    A propósito de Shakira gratis en Brasil: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana

    La cantante colombiana protagonizará el evento que juntó a más de dos millones de personas en la playa brasileña para ver a Lady Gaga en 2025. Culto conversó con los fanáticos chilenos que asistieron a la presentación del año pasado para saber sus recomendaciones.

    Por 
    Daniel Cañete
    A propósito de Shakira gratis en Copacabana: cómo es la travesía para viajar a un show en Copacabana Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Shakira será la protagonista del espectáculo “Todo el mundo en Río”. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó a la cantante colombiana como la estelar de la noche del 2 de mayo. Estos son megaeventos multitudinarios con entrada gratuita en los que han participado artistas de la talla de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

    El Ayuntamiento de Río de Janeiro realiza estas instancias para atraer turismo en lo que se considera temporada baja. Según la agencia de noticias EFE, para esta edición se espera que lleguen al menos un millón de turistas a la ciudad brasileña.

    EL año pasado, Lady Gaga reunió a más de dos millones de personas en la playa de Copacabana. Foto: Instagram @govrj

    En la edición anterior del evento, muchos chilenos viajaron a Río para disfrutar del show que entregó Lady Gaga, concierto que consiguió convocar a más de dos millones de personas. Culto contactó a fanáticos de la artista que llegaron a Copacabana para el show, quienes describieron su experiencia con los precios de pasajes, la seguridad del evento y los consejos para quien quiera viajar a ver la presentación de Shakira.

    Fotografías de Shakira en su concierto en Chile en 2025

    Precios fluctuantes

    Catalina Butrón viajó con su grupo de amigos a Brasil para ver la presentación de Lady Gaga. Sin embargo, compró su pasaje una semana después que sus amigos, quienes adquirieron el boleto en el momento que se anunció a la artista. El evento se celebra en la misma semana que el feriado por el Día del Trabajador (1 de mayo) y el volumen de personas viajando es alto. “Compré al tiro los pasajes y ya estaban subiendo de precio”, enfatiza.

    Madonna se presentó en "Todo el Mundo en Rio" en 2024

    Una situación similar vivió Miguel Ángel Araya, pero con la reserva de su estadía. Comenta que sus vacaciones eran originalmente en Búzios, pero al ver el anuncio de Lady Gaga, incluyó a Río de Janeiro en su recorrido. Desde marzo, buscó un lugar donde quedarse y notó que día a día las reservas se llenaban. “Podría haber salido mucho más barato con anticipación”, señala.

    En un comunicado de la agencia de viaje Compañía Chilena de Aviación (COCHA), la gerenta de Brand & PR, Daiana Mediña explica que el evento hizo fluctuar los valores de estadía y pasajes. “La demanda ha generado un ajuste en las tarifas, con precios de hoteles que han subido en promedio un 16% en comparación con el año pasado para la misma fecha, así como un aumento del 18% en las tarifas aéreas en comparación con el promedio de mayo del año pasado, especialmente en vuelos con llegada entre el 1 y 3 de mayo”, detalló.

    Foto: Instagram @govrj

    Distinto a un concierto común

    Algo particular que vieron las personas que estaban en Río de Janeiro para la fecha es que se puede presenciar el espectáculo dos veces. Roxana Loyola, administradora de la cuenta fan @ladygagaenchile, comenta que la artista tuvo un ensayo el día anterior en el escenario y que el público pudo escucharla cantar. Una situación que coincide con lo relatado por Culto para la presentación de Madonna en 2024.

    El concierto se celebra en la playa de Copacabana, Catalina Butrón describe la logística como “distinta a un concierto común”. En esto coincide Roxana Loyola, que describe el evento como “todo es una ‘cancha general’, por lo que la vista en ocasiones no es tan buena”.

    La cantidad de personas aglomeradas en un lugar público dan espacio a que pueda haber robos. Por esto mismo el evento cuenta con un gran contingente policial. Según Agência Brasil, el año pasado el concierto contó con “más de 5.300 agentes de las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro”. Asimismo, el concierto de Madonna, un año antes, tuvo 3.200 miembros de la Policía Militar.

    En 2025, en la celebración del concierto de Lady Gaga, la policía brasileña frustró un ataque de bomba al interior del evento. Este fue impulsado por un grupo que promovía discursos de odio y la radicalización de adolescentes.

    Recomendaciones para el viaje

    Para contrarrestar la subida del precio de los pasajes y la estadía, las personas que fueron a los conciertos comentan que es necesario revisar los valores con anticipación. Además, Catalina Butrón recomienda alojarse cerca del concierto. “Entre las playas de Copacabana, Ipanema y Arpoador”, puntualiza.

    Río de Janeiro la-tercera

    Las personas que viajaron para el concierto comentan que estuvieron horas esperando a la artista bajo el sol de Río de Janeiro. Incluso Miguel Ángel Araya comenta que presenció desmayos. “Empezaron a caer como moscas”, enfatiza. Por eso mismo, sugieren el uso de bloqueador solar, llevar agua y ocupar gorros y lentes de sol. Además, llevar zapatillas cómodas, ya que estarán de pie durante mucho tiempo.

    Pese al contingente policial, los turistas chilenos señalan que pudieron observar robos de celulares. Es por esto que recomiendan ir en grupo, llevar un banano o mochila pequeña y tener cuidado con las estafas. Martina Adasme, quien fue al concierto y viajó hace dos semanas a Brasil, enfatiza que “de verdad hay que escuchar cuando te advierten de los asaltos”.

    Más sobre:ShakiraTodo el mundo en RioCopacabanaLady GagaMadonnaRío de JaneiroCompañía Chilena de AviaciónMúsicaMúsica Culto

