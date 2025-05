Muere a los 85 años Susana Bomchil, actriz, diseñadora y escenógrafa teatral

En pleno mes del teatro falleció la actriz, escenógrafa y diseñadora teatral Susana Bomchil Ross (85), quien mantuvo una relación sentimental de más de cuatro décadas con el actor Jaime Vadell (89).

El deceso fue dado a conocer por la Corporación de Actores y Actrices de Chile Chileactores en la tarde del viernes. “Queridos y queridas colegas, acompañemos a nuestro Jaime Vadell por el sensible fallecimiento de su compañera de toda la vida”, expresaron.

Durante los últimos años, la intérprete experimentó una enfermedad degenerativa que afectó su memoria. Esta condición fue dada a conocer por Jaime Vadell durante 2024. “Tiene conciencia relativa de que no está bien, que ha perdido movilidad, que está mal en ese sentido”, dijo en una entrevista concedida a Canal 13.

Foto: @actriceschilenascl

“Ella mantiene un amor tremendo. Le carga cuando yo no estoy, eso me jode un poco, porque me da no sé qué salir. Me reconoce altiro, en cuanto entro. Y puede estar en cama, me estira la mano. Me reconoce”, sinceró sobre la convivencia entre ambos en medio de la enfermedad.

Ambos artísticas escénicos coincidieron en la década de 1970. Ella tenía dos hijas, Marisol y Alexandra, fruto de un matrimonio anterior con el fotógrafo y empresario Roberto Edwards Eastman, mientras que él se había divorciado de la profesora Rebeca Chamudes, con quien tuvo dos hijos Jaime y Alfonso.

Una vez que ambos formaron una relación sentimental decidieron no casarse y tampoco tener hijos. “Es el amor de mi vida. Aquí ya nada más, y ella también, porque ella tenía su vida. Tiene dos hijas grandes (...) Me enamoré mucho. Me llamó la atención su alegría de vivir, su capacidad generosa y su belleza. Que los dos tuviéramos entrenamiento ayuda mucho para no ser tan tieso de mecha", confesó en el progama de Tú a Tú de Canal 13.

Foto: @pulgaractor

Nacida en 1940 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Susana Bomchil no solo ejerció como actriz sino que tuvo un destacado rol tras bambalinas como escenógrafa y diseñadora teatral. En el mundo del teatro, es reconocido su trabajo en la compañía teatral “La Feria”, fundada por Vadell y el director José Manuel Salcedo a fines de 1976.

Una de las obras más míticas de la compañía fue Hojas de Parra, inspirada en textos de Nicanor Parra. El montaje, que contó con la colaboración y aprobación del antipoeta, no cayó bien entre las autoridades de la dictadura.

“La base dramática consistía en un circo colindante con un cementerio. Este circo estaba en pésimas condiciones económicas y al lado, el cementerio estaba en plena expansión. Tal es así que durante todo el espectáculo, el cementerio invade al circo. Durante la obra aparecían varios componentes políticos, muy relacionados con la realidad que vivía el país en ese entonces”, explica Salcedo sobre la obra en un artículo del periodista Felipe Gómez.

Foto: @andyzukita

En palabras de la historiadora María de la Luz Hurtado en su artículo Teatro chileno de los años ochenta: de la parodia del poder a la subjetividad, la compañía combinaba "lúdicamente la farsa, la parodia, el clown, el ritual social, la revista, elabora collages dramáticos en los que entrecruza secuencias no lineales de distintas historias y personajes, muchos de ellos cita recontextualizada de obras literarias, teatrales y legendarias de nuestra cultura occidental".

La carpa en la que funcionaba la compañía fue quemada, pero las obras se retomaron tiempo después. Según recoge el sitio web Memoria Chilena, luego de la salida de Salcedo, Vadell y Bomchil continuaron con la compañía y en los años siguientes colaboraron en varios proyectos teatrales.

El velorio de la destacada figura teatral será en la capilla 15 del Parque del Recuerdo este sábado 10 de mayo desde las 09.00 horas. Su ceremonia de despedida será a las 15.00 horas en la capilla del cinerario del Parque del Recuerdo.