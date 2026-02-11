Las cartas con las que Chile pisa fuerte en el Festival de Berlín 2026

Este jueves 12, con la exhibición de la película No good men y la entrega del Oso de Oro Honorífico a la actriz Michelle Yeoh, comienza la 76° versión del Festival de Berlín, el primer gran hito de la temporada para el cine mundial.

Este 2026 uno de sus ineludibles serán los festejos de los 40 años del Teddy Award, premio que reconoce el cine queer y que en su historia ha distinguido a filmes chilenos como Rara (2016), Nunca vas a estar solo (2016), Lemebel (2019) y Una mujer fantástica (2017). Esta última tendrá funciones este martes 17 y miércoles 18 de febrero, y su protagonista, Daniela Vega, integrará el jurado de la actual edición de ese galardón.

El audiovisual nacional también aterrizará con un puñado de obras nuevas –tres cintas de directores locales y una esperada serie que llegará al streaming–, consolidando una de las presencias más robustas del último tiempo. Aquí las desmenuzamos una a una:

*Matapanki

La gran sensación de los últimos meses del cine chileno. Largometraje de egreso de Cine UDD, gira en torno a un joven punk de Quilicura que posee superpoderes que se activan cada vez que bebe alcohol. El director y guionista Diego “Mapache” Fuentes le da una vuelta propia al género y propone que su protagonista termine implicado en un conflicto de escala internacional.

Galardonada con dos premios en FICValdivia 2025 (y con fecha de estreno en salas locales para el próximo 26 de marzo), la película se proyectará en Generation 14plus, sección reservada para producciones que exploran las vidas y los mundos de niños y adolescentes. Su primera función está fijada para el martes 17.

*Un Hijo Propio

Tres años después de viajar al certamen alemán para mostrar La memoria infinita (2023), Maite Alberdi llegará con su documental más reciente y el primero de su carrera realizado fuera de Chile.

El largometraje gira en torno a Alejandra, una mujer mexicana que finge un embarazo debido a su profundo deseo de ser madre y a la presión permanente de su esposo y de su su entorno. Acorralada en una farsa, atraviesa una línea irreversible.

Producida por Gato Grande y escrita por Julian Loyola y Esteban Student, la cinta se exhibirá este sábado 14 en Berlinale Special (Special Presentations). Netflix la estrenará en todo el mundo en una fecha a definir.

Amazon MGM Studios

*La Casa de los Espíritus

La adaptación en formato serie del clásico de Isabel Allende tendrá su debut mundial en Berlinale Special (Special Series). Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood definieron abordar la novela íntegramente, de modo que por primera vez veremos a todas las generaciones en pantalla.

Algunos de sus protagonistas son Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Nicole Wallace (Clara del Valle joven), Dolores Fonzi (Clara del Valle adulta), Fernanda Castillo (Férula), Aline Küppenheim (Nívea del Valle), Rochi Hernández (Alba), Sara Becker (Blanca Trueba joven) y la propia Urrejola (Blanca Trueba adulta).

El festival proyectará tres de sus ocho episodios. En tanto, su lanzamiento en la plataforma Prime Video está contemplado para este 2026.

*Hangar Rojo

Este viernes 13 se producirá el estreno mundial del primer largometraje de ficción de Juan Pablo Sallato. El codirector de Ojos rojos (2010) concentra en 81 minutos la historia del capitán Jorge Silva (Nicolás Zárate), exjefe del Departamento de Contrainteligencia de la Fuerza Aérea. Ocurrido el golpe de Estado de 1973, intenta mantenerse al margen, pero luego, cuando le ordenan transformar el lugar en un centro de detención y tortura, debe resolver una encrucijada imposible.

Filmada en blanco y negro (al igual que Matapanki), la película se basa en Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH contra Bachelet y otros, el libro de Fernando Villagrán sobre la historia de oficiales y suboficiales que se opusieron al golpe militar.

Coproducción entre Chile, Italia y Argentina, Hangar rojo competirá en la sección Perspectives, espacio del certamen consagrado a óperas primas de ficción. Llegará a cines del país en octubre.