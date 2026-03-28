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    Muere el actor James Tolkan: estrella de Volver al futuro y Top Gun

    Según comunicó el sitio oficial de Volver al Futuro, el actor falleció acompañado de su familia en su casa de Saranac Lake, en Nueva York.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Una triste noticia sacudió a Hollywood este viernes, luego que se confirmara el fallecimiento del actor James Tolkan, recordado por sus actuaciones en películas como Volver al Futuro y Top Gun.

    El actor estadounidense tenía 94 años y hace tiempo se había retirado de la escena artística, adquiriendo una vida tranquila junto a su esposa en el barrio Saranac Lake, en Nueva York.

    La noticia de su muerte fue confirmada por su familia, quienes aseguraron que el intérprete falleció en paz acompañado de sus seres queridos.

    Su agente, John Alcantar, declaró a TMZ que Tolkan “adoraba a los fans de Volver al Futuro y disfrutaba muchísimo asistir a las convenciones”.

    Precisamente, el papel más recordado del actor fue en la película de 1985 Volver al Futuro, donde interpretó al estricto señor Strickland, director de la escuela donde estudiaba el protagonista Marty McFly. El éxito del film lo llevó a participar en las secuelas de 1989 y 1990.

    El actor también encarnó al oficial Tom “Stinger” Jordan, en Top Gun (1986), y apareció en varias películas y series de televisión.

    En el sitio web de Volver al Futuro, señalan que Tolkan adoraba a los animales y que era un colaborador activo de organizaciones de rescate animal como American Humane.

    Nacido en Michigan, en 1931, Tolkan tuvo una breve carrera en la Marina, sin embargo, poco después descubrió su pasión por el teatro de la mano de sus mentores Stella Adler y Lee Strasberg.

    Así, llegó a circuito alternativo de Broadway, donde se mantuvo por 25 años, hasta saltar a la gran pantalla.

    Más sobre:James TolkanVolver al FuturoMuerteActorTop Gun

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