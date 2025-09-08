Netflix anuncia el nuevo documental Rockstar: DUKI desde el fin del mundo

Netflix anuncia Rockstar: DUKI desde el fin del mundo, que recorre los pasos detrás del escenario, con material inédito, archivo personal y testimonios de quienes estuvieron cerca desde el comienzo.

El documental hecho en Argentina se sumerge en el recorrido de DUKI, desde Buenos Aires hacia el resto del mundo, con una mirada íntima sobre el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas musicales más representativos de su generación. A través de entrevistas y material detrás de escena, muestra cómo el artista convirtió su historia personal en un fenómeno cultural, mientras se prepara para dos hitos de su carrera: sus shows en el Estadio River Plate en Buenos Aires, y en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Dirigido por Alejandro Hartmann (Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, Carmel: ¿Quién mató a María Marta) y con la participación de Bizarrap, Nicki Nicole y otras figuras cercanas, el documental traza su camino desde las batallas de El Quinto Escalón hasta el presente, y retrata su proceso creativo, cómo enfrenta la crítica y los desafíos personales que atravesó en este trayecto.