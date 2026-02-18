SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

    La celebración será una entrevista íntima con Alex Cooper en la que los fanáticos podrán revivir las canciones y escenarios de la serie original. Además, tendrá material inédito de archivo. El contenido se publicará el 24 de marzo en la plataforma de streaming Disney+.

    Por 
    Daniel Cañete

    Miley Cyrus confirmó el ansiado especial por los 20 años de la serie que la lanzó al estrellato, Hannah Montana. A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz y cantante compartió un video con la fecha de la publicación: 24 de marzo. El capítulo especial se podrá ver por la plataforma Disney+.

    Desde hace meses, la intérprete de Hannah Montana había dado entrevistas expresando su entusiasmo por hacer algo especial por el aniversario de la serie. “Quiero crear algo realmente muy especial por ello porque fue el comienzo de todo lo que hay ahora”, comentó para Sirius XM. Además, había compartido imágenes alusivas al personaje.

    El especial constará de una entrevista profunda a Miley Cyrus donde explorará íntimamente la creación del personaje y el impacto que ha tenido en el mundo. La encargada de manejar la conversación con la actriz será la presentadora del exitoso podcast Call her daddy, Alex Cooper. La producción del especial estará en manos de HopeTown Entertainment y Unwell Productions.

    Además, a través de este episodio, los fanáticos podrán revisitar la música y escenarios de la serie que lanzó su primer capítulo en 2006. También, dentro del contenido, tendrá material inédito de la serie.

    Hannah-Montana-ok.jpg la-tercera

    La producción estrenada hace casi dos décadas trataba sobre Miley Stewart, una niña que tenía una doble vida como la estrella pop Hannah Montana. La trama sigue las aventuras de ella y sus amigos, mientras que guarda su identidad secreta.

    Según The Hollywood Reporter, la serie tiene más de 500 millones de horas de streaming en la plataforma de Disney+. Además, gracias a la música lanzada con el programa, logró 14 discos de platino y 18 de oro.

    Después de Disney

    El camino para Miley Cyrus después de Hannah Montana fue turbulento al no poder separarse de su personaje en el imaginario público. Una forma de alejarse de su estatus de niña Disney fue el lanzamiento del álbum Bangerz (2013). Con ello, vino una provocadora presentación en los VMA 2013 que fue criticada por internet, pero aplaudida por Rolling Stone. “Tu actuación en los VMAs puso a internet en marcha, enfureciendo a los liberales con su arriesgada parodia racial y escandalizando a los conservadores con su decadencia twerking con aires de Belén”, señala la nota.

    Con el paso del tiempo, la ex niña Disney ha conquistado rubros que van desde la moda hasta la música. Incluso, recibió un reconocimiento como Leyenda Disney, la más joven de su historia. Fuera de los artístico, Miley Cyrus ha levantado un imperio como empresaria. Según Forbes, su patrimonio neto en 2024, era de aproximadamente 160 millones de dólares. Esto incluye propiedades de lujo, colecciones de autos y colaboraciones con marcas.

    La inseparable amiga de Hannah Montana, Lily Truscott (Emily Osment) continuó su carrera como actriz. Entre proyectos relacionados a Disney, prestó su voz para caricaturas como Kick Buttowski: Medio doble de riesgo y la saga de Una chihuahua de Beverly Hills.

    Actualmente, Emily Osment ha cobrado relevancia con su papel en el universo de The Big Bang Theory. En la precuela de la sitcom, Young Sheldon, la actriz interpretó el rol de Mandy McAllister, novia de Georgie Cooper, hermano de Sheldon Cooper. La relación de los personajes ha llevado a que tengan su propio spin-off llamado Georgie y Mandy - Su Primer Matrimonio.

    Una suerte distinta ha tenido Mitchel Musso, que acompañó a Hannah Montana como Oliver Oken. Después de la serie, el actor protagonizó Par de reyes, uno de los programas insignes del reciente creado Disney XD. Sin embargo, en la cima de su carrera, hizo noticia por manejar en estado de ebriedad, lo que fue publicado por TMZ. Este episodio le costó su protagonismo en la serie, donde fue reemplazado por Adam Hicks.

    En 2023, Mitchel Musso fue parte de un escándalo por robarse un paquete de papas fritas de un hotel. En su detención, se supo que el actor tenía cuatro cargos en su contra, entre ellos: intoxicación pública, robo, registro vencido, no mostrar una licencia de conducir y violar la promesa de comparecer.

    Lee también:

    Más sobre:Hannah MontanaEspecial 20 añosMiley CyrusDisney+Alex CooperEmily OsmentMitchel MussoOliver OkenPar de ReyesYoung SheldonSeries CultoLily TruscottSeries

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Corte de Apelaciones de Concepción ordena a universidad adecuar carga académica de estudiante de diseño gráfico con TEA

    Derrumbe en El Teniente: Fiscalía cita al presidente ejecutivo de Codelco tras auditoría que reveló ocultamiento de información

    Lo más leído

    1.
    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Atlético de Madrid por la Champions League

    Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”
    Chile

    Squella afirma que Kast renunciará al Partido Republicano antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La compleja situación que tiene a Llanquihue descabezado por más de 150 días

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo
    Negocios

    Chile registra la mejor cifra de turistas extranjeros desde 2017 y argentinos encabezan por cuarto año consecutivo

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito
    Tendencias

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton
    El Deportivo

    Óscar Opazo acuerda su arribo como flamante refuerzo de Everton

    La reacción de Gianni Infantino tras la denuncia de racismo de Vinícius Júnior en el triunfo del Real Madrid ante Benfica

    Las horas claves de Aníbal Mosa en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”
    Cultura y entretención

    El regreso recargado del spin-off de El Marginal: “La gente quiere la serie y pide más”

    Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana 20 años después

    Pedro Almodóvar vuelve al castellano con Amarga Navidad: lo que se sabe de un nuevo e íntimo juego de espejos

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas
    Mundo

    La alternativa de Canadá a la Doctrina Trump para las Américas

    Guía para entender la inestabilidad política de Perú: ocho presidentes en una década

    Flavio Escobar, el experimentado economista que se perfila como nuevo cónsul de Bolivia en Chile

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones