa ubicada en Cumbres Borrascosas y la mansión vecina en la que vive Edgar Linton.

    Conforme avanza la cinta, el rojo se apodera de las imágenes, volviendo evidente la admiración que siente la cineasta por la versión de Drácula que Francis Ford Coppola estrenó en 1992. Pero fundamentalmente queda patente que desea darle una identidad propia al gótico. “Si construyes mundos, más vale que sean reales. Aunque sean surrealistas, quiero sentirlos en cuanto a la textura”, explicó al podcast Happy Sad Confused.

    *La música de Charli XCX

    La artista británica, impulsada gracias a su disco más reciente, Brat (2024), se encarga de las canciones originales del largometraje. Lo primero que escuchamos es House, una sombría canción que cuenta con las voces de John Cale. “Qué y quién soy realmente/ Soy un prisionero/ A vivir por la eternidad”, canta el hombre de The Velvet Underground. “Creo que voy a morir en esta casa”, entonan los dos juntos mientras la melodía se vuelve más distorsionada y oscura.

    Emerald Fennell alterna con cuidado entre sus creaciones musicales (incluyendo Chains of love, el primer single del álbum de la película) y las composiciones de Anthony Willis, con quien ya había colaborado en sus producciones previas.

    *La división de la crítica

    Cumbres Borrascosas ha provocado críticas opuestas en la crítica. Para The Playlist, se trata de “un sueño febril de dolor y crueldad en la pantalla grande”, con dos protagonistas con una “química (que) no es una fantasía romántica, es una fijación de dos personas que se reconocen mutuamente como salvación y ruina al mismo tiempo”.

    “Fennell entiende que el estilo puede ser sustancia cuando se hace bien”, planteó The Telegraph, junto con asegurar que “sales del cine temblando en su propia frecuencia privada (la de Cathy y Heathcliff)”.

    Aunque reconoció que sus protagonistas eran “magníficos y talentosos” y que el filme “es sin duda algo digno de admirar”, The New Yorker se mostró menos convencido con su capa emocional.

    “Los actores generan chispazos de pasión, pero ningún aire más profundo de inevitabilidad trágica o romántica, ninguna sensación de vínculo forjado entre almas, y sólo una pizca de la rabia corrosiva que hace de Cumbres Borrascosas una historia de odio tanto como de amor”, argumentó.

