Minuto a minuto | Pet Shop Boys hace bailar a Viña 2026 y sorprende con juego de luces en el escenario

En la Quinta Vergara se desarrolla la segunda noche del Festival de Viña 2026. Esta es la 65° edición del certamen viñamarino, que al igual que en años anteriores, contará con grandes invitados.

Sus animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, se encargarán de dirigir las seis noches del evento, que finalizará el próximo viernes 27 de febrero.

La jornada de este lunes fue la que agotó primero los boletos, y es que en la Quinta Vergara se presentará el dúo Pet Shop Boys, compuesto por Neil Tennant y Chris Lowe. Los británicos llegan con todo su electropop a Viña.

El humor estará a cargo de Rodrigo Villegas, humorista con cerca de 15 años de experiencia que ya ha triunfado en Viña, en las ediciones de 2017 y 2023. La noche cierra con con todo el ritmo de Bomba Estéreo.

Pet Shop Boys interpreta Always on My Mind y hace corear y bailar al público

Pet Shop Boys hace cantar a Viña con Domino Dancing

El dúo británico sorprende con juego de luces en Viña Pet Shop Boys iluminó el escenario de la Quinta Vergara con un impresionante espectáculo de luces.

La Quinta Vergara se rinde ante Pet Shop Boys “Viña del Mar buenas noches, somos Pet Shop Boys” , dijo Neil Tennant en español.

Comienza el show de Pet Shop Boys en Viña 2026