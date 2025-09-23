Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau, según informó la agencia Efe.

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.

Con su voz ronca y profunda y su exuberante belleza, una musa indiscutida de la cultura europea de mediados del siglo XX, Cardinale fue una estrella del cine clásico de los años 60 y fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como ‘8½’ (‘Fellini, ocho y medio’), ‘Il Gattopardo’ (‘El gatopardo’), ‘Rocco e i suoi fratelli’ (‘Rocco y sus hermanos’) o ‘C’era una volta il West’ (‘Hasta que llegó su hora’ en España y ‘Érase una vez en el Oeste’ en Latinoamérica).

También apareció en producciones de Hollywood como ‘The Pink Panther’ (‘La pantera rosa’), de 1963.