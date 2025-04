Mi libro favorito de Mario Vargas Llosa: una selección de escritores chilenos.

Alberto Fuguet: Historia de Mayta y El pez en el agua

“Me gustan mucho dos libros que están ligados a su fallida campaña presidencial”, dice a Culto el escritor nacional Alberto Fuguet. “Historia de Mayta, una suerte de primo menor, pero más personal, más peruana, más real, de su apuesta de una nueva novela histórica que fue La guerra del fin del mundo”.

Esta novela de Mario Vargas Llosa se publicó en 1984, posterior a La guerra del fin del mundo, gracias a la editorial Seix Barral. “Historia de Mayta es acerca de cómo se hace un libro, de cómo se construye una historia que al final quizás es pura historia, pura especulación. Es acerca de un trotskista que estuvo ligado en la utopía de hacer una revolución y de apostar (de creer) que su ficción puede transformarlo todo. Además, Mayta resulta que es gay. ¿Puede un revolucionario serlo? Todos sus secretos y arquitectura de narrativas y usos del tiempo acá están destilados”.

“El otro libro que lo tengo ultra subrayado es El pez en el agua”, elige Fuguet. “Sus memorias políticas, o mejor: de su campaña. Pero a la vez es su historia con el Perú. Cuenta, por un lado, sus memorias de joven hasta que sale por primera vez del Perú. Y la otra parte es la campaña: cómo llega a esa locura y todo lo que pasa”.

“Todo al final es acerca del padre que no desea que el hijo sea escritor y lo manda al Colegio Militar. La parte joven es acerca de bullying, de mentiras y traumas, de venganzas. La parte de la campaña es lo mismo. La ficción como escape y como ajuste de cuentas. Querer transformar el país (¿era suyo?) usando la ficción es una forma de fanatismo y todo es intenso, loco, casi increíble y es un gran libro para cualquiera que se está formando como escritor”, concluye el autor de Ciertos chicos (2024) y Mala Onda (1991).

Montserrat Martorell: La casa verde

Antes de recomendar su título favorito, la autora chilena Montserrat Martorell recuerda su vínculo con el autor peruano. “Compartí con él tres veces. Nos conocimos en Madrid y nos reencontramos en Santiago de Chile. Siempre me pareció un hombre agudo, de una lucidez absoluta, intelectual. Y eso se ve reflejado en sus obras que marcaron también mi primera juventud. Su prosa, más allá de lo que digan sus enemigos, será siempre inmortal, urgente y necesaria”, dice la Doctora en Literatura Hispanoamericana y académica de la Universidad Alberto Hurtado.

Así, se decanta por La casa verde, la segunda novela del Nobel, que fue publicada en 1996 por Seix Barral. Este libro “nos muestra al Vargas Llosa que no renuncia a la historia, a la memoria y a la imaginación. Tampoco a los detalles. Es minucioso, es exhaustivo, es uno de los reyes del boom latinoamericano”.

La historia se desarrolla en Piura, en el desierto del litoral peruano, y Santa María de Nieva, una factoría y misión religiosa en el Amazonas. El protagonista, don Anselmo, erige a las afueras de Piura un prostíbulo.

“Acá hay oficio, hay excelencia, experimentación y el deseo de un escritor que quiere abrir un mundo, ponerle palabras, comerse un mundo donde el lector se sumerge en narraciones telescópicas con temas tan importantes como la marginalidad, la violencia, la explotación de los pueblos indígenas. Un retrato del Perú profundo. Celebro su destreza y su humanidad para crear esta obra de arte. Es el William Faulkner latinoamericano”, dice la autora de Empezar a olvidarte (2021).

Pablo Simonetti: Conversación en La Catedral

Pablo Simonetti elige la tercera publicación de Mario Vargas Llosa como su libro predilecto. Publicada en 1969, Conversación en La Catedral es considerada una de las más grandes obras del difunto escritor.

“Asombra el grado de maestría literaria que muestra en esta novela, con personajes inolvidables y esos diálogos telescópicos que logran transportarte decenas de años entre una frase y la siguiente. ¿Cuándo se habrá jodido el Perú? Esa es la pregunta esencial de la novela, que el autor plantea en ese inicio tan pesimista como inquietante”, explica el escritor chileno.

Esa interrogante se plantea al inicio del texto, considerado por muchos como uno de los mejores principios literarios. “Desde la puerta de La Crónica Santiago mira la avenida Tacna, sin amor: automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú?”, consigna el inicio del relato que se desarrolla en más de 700 páginas.

Patricia Stambuk: La fiesta del Chivo

Al inicio del milenio, Mario Vargas Llosa publicó con Alfaguara La fiesta del Chivo, libro centrado en la dictadura de República Dominicana. Esa es la elección de la periodista y escritora Patricia Stambuk. “La mixtura entre ficción y realidad histórica siempre la he visto como un recurso complejo y hasta cuestionable, porque soy periodista y tengo un profundo apego por los hechos y su relato fidedigno, pero me he ido rindiendo ante logros como esta novela y tantas más”, comenta.

“Vargas Llosa tuvo a la mano tres años de investigación y fue a la médula de la dictadura de Trujillo, navegando en el tema con la imaginación y personajes ficticios. Basado en lo medular en la historia, fue capaz de sensibilizarnos sobre amenazas y vicios sociales y políticos de ayer, hoy y mañana en el mundo: los abusos de poder, la corrupción, la xenofobia, el genocidio, el machismo y todas las lacras de tres décadas de ‘el chivo’ en un país que no era tan visible en el mundo, por pequeño y caribeño”, profundiza la autora de Mi vida con Gabriela. Conversaciones con Gilda Pendola (2025).

“Además, es Urania Cabral la protagonista que representa en esta novela el menosprecio y abusos del político, militar y empresario con las mujeres, un machista caribeño de bigotito que no vio venir su fin de fiesta”, cierra la académica y ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2023.

Carlos Franz: Pantaleón y las visitadoras

“Pantaleón y las visitadoras (1973) está entre las cinco o seis mejores novelas de Vargas Llosa”, dice el escritor chileno Carlos Franz. “Sin embargo, los tontos graves que abundan en la cultura hispanoamericana suelen considerarlo un libro menor porque es una comedia. Error tonto y grave. Pantaleón y las visitadoras, bajo su máscara cómica, esconde una aguda sátira social y política vigente hasta hoy”.

Sobre su argumento, explica: “El capitán Pantaleón Pantoja recibe órdenes confidenciales. Debe reclutar un batallón de prostitutas para atender a los soldados aislados en la Amazonía peruana. Pantaleón tiene reparos éticos pero obedece. En poco tiempo organiza un servicio de ‘visitadoras’ cuyo éxito es espectacular. Todas las putas del Amazonas quieren enrolarse; todos los soldados y muchos civiles quieren disfrutar del servicio. Las prostitutas veneran a Pantaleón que las ha ‘legalizado’ dándoles salarios justos, seguridad y dignidad. Pero otros odian al capitán: los cafiches cesantes, los policías corruptos, los curas puritanos, las beatas, los periodistas y políticos demagogos. El propio ejército, hipócrita, se vuelve contra él”.

Esta es la cuarta novela de Mario Vargas Llosa, publicada vía Seix Barral. “Pantaleón y las visitadoras satiriza muchos males latinoamericanos: el machismo, el nacionalismo, la hipocresía moral. Cuando escribió esta novela, Vargas Llosa aún era de izquierda. Sin embargo, este libro elogia el emprendimiento y el libre mercado (al menos, el sexual). Esta contradicción del autor podría explicar en parte la comicidad de la novela. Como sea, medio siglo después, el libro sigue arrancándonos carcajadas. Ahora algunos dirán que nuestras risas son políticamente incorrectas. Esto demuestra que Pantaleón sigue vigente y subversivo”, expone Carlos Franz, autor de Santiago cero (1989) y El lugar donde estuvo el paraíso (1997).

Carolina Brown: La ciudad y los perros

La escritora Carolina Brown retrocede al pasado para elegir su título favorito. “Mi primer encuentro con Vargas Llosa fue con La ciudad y los perros, lo leímos en el colegio. Tenía 14 o 15 años y hasta hoy considero esa novela como una puerta que me permitió descubrir a otros escritores latinoamericanos: Cortázar, Borges, Rojas, Bombal. Los libros a los que accedía por ese entonces parecían ocurrir casi exclusivamente en Londres, París o Nueva York, con realidades que sentía muy lejanas”, comenta.

Este texto ganó el Premio Biblioteca Breve, está traducida a treinta idiomas y cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se forman —y sobreviven—en el Colegio Militar Leoncio Prado.“Me encontré de cara con la masculinidad tóxica (en ese momento no la llamábamos así, por supuesto). El lenguaje crudo que se utiliza para narrar algunas situaciones, que hoy claramente identificamos como bullying, me impresionó. También, el racismo y la violencia descarnada”, profundiza la autora de Nostalgia en el desierto (2021).

“Técnicamente es un libro complejo, con una estructura de vasos comunicantes, en donde diferentes narradores van armando la historia en base a flashbacks, unidos por asociaciones temáticas. Es un libro que le pide atención al lector y eso me gusta”, concluye.

Sigue leyendo en Culto