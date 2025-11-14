Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

Fue uno de los momentos que marcó la primera de las dos noches de Dua Lipa en el Estadio Nacional, su interpretación de Tu falta de querer, de Mon Laferte.

En su Radical Optimism Tour, que la trajo a Chile, la estrella británica-albanesa ha interpretado canciones locales, y en algunos puntos ha intentado tener invitados en escena; por ejemplo, ha cantado con Gwen Stefani de No Doubt, Charli XCX, Kevin Parker, etc.

Asimismo lo quiso hacer en Chile. Así lo reveló Mon Laferte. La viñamarina fue consultada por la interpretación de Dua de la canción que cambió su vida hace 10 años. “Fue una hermosa sorpresa”, comentó a la cadena Univisión.

Luego agregó un detalle. “Dua Lipa me invitó a cantar con ella en Chile, pero yo ya tenía que venir para acá y no alcanza a ir. Yo decía ‘no puede ser, me estoy perdiendo de cantar con Dua Lipa’”.

El evento al que se refería Laferte eran los Latin Grammy, celebrados la noche del 13 de noviembre MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Bad Bunny como el gran ganador de la noche, así como los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.