    Culto

    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    El agente de la artista de 71 años confirmó su fallecimiento a los portales estadounidenses. Disfrutaba de un gran presente profesional gracias a la comedia El Estudio y la segunda temporada de The Last of Us.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere Catherine O’Hara, la actriz de Mi Pobre Angelito y Beetlejuice

    Una de las figuras más carismáticas y queridas de Hollywood ha fallecido. Catherine O’Hara, actriz asociada a películas como Beetlejuice (1988) y Mi pobre angelito (1990), murió a los 71 años, según informó TMZ y luego confirmaron los principales medios de entretenimiento.

    De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, el deceso de la artista canadiense se produjo en su casa en Los Angeles tras enfrentar una “breve enfermedad”.

    Aunque sumó algunos de sus papeles más reconocibles en el cine, comenzó su carrera en televisión en Canadá. Fue parte del programa Second City Television (SCTV), la cuna en la que también se formaron talentos como John Candy, Eugene Levy y Rick Moranis. Por la escritura de ese espacio de kitches ganó su primer Emmy en 1982.

    Gracias al impulso que le otorgó la serie Schitt’s Creek –donde se reencontró con Levy y encarnó a Moira Rose, la matriarca de una familia venida a menos–, la intérprete disfrutaba de uno de sus mejores momentos profesionales.

    En 2024, a más de tres décadas de la cinta original, Beetlejuice Beetlejuice le permitió reunirse con Tim Burton y volver a encarnar a Delia Deetz, la madrastra del personaje de Winona Ryder.

    Durante el último año sumó dos roles estelares: como una sobreviviente y terapeuta en la segunda temporada de The last of us, y como una ejecutiva de cine en el primer ciclo de El estudio.

    Por ambas producciones fue nominada a la edición 2025 de los Emmy. La actriz asistió a la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, donde El estudio arrasó en las categorías de comedia.

    Tras conocerse la noticia, Pedro Pascal, con quien compartió la mayoría de sus escenas en The last of us, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: “Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo. Este mundo afortunado que te tuvo, te conservará siempre. Siempre”.

    O’Hara estaba casada con Bo Welch, diseñador de producción a quien conoció durante el rodaje de la primera entrega de Beetlejuice. Ambos tuvieron dos hijos, Matthew y Luke.

