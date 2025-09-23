SUSCRÍBETE
Culto

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

La actriz fue una musa de la cultura europea del siglo XX y actualmente residía en Francia.

Por 
Equipo de Culto
Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.

Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau, según informó la agencia Efe.

En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.

Con su voz ronca y profunda y su exuberante belleza, una musa indiscutida de la cultura europea de mediados del siglo XX, Cardinale fue una estrella del cine clásico de los años 60 y fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.

Apareció en títulos emblemáticos como ‘8½’ (‘Fellini, ocho y medio’), ‘Il Gattopardo’ (‘El gatopardo’), ‘Rocco e i suoi fratelli’ (‘Rocco y sus hermanos’) o ‘C’era una volta il West’ (‘Hasta que llegó su hora’ en España y ‘Érase una vez en el Oeste’ en Latinoamérica).

También apareció en producciones de Hollywood como ‘The Pink Panther’ (‘La pantera rosa’), de 1963.

Más sobre:Claudia CardinaleFederico FelliniCinePelículasCine culto

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las "amenazas" de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

