La cartelera chilena de conciertos se agita: Morrissey, Ricardo Arjona, James y Deftones en la mira

Son días en que las productoras nacionales de conciertos tienen todas las cartas sobre la mesa para sondear figuras, cerrar nombres y preparar anuncios, con miras a dos de las fechas más gravitantes para la cartelera local de música en vivo: el segundo semestre y la primera parte del año siguiente. O sea, cuando retorna el mejor clima y surgen instancias como los festivales multitudinarios.

En el horizonte próximo, dentro de las promotoras nacionales ha surgido el nombre del cantautor británico Morrissey como candidato para hacer escala en la capital durante el segundo tramo de 2025. Por estos días, su figura aparece en distintas carpetas como “posible” para aterrizar durante noviembre, en lo que sería su sexta vez por la capital (en 2024 canceló su venida sólo un par de semanas antes).

Morrissey-2-ok.jpg la-tercera

El ex The Smiths está de gira desde el año pasado, la que retomó el pasado 26 de abril en Reno, Estados Unidos, donde repasó su repertorio habitual, además de desenfundar dos composiciones de su antigua banda que no interpretaba hace años: Hand in glove, fuera de sus recitales desde 2014, y sobre el cierre del show pasó a la dramática Last night I dreamt that somebody loved me, no incluida en sus performances desde 2017.

La eventual fecha de la vuelta de “Moz” al país coincide con la realización del festival Fauna Primavera, cita que ya se anunció para los próximos días 7 y 8 de noviembre. Según fuentes de la industria local de conciertos consultadas por este medio, el hombre de Suedehead podría ser uno de los invitados al evento, en caso de que las conversaciones puedan llegar a buen puerto. El solista ya estuvo en el espectáculo santiaguino en 2015, cuando se realizaba en Espacio Broadway.

El encuentro -que no ha anunciado su sitio de realización- ya oficializó a su primer invitado y se trata de un comensal mayúsculo: el conjunto británico Stereolab, el que no pasaba por Chile desde 2000, cuando ofrecieron una memorable presentación en el ese entonces Teatro Providencia. Con su maridaje de búsqueda experimental y electrónica, la agrupación acaba de editar su disco Instant holograms on metal film, en general aplaudido por la crítica.

Stereolab

Para esa misma fecha ya hay otros créditos orbitando la posibilidad de decir presente en la región: el grupo estadounidense Alabama Shakes, de éxito en el nicho adscrito al soul y al country, con pasos por Lollapalooza Chile 2013 y 2016; y los ingleses James, aún de alta resonancia en el país y que también pasaron por el festival chileno, para su primera edición de 2011.

El nicho romántico

En otro casillero casi opuesto y en las antípodas, también habrá novedades para aquellos y aquellas seguidores de la canción romántica popular. Uno de los exponentes más exitosos de los últimos años alista su nueva gira por el continente, la que incluiría a Chile: Ricardo Arjona se dejará ver otra vez por la capital, revalidando su estatus como uno de los baladistas de peso en el mercado local.

Ricardo Arjona. Andie Borie y DG Medios

El anuncio de su arribo debería venir en los próximos días, junto con las coordenadas de venta de localidades. Se espera el concierto para fin de año o principios de 2026.

Se trata de un habitante frecuente de la cartelera: estuvo recién en el epílogo de 2023, con dos espectáculos masivos en el estadio Bicentenario de La Florida, mientras que sólo un año antes, en 2022, realizó nada menos que seis fechas en el Movistar Arena, en una marca luego despojada por Romeo Santos y Luis Miguel.

En la actualidad, el guatemalteco de 61 años viene promocionando su último título, SECO, estrenado esta temporada.

Más rock y guitarras

¿Cambio de switch? Posiblemente 2026 también traerá de vuelta a Deftones, la banda más inquieta y avezada nacida del crisola del nu metal, tal como lo volvieron a demostrar hace un lustro en su último título, Ohms (2020).

El conjunto de Camilo “Chino” Moreno desplegará entre junio y octubre un periplo por Europa y Norteamérica. Según fuentes de la industria, para la primera parte de 2026 hay tratativas para que retornen a Sudamérica. El tramo coincide con la organización de los festivales Lollapalooza en Sudamérica.

Chino Moreno Ken Hively

Deftones ha estado seis veces en el país, incluyendo también su presentación en el Lollapalooza de 2011 que se hizo en el Parque O’Higgins.

Otros nombres que también asoman como potenciales para bajar al sur entre fines de 2025 y principios de 2026 son los de Pearl Jam, Korn, Franz Ferdinand, My Chemical Romance, Alice in Chains y la sensación pop del último tiempo, Sabrina Carpenter.