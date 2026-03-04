Ministerio de las Culturas abre convocatoria de los Premio Literarios 2026 y conmemora 20 años del Premio Roberto Bolaño

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, abre una nueva convocatoria de los Premios Literarios 2026, cuyo objetivo es visibilizar, estimular y fortalecer la creación literaria nacional en sus múltiples expresiones, géneros y formatos.

La convocatoria permanecerá abierta entre el 2 de marzo y el 17 de abril de 2026, y las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del sitio www.premiosliterarios.cultura.gob.cl, donde estarán disponibles las bases, categorías y canales de contacto para resolver dudas.

Los Premios Literarios constituyen una de las principales políticas públicas de reconocimiento a la creación escrita en el país y se enmarcan en los lineamientos de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Desde la creación del primer galardón en 1993, más de 500 autoras y autores han sido distinguidos, consolidando este programa como una plataforma fundamental para la circulación, valoración y proyección de la literatura chilena.

La edición 2026 contempla las siguientes distinciones: Mejores Obras Literarias; Escrituras de la Memoria; Investigación y Humanidades; Premio Roberto Bolaño a la creación literaria joven; Marta Brunet a la literatura infantil y juvenil; Amster-Coré al diseño, diagramación e ilustración editorial; Narrativa Gráfica; y Publicaciones Digitales.

En conjunto, estas ocho distinciones reconocen anualmente a 25 ganadores y 23 menciones, con un total de 181 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Estado con la diversidad de voces, trayectorias y formatos de la creación literaria contemporánea.

Uno de los ejes centrales del programa es la participación de obras inéditas, que representa un respaldo concreto a creadoras y creadores que inician su camino en la escritura o que, contando con publicaciones previas, buscan explorar nuevos registros y límites expresivos.

20 años del Premio Roberto Bolaño

Este 2026, el Premio Roberto Bolaño conmemora 20 años desde su creación, consolidándose como uno de los reconocimientos más relevantes para la escritura joven en Chile. Creado en 2006 en homenaje al autor, el premio está dirigido a jóvenes entre 13 y 25 años en los géneros de cuento, poesía y novela, y ha registrado un crecimiento sostenido en participación, con una fuerte presencia de postulaciones provenientes de regiones y de mujeres.

A lo largo de estas dos décadas, el Premio Roberto Bolaño ha sido una plataforma clave para el surgimiento y proyección de nuevas voces literarias, muchas de las cuales han desarrollado posteriormente destacadas trayectorias editoriales a nivel nacional e internacional. Entre sus ganadores y ganadoras se encuentran autores como Diego Zúñiga, Constanza Gutiérrez, Lucas Costa, Francisco Ovando, Paulina Flores, Simón López Trujillo y Manuel Boher, entre otros.

El premio considera, además del estímulo económico, instancias de encuentro y conversación con editores y editoras, la publicación de extractos en el fanzine Lecturas breves y el compromiso de compra de ejemplares para su distribución en bibliotecas públicas, fortaleciendo así la circulación y el acceso a estas obras.

Cabe destacar que Roberto Bolaño fue distinguido en 1999 con el Premio Mejores Obras Literarias por su novela Los detectives salvajes, obra fundamental de la literatura contemporánea que marcó su consagración internacional.

A través del programa Premios Literarios, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reafirma su compromiso con la promoción de la creación literaria y las expresiones escritas y orales como agentes de identidad, memoria y reflexión crítica, reconociendo su aporte al desarrollo cultural del país.