Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Novedades en el horizonte para Nano Stern. El cantautor ya tiene coordenadas para la presentación de Refugio, su nuevo álbum y primer disco de canciones originales desde Aún creo en la belleza (2022). El proyecto musical, grabado en directo en los prestigiosos estudios EastSide Sound de Manhattan, lleva las composiciones de Stern hacia el jazz latinoamericano y fue grabado junto a destacados músicos de la escena internacional en Nueva York.

Las canciones, de tono intimista y emotivo, combinan la música de raíz con la libertad del jazz, mientras la pluma de Stern se muestra evocativa y certera, con reflexiones en torno al desamor, la pérdida, el desorden, y la necesidad de cobijo.

Como invitada, participa además la célebre cantante chilena Claudia Acuña, y el disco incluye colaboraciones creativas con la propia Acuña y con Eduardo Carrasco, líder de Quilapayún.

Nano Stern la-tercera

Nano Stern celebrará la salida de este disco con un show de lanzamiento fijado para el 14 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes, donde estará acompañado por Sebastián Almarza (piano), Rodrigo Recabarren (batería y percusiones) y Federico Faure (contrabajo).

El músico está en plena gira mundial 2025 donde ha recorrido diferentes ciudades de Norteamérica, Argentina, Europa y Asia durante este año.

Entradas para su cita de noviembre a través de Ticketmaster.