Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

La presencia chilena en el Festival de Berlín 2026 sigue creciendo. A los tres anuncios de hace una semana –que incluyen el nuevo documental de Maite Alberdi y la serie La casa de los espíritus–, ahora se suma la confirmación de Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato.

Ambientada tras el golpe de Estado de 1973, la película gira en torno a Jorge Silva (Nicolás Zárate), un capitán del ejército que se debate entre el deber y la conciencia cuando su escuela de aviación se transforma en un centro de detención.

Fotos: Villano

El guión escrito por Luis Emilio Guzmán se basa en Disparen a la bandada. Crónica secreta de los crímenes en la FACH contra Bachelet y otros, libro de Fernando Villagrán sobre la historia de oficiales y suboficiales que se opusieron al golpe militar.

Según detalla la productora Villano, la cinta es “un relato contenido, íntimo y profundamente político sobre hombres atrapados en la maquinaria militar, en el preciso instante en que la historia los obliga a elegir de qué lado están”.

El filme llegará a Berlín para competir en Perspectives, sección del certamen alemán reservada para óperas primas de ficción. En ese espacio también participan títulos como El tren fluvial, de los argentinos Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, y Animol, del británico Ashley Walters (el detective Bascombe de la miniserie Adolescencia).

Coproducción entre Chile, Italia y Argentina, Hangar rojo también cuenta en su reparto con Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo y Aron Hernández.

Según pudo confirmar Culto, su estreno en cines nacionales está programado para octubre de 2026.