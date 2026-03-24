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    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años

    Autor de la emblemática 'Historia del pueblo mapuche' y referente de la historia social, el intelectual falleció a los 81 años tras una vida dedicada a dar voz a las comunidades indígenas y campesinas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años

    Este martes 24 de marzo ha fallecido el historiador José Bengoa, contaba 81 años, y según informó el portal de la U. de Chile, rodeado por su familia.

    Su trabajo académico se centró sobre todo en la historia de los pueblos originarios. Nacido en Valparaíso el 19 de enero de 1945, Bengoa se formó en una época de intensas transformaciones sociales, lo que moldeó su visión de la antropología y la historia como herramientas de emancipación. Su vínculo con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAcademia) fue fundacional y profundo: no solo fue uno de sus creadores, sino que lideró la institución como rector en dos periodos cruciales (1997-2001 y 2013-2016), consolidando un proyecto educativo centrado en el pensamiento crítico y la justicia social.

    Su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025. Al recibir la distinción, Bengoa subrayó el sentido de su trabajo al dedicar el premio “a mis amigos mapuches”, reflejando el vínculo profundo que marcó su trayectoria intelectual.

    Además, participó activamente en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas y mantuvo un vínculo estrecho con la Escuela Campesina de Curaco de Vélez, en Chiloé.

    Pocas semanas antes de su deceso, fue distinguido con el prestigioso LASA/Oxfam America Martin Diskin Memorial Lectureship, un galardón internacional que honra la combinación entre el saber académico y el activismo social, reconociendo su labor como puente entre la teoría y la acción en misiones de paz y resolución de conflictos étnico-políticos en África, Europa y América Latina.

    Su título más destacado fue Historia del pueblo mapuche, de 1985, que se ha reeditado en múltiples ocasiones convirtiéndose en un neoclásico de la historiografía nacional.

    Más sobre:HistoriaJosé BengoaHistoria de ChileHistoria Culto

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