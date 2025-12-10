Nostalgia Britpop en 4K: Blur rescata el videoclip de “Charmless Man”

Blur ha dado una sorpresa a los fanáticos del britpop y de su era más irónica: el videoclip de su sencillo Charmless Man, el corte final de su aclamado álbum The Great Escape (1995), ha sido restaurado en calidad 4K y ya está disponible en YouTube.

El video, originalmente dirigido por Jamie Thraves y protagonizado por el actor Jean-Marc Barr, es una pieza clave de la estética de Blur de mediados de los 90. Muestra la historia del “hombre sin encanto” a través de cortes rápidos y la aparición de la banda en situaciones absurdas dentro de su apartamento.

Charmless Man fue un éxito en su momento, alcanzando el puesto número cinco en la lista de sencillos del Reino Unido, y es considerada una de las mejores canciones de ese álbum. La restauración en 4K permite apreciar la calidad visual y la dirección del clip con una claridad nunca antes vista.

Puedes ver la versión restaurada en el canal oficial de la banda.