Muere a los 42 años Allen Blickle, baterista fundador de la banda de metal Baroness

El metal está de luto. Y sobre todo los seguidores y devotos del grupo estadounidense Baroness, uno de los nombres interesantes surgidos en el género en este siglo.

Allen Blickle, baterista fundador del conjunto, falleció a los 42 años. No se ha entregado las razones de su deceso ni el día en que falleció.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado del líder de Baroness, John Baizely. “Me rompe el corazón compartir la noticia del fallecimiento de mi querido amigo, socio creativo y excompañero de banda Allen Blickle hace unos días. Todavía estoy en shock por su partida. Pedimos comprensión a su familia y a la banda mientras procesan su fallecimiento y lloran su pérdida. Allen, te quiero y te extraño. Atesoro cada momento que compartimos”, declaró el músico en un comunicado.

It breaks my heart to have to share the news that my dear friend, creative partner and former bandmate Allen Blickle... Publicado por Baroness en Lunes, 8 de septiembre de 2025

Baizely y Blickle formaron Baroness en Savannah, Georgia, en 2003, junto al guitarrista Tim Loose y la bajista Summer Welch. Su músico abrazó distintos lenguajes, desde los más actuales hasta variantes como el rock progresivo, contando con una legión de fans y el aplauso de la crítica, lo que pudieron testimoniar en el debut de la banda, Red Album, de 2007, seguido por Blue Record (2009) y Yellow & Green (2012).

Blickle y el nuevo bajista Matt Maggioni dejaron el grupo tras un duro accidente de bus en las afueras de Bath, Reino Unido, durante la gira Yellow & Green, en el que los cuatro miembros de Baroness y otras cinco personas fueron hospitalizadas con lesiones de diversa gravedad.

Tras el paso al costado, Blickle lideraría el proyecto de música electrónica Alpaca, cuyo álbum debut, Demimonde, se lanzó en 2013, y más recientemente formó parte del dúo de soul Romantic Dividends, cuyo álbum debut, Giallo, se lanzó en mayo. También trabajó en diseño de sonido para televisión, cine y videojuegos.