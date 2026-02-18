Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

Miley Cyrus confirmó el ansiado especial por los 20 años de la serie que la lanzó al estrellato, Hannah Montana. A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz y cantante compartió un video con la fecha de la publicación: 24 de marzo. El capítulo especial se podrá ver por la plataforma Disney+.

Desde hace meses, la intérprete de Hannah Montana había dado entrevistas expresando su entusiasmo por hacer algo especial por el aniversario de la serie. “Quiero crear algo realmente muy especial por ello porque fue el comienzo de todo lo que hay ahora”, comentó para Sirius XM. Además, había compartido imágenes alusivas al personaje.

El especial constará de una entrevista profunda a Miley Cyrus donde explorará íntimamente la creación del personaje y el impacto que ha tenido en el mundo. La encargada de manejar la conversación con la actriz será la presentadora del exitoso podcast Call her daddy, Alex Cooper. La producción del especial estará en manos de HopeTown Entertainment y Unwell Productions.

Además, a través de este episodio, los fanáticos podrán revisitar la música y escenarios de la serie que lanzó su primer capítulo en 2006. También, dentro del contenido, tendrá material inédito de la serie.

Hannah-Montana-ok.jpg la-tercera

La producción estrenada hace casi dos décadas trataba sobre Miley Stewart, una niña que tenía una doble vida como la estrella pop Hannah Montana. La trama sigue las aventuras de ella y sus amigos, mientras que guarda su identidad secreta.

Según The Hollywood Reporter, la serie tiene más de 500 millones de horas de streaming en la plataforma de Disney+. Además, gracias a la música lanzada con el programa, logró 14 discos de platino y 18 de oro.

Después de Disney

El camino para Miley Cyrus después de Hannah Montana fue turbulento al no poder separarse de su personaje en el imaginario público. Una forma de alejarse de su estatus de niña Disney fue el lanzamiento del álbum Bangerz (2013). Con ello, vino una provocadora presentación en los VMA 2013 que fue criticada por internet, pero aplaudida por Rolling Stone. “Tu actuación en los VMAs puso a internet en marcha, enfureciendo a los liberales con su arriesgada parodia racial y escandalizando a los conservadores con su decadencia twerking con aires de Belén”, señala la nota.

Con el paso del tiempo, la ex niña Disney ha conquistado rubros que van desde la moda hasta la música. Incluso, recibió un reconocimiento como Leyenda Disney, la más joven de su historia. Fuera de los artístico, Miley Cyrus ha levantado un imperio como empresaria. Según Forbes, su patrimonio neto en 2024, era de aproximadamente 160 millones de dólares. Esto incluye propiedades de lujo, colecciones de autos y colaboraciones con marcas.

La inseparable amiga de Hannah Montana, Lily Truscott (Emily Osment) continuó su carrera como actriz. Entre proyectos relacionados a Disney, prestó su voz para caricaturas como Kick Buttowski: Medio doble de riesgo y la saga de Una chihuahua de Beverly Hills.

Actualmente, Emily Osment ha cobrado relevancia con su papel en el universo de The Big Bang Theory. En la precuela de la sitcom, Young Sheldon, la actriz interpretó el rol de Mandy McAllister, novia de Georgie Cooper, hermano de Sheldon Cooper. La relación de los personajes ha llevado a que tengan su propio spin-off llamado Georgie y Mandy - Su Primer Matrimonio.

Una suerte distinta ha tenido Mitchel Musso, que acompañó a Hannah Montana como Oliver Oken. Después de la serie, el actor protagonizó Par de reyes, uno de los programas insignes del reciente creado Disney XD. Sin embargo, en la cima de su carrera, hizo noticia por manejar en estado de ebriedad, lo que fue publicado por TMZ. Este episodio le costó su protagonismo en la serie, donde fue reemplazado por Adam Hicks.

En 2023, Mitchel Musso fue parte de un escándalo por robarse un paquete de papas fritas de un hotel. En su detención, se supo que el actor tenía cuatro cargos en su contra, entre ellos: intoxicación pública, robo, registro vencido, no mostrar una licencia de conducir y violar la promesa de comparecer.