“No quería ser una de esas personas que mueren en el set”: los turbulentos últimos años de Michael Douglas

Sonó como una sentencia. El señero actor Michael Douglas dio unas declaraciones este fin de semana pasado en el marco del Festival Internacional de cine Karlovy Vary, en República Checa. El intérprete, de 80 años, señaló que no tiene “intenciones reales” de volver a actuar.

“Si aparece algo especial, regresaría. Si no, estoy bastante feliz. Me gusta ver cómo trabaja mi esposa [la actriz Catherine Zeta-Jones]”. Y agregó: “He tenido una carrera muy ajetreada. Ahora, no he trabajado desde 2022, aposta, porque me di cuenta de que tenía que parar...No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería, pero si no, no”.

Y a renglón seguido agregó: "He trabajado muy duro durante casi 60 años y no quería ser una de esas personas que mueren en el set".

Por eso, señaló que lo que le interesa ahora es quedarse sentado mirando las ruedas, y como John Lennon a mediados de los 70, ser el hombre de la casa. El que lava la loza, el que saca la basura, el que cuelga la ropa lavada. “Catherine es 20 años más joven. Se trata de mantener un buen matrimonio, y estoy feliz de hacer de ama de casa“.

En ese 2022 realizó su último trabajo, la serie Franklin, de Apple TV, donde interpretó al célebre inventor y patriota estadounidense Benjamin Franklin. La serie relata los retrata los ocho años que Franklin pasó en Francia para convencer al rey Luis XVI de apoyar a los nacientes Estados Unidos en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

En los últimos años, Douglas tuvo otros roles, todos alejados de los papales estelares que tuvo en otra época. Hank Pym en la saga Avengers; Sandy Kominsky en la serie El método Kominsky (2018); su participación en el documental Richard Attenborough: A Life in Film (2014); la película Behind the Candelabra (2013, con la dirección de Steven Soderbergh), Last Vegas (2013); Wall Street 2: el dinero nunca duerme (2010,dirigida por Oliver Stone).

Pero al viejo Michael también lo ha golpeado la enfermedad. En 2010 causó impacto al revelar que padecía cáncer de garganta. Pero tres años después dijo la verdad y especificó que se trataba de cáncer de lengua. Douglas reveló que había mentido sobre el tipo de cáncer que tenía para evitar que la noticia afectara la promoción de su película Wall Street 2: El dinero nunca duerme.

Así, en declaraciones a The Guardian de 2013 señaló que su cáncer no fue por tabaquismo, sino por la práctica del sexo oral. “Sin querer entrar en detalles, este cáncer en particular está causado por el VPH [virus del papiloma humano], que en realidad se contrae durante el cunnilingus”.

“Me preocupaba que el estrés causado por el encarcelamiento de mi hijo no contribuyera a desencadenarlo. Pero sí, es una enfermedad de transmisión sexual que causa cáncer. Y si la tienes, el cunnilingus también es la mejor cura”, añadió en dicha ocasión.

Por entonces, la estrella de Hollywood contaba 66 años, y el tratamiento al que se sometió fue complejo. Su cáncer estaba en etapa cuatro, lo cual a menudo es terminal, pero lejos de tirar la toalla se embarcó en un tratamiento intensivo de ocho semanas de quimioterapia y radioterapia.

Un día de furia (1993), con uno de los roles más recordados de Michael Douglas.

Más aún, Douglas se negó a usar una sonda de alimentación, a pesar de que el tratamiento le quemó el paladar, lo cual lo obligó a llevar una dieta exclusivamente líquida que le hizo bajar 20 kg. “Es un camino duro. Realmente te deja exhausto -declaró a The Guardian-. Además, la cantidad de quimioterapia que recibía también me quitó todo lo bueno. Me dejó muy débil”.

A pesar de aquello, Douglas asegura que nunca sintió miedo de pasar al otro lado. “Es raro, lo sé, pero durante todo el periodo de quimioterapia y radioterapia, nunca se me pasó por la cabeza que pudiera morir. Mi madre tenía 92 años cuando falleció. Mi padre celebró hace poco su 102.º cumpleaños. Nunca he pensado mucho en la muerte ni en el envejecimiento”.

Una vez libre del carcioma, Douglas ha continuado con sus últimos años como actor. Además, se ha dado tiempo de hacer declaraciones llamativas. En junio pasado, en el marco del Festival de Cine de Taormina, se mostró severo con la actual política exterior de los Estados Unidos.

“Entiendo que gran parte de la responsabilidad del caos mundial proviene de mi país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas. Me disculpo y me avergüenzo delante de mis amigos, me disculpo con mis vecinos de Canadá y México, pero también con los países de la Unión Europea y la OTAN“, dijo.

“Nací en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero este es el peor período que recuerdo en mi vida”, añadió. Además, expresó su preocupación por cómo suman los gastos en Defensa, sobre todo en EE.UU.: “No me gusta ver cómo aumentan los presupuestos militares en todas partes, especialmente en mi país, que insiste en pedir a otros que aumenten los suyos”.