Morrissey cancela conciertos en México a días de su regreso a Chile

Este 31 de octubre, Morrissey debía presentarse en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, pero el artista volvió a suspender su show, alegando cansancio extremo. Durante 2025, el músico también ha cancelado presentaciones en Europa y Estados Unidos, argumentando motivos de salud y agotamiento.

En México tenía programadas dos fechas; la siguiente sería el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, cita que tampoco se llevará a cabo.

De acuerdo con el comunicado emitido por la productora, la cancelación se debe nuevamente —y al igual que en otras oportunidades— al “cansancio extremo del artista”, y se procederá al reembolso de las entradas para los fanáticos afectados.

Ambos conciertos formaban parte de la gira que traerá a Morrissey de regreso a Chile el próximo 16 de noviembre en el Movistar Arena. Por ello, la noticia genera preocupación entre sus seguidores chilenos, ante la posibilidad de una nueva suspensión.

Antes de llegar a suelo nacional, el intérprete pasará por Buenos Aires el 8 de noviembre y por São Paulo el 12 del mismo mes. Hasta ahora, no se han reportado cambios en esas fechas, por lo que ambas —junto con la de Chile— continúan en pie.

El paso de Morrissey por Chile ha estado marcado por cancelaciones previas. De hecho, el concierto que ofrecerá el exvocalista de The Smiths es especialmente esperado, luego de haber suspendido sus shows en 2023 por enfermedad y en 2024 debido al agotamiento.