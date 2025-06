Morrissey vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Tal como adelantó Culto, Morrissey nuevamente sobrevolará entre nosotros.

Uno de los más agudos cantautores de la música británica materializará su sexta venida al país, luego de su paso de 2018 y tras haber cancelado su espectáculo de 2024 un par de días antes.

El ex The Smiths está de gira desde el año pasado, la que retomó el pasado 26 de abril en Reno, Estados Unidos, donde repasó su repertorio habitual, además de desenfundar dos composiciones de su antigua banda que no interpretaba hace años: Hand in glove, fuera de sus recitales desde 2014, y sobre el cierre del show pasó a la dramática Last night I dreamt that somebody loved me, no incluida en sus performances desde 2017.

Morrissey-2-ok.jpg la-tercera

Para su nueva escala en el país, el cantante se presentará el 16 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago.

Coordenada para la venta de entradas

Preventa Exclusiva Caja Los Andes: miércoles 11 de junio al mediodía hasta el jueves 12 a las 11:59 am. 20% de descuento para afiliados activos o pensionados hasta agotar stock de 2.500 tickets. Máximo 2 entradas por afiliado.

Para hacer efectivo el descuento el afiliado debe estar registrado en Puntoticket.

Venta General: jueves 12 de junio al mediodía.

Clientes Movistar: 20% de descuento hasta agotar stock de 2 mil entradas. Máximo 2 entradas por cliente.

Los precios van de $34.500 (tribuna) a $138.000 (cancha preferencial). Incluye cargo por servicio.