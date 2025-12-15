Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos
TMZ reveló detalles del crimen junto a su esposa del legendario realizador de Cuando Harry conoció a Sally. Su hijo fue arrestado como el principal sospechoso.
La noticia ha estremecido al mundo. Este domingo 14 de diciembre fueron encontrado muertos en su residencia en Los Ángeles el actor y director Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner.
El crimen está siendo investigado por la división de Robos y Homicidios del LAPD, que lo ha calificado como homicidio.
Por lo demás, ya se ha arrestado a un sospechoso: Nick Reiner, el hijo del medio del realizador de Misery y Cuando Harry conoció a Sally. Nick guarda también un historial complejo de adicción a las drogas y ha vivido tanto en las calle como en albergues transitorios; hoy es apuntado como el posible responsable en el crimen de sus madre y su padre.
Según reveló el sitio TMZ, Rob Reiner, su esposa Michele y su hijo Nick asistieron a la fiesta de Navidad de Conan O’Brien el sábado por la noche. En la fiesta, Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte, tan fuerte que muchos la oyeron.
“Según informan fuentes de la familia Reiner a TMZ, nos dicen que Rob y Michele se fueron de la fiesta. ”Desconocemos si Nick también se fue", cuenta el portal.
Luego agrega: “Nuestras fuentes familiares añaden… Michele había estado angustiando a sus amigos durante los últimos meses porque ella y Rob estaban desesperados por la enfermedad mental de Nick y sus supuestos problemas de abuso de sustancias, y no sabían qué hacer con su hijo Nick… diciendo: “Lo hemos intentado todo”.
