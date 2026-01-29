“Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

Jason Momoa y Dave Bautista son dos tipos duros, pero son dos tipos duros con carisma y con la capacidad de reírse de sí mismos. Juntos funcionan en pantalla, como lo demuestra Equipo demolición, la comedia de acción que acaba de llegar a la plataforma Prime Video.

Bautista tiene una idea que explica el alto grado de complemento con su colega: “Nuestras energías son tan, tan distintas. Simplemente no chocamos. Él tiene muchísima energía. Yo tengo muy poca, y eso funciona. Funciona en la vida real, funciona en una película”.

En una conferencia realizada en Londres –en la que Culto participa de manera virtual–, Momoa coincide con el planteamiento de su dupla y cuenta que el proyecto se originó mientras estaban filmando See, la épica historia que tuvo tres temporadas en Apple TV. Los actores coincidieron específicamente en el segundo ciclo, donde Bautista encarnó al vengativo hermano menor de Baba Voss (Momoa).

“Estábamos cubiertos de barro y sangre, con un frío terrible en Torontol, y pensé: tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una comedia en un lugar cálido (...) Se la presenté (la idea), y Dave me dijo: hecho”, afirma.

Jonathan Tropper, el showrunner de dicha serie, escribió el guión, mientras que el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) se encargó de la dirección. Momoa, orgulloso de sus raíces polinésicas, se aseguró de que el rodaje se desarrollara entre Hawái y Nueva Zelanda, donde ya había filmado la serie El gran guerrero y Una película de Minecraft. “En este punto ambos son mi hogar”, señala el hombre que dio vida a Aquaman. “Cada vez que puedo estar en casa con mi familia y amigos, pienso: esto es perfecto”.

Ambientada en el archipiélago del océano Pacífico, la historia de Equipo demolición gira en torno a Jonny Hale (Momoa) y James Hale (Bautista), dos hermanastros distanciados que se ven obligados a reencontrarse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se proponen descubrir la verdad detrás de su fallecimiento, los secretos se revelan y se transforman en el blanco de una organización criminal liderada por un empresario llamado Marcus Robichaux (Claes Bang).

El largometraje proporciona acción –todas las peleas, tiroteos y persecuciones que exige el género–, pero también grandes dosis de comedia (como lo grafica una línea incluida en el trailer: “Sepárense. Se ven como si La Roca hubiera tenido gemelos tontos”) y momentos de emoción.

Bautista opina: “Creo que muchas personas nos quieren encasillar. Nos miran y ven a tipos grandes, y quieren encasillarnos en el molde de la acción. No quiero hablar por él, pero creo que lo conozco lo suficiente como para decir que Jason, al igual que yo, preferiría hacer llorar o reír a la gente en vez hacer una escena de lucha juntos. Creo eso es algo que compartimos. Ambos somos muy artistas, y no queremos que nos encasillen sólo en la categoría de la acción”. Y enfatiza: “Somos mucho más que eso”.

“Observé el deseo de que no fuera sólo explosiones y acción, acción, acción”, indica por su parte Ángel Manuel Soto. “Sí, ellos aportan lo suyo, sus propias personalidades y las cosas por las que son conocidos, pero fue muy satisfactorio el hecho de que pudieran y estuvieran dispuestos a conectar con una energía emocional que a menudo no se explora en las películas de acción. Y creo que eso se transmite”.

Equipo demolición no reinventa el ADN de la fórmula, pero es un satisfactorio ejercicio de adrenalina y risas. Así lo piensan sus estrellas y productores ejecutivos. “No creo que el filme decaiga en ningún momento. Creo que hay algo para todos. Es una historia familiar muy, muy buena. Tiene mucha emoción, mucha acción”, sostiene Bautista.

Momoa menciona como referencias a Arma mortal (1987) y Tango y Cash (1989), clásicos títulos del género. “(Equipo demolición) no es eso, pero definitivamente es un homenaje”, apunta, junto con revelar que ya ha visto la cinta cinco veces y espera organizar una función privada junto a sus hijos (“Están muy enojados porque no se está proyectando en los cines”, confiesa).

“Es uno de los filmes más divertidos que he hecho en mi vida. Lo pasé genial”, concluye.