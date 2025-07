Noel Gallagher revela que Bonehead fue el responsable de la reunión de Oasis

La reunión de Oasis, que arrancó el pasado viernes 4 de julio en Cardiff, tuvo un responsable. Según Noel Gallagher, el nombre clave fue Paul “Bonehead” Arthurs.

En el segundo show, el sábado por la noche también en Cardiff, Noel presentó a los miembros de la banda. Cuando apuntó a “Bonehead”, detalló: “En la guitarra, si no fuera por él, nada de esto habría sucedido”.

“Bonehead”, fue uno de los fundadores del grupo. Grabó los primeros tres discos de Oasis, hasta su salida en 1999, durante las sesiones de Standing On The Shoulder Of Giants. En los últimos años, tocó en la banda que acompaña a Liam Gallagher en sus conciertos como solista.

Con su habitual guitarra Epiphone Riviera, el músico fue clave en la configuración del sonido más primigenio del grupo. También aportó con el piano en algunas canciones.

La gira de reunión de Oasis continúa con cinco shows en Manchester, la ciudad natal del grupo. Luego vendrán siete conciertos en el estadio de Wembley de Londres. Posteriormente, recorrerán Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur y Australia, para finalizar en Sudamérica en noviembre. En Chile tocarán en el Estadio Nacional, el 19 de noviembre.