    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    TMZ reveló detalles del crimen junto a su esposa del legendario realizador de Cuando Harry conoció a Sally. Su hijo fue arrestado como el principal sospechoso.

    Equipo de Culto

    La noticia ha estremecido al mundo. Este domingo 14 de diciembre fueron encontrado muertos en su residencia en Los Ángeles el actor y director Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner.

    El crimen está siendo investigado por la división de Robos y Homicidios del LAPD, que lo ha calificado como homicidio.

    Por lo demás, ya se ha arrestado a un sospechoso: Nick Reiner, el hijo del medio del realizador de Misery y Cuando Harry conoció a Sally. Nick guarda también un historial complejo de adicción a las drogas y ha vivido tanto en las calle como en albergues transitorios; hoy es apuntado como el posible responsable en el crimen de sus madre y su padre.

    Rob Reiner y su esposa Michelle.

    Según reveló el sitio TMZ, Rob Reiner, su esposa Michele y su hijo Nick asistieron a la fiesta de Navidad de Conan O’Brien el sábado por la noche. En la fiesta, Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte, tan fuerte que muchos la oyeron.

    “Según informan fuentes de la familia Reiner a TMZ, nos dicen que Rob y Michele se fueron de la fiesta. ”Desconocemos si Nick también se fue", cuenta el portal.

    Luego agrega: “Nuestras fuentes familiares añaden… Michele había estado angustiando a sus amigos durante los últimos meses porque ella y Rob estaban desesperados por la enfermedad mental de Nick y sus supuestos problemas de abuso de sustancias, y no sabían qué hacer con su hijo Nick… diciendo: “Lo hemos intentado todo”.

