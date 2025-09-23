Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano
La actriz fue una musa de la cultura europea del siglo XX y actualmente residía en Francia.
La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.
Cardinale, que nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau, según informó la agencia Efe.
En esa localidad al sur de París residía y su deceso fue confirmado por su agente, Laurent Savry, a la agencia AFP, según citaron medios como el diario Le Monde o la cadena pública Franceinfo.
Con su voz ronca y profunda y su exuberante belleza, una musa indiscutida de la cultura europea de mediados del siglo XX, Cardinale fue una estrella del cine clásico de los años 60 y fue musa de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.
Apareció en títulos emblemáticos como ‘8½’ (‘Fellini, ocho y medio’), ‘Il Gattopardo’ (‘El gatopardo’), ‘Rocco e i suoi fratelli’ (‘Rocco y sus hermanos’) o ‘C’era una volta il West’ (‘Hasta que llegó su hora’ en España y ‘Érase una vez en el Oeste’ en Latinoamérica).
También apareció en producciones de Hollywood como ‘The Pink Panther’ (‘La pantera rosa’), de 1963.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.