    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    El autor de Maine no da tregua a sus lectores ni a la taquilla: mientras se confirma una nueva adaptación cinematográfica de su mítica novela corta, su legado literario se reactiva en las librerías chilenas. Con el experto Ariel Bosi analizando el fenómeno y la llegada de ediciones especiales, el universo de King demuestra que su capacidad para convertir lo cotidiano en una pesadilla sigue más vigente que nunca.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Siempre hay noticias en el universo Stephen King. Siempre. Hace pocos días se acaba de confirmar que el Rey del Terror tendrá una nueva adaptación al cine, esta vez de su novela corta The Mist (La niebla), y será dirigida por un cineasta especialista en terror, Mike Flanagan.

    De acuerdo al sitio especializado Deadline, Flanagan dirigirá y escribirá el guion. Producirá a través de Red Room junto a Tyler Thompson y Gary Barber y Chris Stone, de Spyglass. Alexandra Magistro también será productora ejecutiva de Red Room.

    Foto: Stephen King.

    Esta nueva incursión no busca solo repetir el impacto de la versión de Frank Darabont de 2007 (famosa por su desgarrador final), sino explorar los matices psicológicos y el horror cotidiano que caracteriza la prosa de King.

    Flanagan ya ha llevado antes otras obras de King a la pantalla, suyas fueron las adaptaciones de El juego de Gerald (2017), Doctor sueño (2019) y la más reciente La vida de Chuck (2024). Además, se encuentra colaborando en la adaptación de Carrie como serie para Amazon Prime Video.

    Foto: Stephen King.

    ¿Qué esperar de esta nueva adapración? Culto consultó al argentino Ariel Bosi, acaso uno de los mayores expertos en la obra de King, autor del libro Todo sobre Stephen King (2018) y administrador de la cuenta de Instagram @todostephenking, y del canal de YouTube El mundo de Stephen King.

    “Posiblemente tengamos una adaptación muy fiel y súper focalizada en los vínculos entre las personas, una ya marca registrada de Flanagan. No me sorprendería que alguna de las relaciones que se dan en el supermercado sea especialmente explorada. También me imagino cierta conexiones/guiños a otra obras de King, y un final diferente al del film de 2007, posiblemente más optimista y cercano al de la novela”.

    En La niebla, todo ocurre de manera doméstica y cotidiana, como suele ser el universo de Stephen King. Un pequeño pueblo de Maine -el estado natal del autor- se ve envuelto en una espesa y misteriosa niebla de la que emergen criaturas que atacan a sus habitantes. Un grupo de supervivientes se refugia en un supermercado local.

    Stephen King

    Como suele ocurrir en la ficción de King, la anarquía y la reorganización social sacan lo mejor de algunos y lo peor de otros, desatando una mentalidad de masas y empoderando a extremistas desquiciados que se vuelven tan peligrosos como los horrores del exterior.

    The Mist es una novela corta que, originalmente, se publicó en la antología Dark Forces, una colección premiada de 1980 que incluye un montón de obras muy buenas de autores súper importantes (Bradbury, Bloch, Matheson y Sturgeon entre muchos otros) -señala Bosi-. Trata de un grupo de seres humanos que quedan recluidos en un supermercado luego de que una misteriosa niebla habitada por monstruos dignos de la obra de Lovecraft rodea todo el mundo conocido".

    “Conforme pasan las horas y el nerviosismo gana lugar vs la cordura, el interior del supermercado se va transformando en un lugar casi tan peligroso como el exterior. Es una flor de novela corta del Rey (luego incluida en Skeleton Crew, y en castellano en La niebla) y es un gran reflejo de lo que podía darnos el Rey del terror en los 80″.

    Por ahora, no se ha informado ni de una fecha de inicio de rodaje, ni del elenco, ni de cuándo se estrenaría el filme.

    Pero como suele ocurrir con Stephen King, las novedades no se agotan. Para marzo próximo están contempladas las publicaciones en Chile de tres de sus obras. Se trata de dos ediciones especiales de la novela El instituto (2019) y La sangre manda (2020), un volumen que compila cuatro novelas cortas: El teléfono del señor Harrigan, La vida de Chuck, La sangre manda y La rata. En la tercera, retoma a su personaje más querido, la detective privada Holly Gibney.

    “Nunca podría dejar ir a Holly Gibney. Se suponía que ella sería un personaje adicional en Mr. Mercedes y simplemente se robó el libro y me robó el corazón", comentó el mismo autor sobre ella.

    Aunque lo más esperado es una edición aniversario de su segunda novela, la célebre El misterio de Salem’s lot, en ocasión de sus 50 años. Una novela donde King mezcla un pequeño pueblo de Estados Unidos con la aparición de unos vampiros. Así lo comentó él mismo años después.

    “Una noche, mientras revivía por segunda vez las aventuras del sanguinario Conde, pregunté a mi esposa qué habría ocurrido si Drácula hubiera aparecido en la América de los años setenta. ‘Probablemente habría acabado atropellado por un taxi,’ me respondí a mí mismo con una carcajada. Cerramos el asunto, pero en los días siguientes, mi mente seguía volviendo a la idea. Pensé que mi esposa probablemente tendría razón - si el legendario Conde viniese a Nueva York. Pero si llegase a aparecer en un pequeño pueblo, ¿qué pasaría? Entonces decidí que quería averiguarlo, así que escribí 'Salem’s Lot, que fue originalmente titulada como Second Coming."

    “Empecé a darle vueltas a la idea en mi mente, y comenzó a tomar forma una posible novela. Pensé que haría una buena, si podía crear una ciudad ficticia con suficiente realidad para compensar la irreal amenaza de un montón de vampiros.”

    Los tres volúmenes ya se encuentran en preventa bajo el sello Plaza & Janés.

