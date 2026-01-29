SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    Las estrellas comparten cartel en Equipo Demolición, comedia de acción que acaba de llegar a la plataforma Prime Video y que los tiene en el rol de hermanos. “Nuestras energías son muy distintas”, definen en una conferencia en la que participa Culto, donde también abordan los orígenes del proyecto y su química en pantalla.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming Jason Laciste

    Jason Momoa y Dave Bautista son dos tipos duros, pero son dos tipos duros con carisma y con la capacidad de reírse de sí mismos. Juntos funcionan en pantalla, como lo demuestra Equipo demolición, la comedia de acción que acaba de llegar a la plataforma Prime Video.

    Bautista tiene una idea que explica el alto grado de complemento con su colega: “Nuestras energías son tan, tan distintas. Simplemente no chocamos. Él tiene muchísima energía. Yo tengo muy poca, y eso funciona. Funciona en la vida real, funciona en una película”.

    Courtesy of Prime

    En una conferencia realizada en Londres –en la que Culto participa de manera virtual–, Momoa coincide con el planteamiento de su dupla y cuenta que el proyecto se originó mientras estaban filmando See, la épica historia que tuvo tres temporadas en Apple TV. Los actores coincidieron específicamente en el segundo ciclo, donde Bautista encarnó al vengativo hermano menor de Baba Voss (Momoa).

    “Estábamos cubiertos de barro y sangre, con un frío terrible en Torontol, y pensé: tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una comedia en un lugar cálido (...) Se la presenté (la idea), y Dave me dijo: hecho”, afirma.

    Jonathan Tropper, el showrunner de dicha serie, escribió el guión, mientras que el director puertorriqueño Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) se encargó de la dirección. Momoa, orgulloso de sus raíces polinésicas, se aseguró de que el rodaje se desarrollara entre Hawái y Nueva Zelanda, donde ya había filmado la serie El gran guerrero y Una película de Minecraft. “En este punto ambos son mi hogar”, señala el hombre que dio vida a Aquaman. “Cada vez que puedo estar en casa con mi familia y amigos, pienso: esto es perfecto”.

    Jason Laciste

    Ambientada en el archipiélago del océano Pacífico, la historia de Equipo demolición gira en torno a Jonny Hale (Momoa) y James Hale (Bautista), dos hermanastros distanciados que se ven obligados a reencontrarse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se proponen descubrir la verdad detrás de su fallecimiento, los secretos se revelan y se transforman en el blanco de una organización criminal liderada por un empresario llamado Marcus Robichaux (Claes Bang).

    El largometraje proporciona acción –todas las peleas, tiroteos y persecuciones que exige el género–, pero también grandes dosis de comedia (como lo grafica una línea incluida en el trailer: “Sepárense. Se ven como si La Roca hubiera tenido gemelos tontos”) y momentos de emoción.

    Bautista opina: “Creo que muchas personas nos quieren encasillar. Nos miran y ven a tipos grandes, y quieren encasillarnos en el molde de la acción. No quiero hablar por él, pero creo que lo conozco lo suficiente como para decir que Jason, al igual que yo, preferiría hacer llorar o reír a la gente en vez hacer una escena de lucha juntos. Creo eso es algo que compartimos. Ambos somos muy artistas, y no queremos que nos encasillen sólo en la categoría de la acción”. Y enfatiza: “Somos mucho más que eso”.

    Courtesy of Prime

    “Observé el deseo de que no fuera sólo explosiones y acción, acción, acción”, indica por su parte Ángel Manuel Soto. “Sí, ellos aportan lo suyo, sus propias personalidades y las cosas por las que son conocidos, pero fue muy satisfactorio el hecho de que pudieran y estuvieran dispuestos a conectar con una energía emocional que a menudo no se explora en las películas de acción. Y creo que eso se transmite”.

    Equipo demolición no reinventa el ADN de la fórmula, pero es un satisfactorio ejercicio de adrenalina y risas. Así lo piensan sus estrellas y productores ejecutivos. “No creo que el filme decaiga en ningún momento. Creo que hay algo para todos. Es una historia familiar muy, muy buena. Tiene mucha emoción, mucha acción”, sostiene Bautista.

    Jason Laciste

    Momoa menciona como referencias a Arma mortal (1987) y Tango y Cash (1989), clásicos títulos del género. “(Equipo demolición) no es eso, pero definitivamente es un homenaje”, apunta, junto con revelar que ya ha visto la cinta cinco veces y espera organizar una función privada junto a sus hijos (“Están muy enojados porque no se está proyectando en los cines”, confiesa).

    “Es uno de los filmes más divertidos que he hecho en mi vida. Lo pasé genial”, concluye.

    Lee también:

    Más sobre:CineJason MomoaDave BautistaEquipo DemoliciónThe Wrecking CrewClaes BangTemuera MorrisonMiyaviJacob BatalonFrankie AdamsStephen RootMorena BaccarinÁngel Manuel SotoJonathan TropperAmazon Prime VideoSeeCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Pacto para presidir la Cámara: tentación de la derecha ahora amenaza con quebrar alianza de la antigua Concertación

    Abogado de Vivanco denuncia formalización arbitraria y solicita rechazar prisión preventiva

    Lo más leído

    1.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    2.
    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    3.
    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    4.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    5.
    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Con dos partes, un ojo y muy intenso: las claves del show de My Chemical Romance en el Estadio Bicentenario

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    Horario y dónde ver a Alcaraz vs. Zverev por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar
    Chile

    Por avance de investigación: fiscal dice que habría más delitos para imputar a Vivanco y que buscarán reformalizar

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Toledo, alcalde de Puente Alto: “La gestión de Boric en seguridad fue deficiente”

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago
    Negocios

    Cinco empresas están en carrera por la licitación para diseñar la ampliación del aeropuerto de Santiago

    Grupo Penta invertirá US$58 millones en proyecto de packing frutícola en Paine

    Ganancias de los bancos subieron a cerca de US$6.000 millones el 2025

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini responde a las amenazas de la barra brava de la U: “Quiero que el partido se juegue con normalidad”

    Rendimiento deportivo y amenazas de la barra: los temores cruzados de la U antes del debut ante Audax Italiano

    Visita del COI y garantías estatales: la ruta de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”
    Mundo

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó