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    Ópera y electrónica desnudan a Gordon Matta-Clark en el GAM

    “Splitting/Absence” es una ópera que aborda la vida y obra del artista estadounidense Gordon Matta-Clark, hijo de Roberto Matta, fusionando elementos electrónicos y clásicos para una experiencia inmersiva. Compuesta por el chileno radicado en Nueva York, Sokio, la pieza tendrá sólo tres funciones en GAM entre el 27 y el 29 de marzo.

    Por 
    Equipo de Culto

    La “nueva ópera” inicia en GAM su temporada 2026 con “Splitting/Absence”, apuesta artística que entrelaza lírica, arquitectura y memoria contemporánea para indagar en la vida y el legado del artista norteamericano Gordon Matta-Clark (1943-1978).

    Hijo de Roberto Matta y Anne Clark, exploró diferentes modos de intervención arquitectónica en Nueva York. Él se consideraba un “anarquitecto”, un deconstructor y fue una figura fundamental del arte conceptual y la contracultura de los años 70. Fue reconocido por transformar la arquitectura en escultura a través de cortes radicales en edificios abandonados ("building cuts“), por su crítica al urbanismo, el capitalismo inmobiliario y la redefinición del espacio público y privado. Falleció a los 35 años de edad.

    Parte de su trayectoria es revisada en esta ópera, sexto trabajo en la lírica del compositor chileno Sokio, artista radicado en Nueva York considerado uno de los pioneros en la experimentación de la llamada “nueva ópera”. Está estructurada en cinco secciones site-responsive, es decir, que dialogan con el lugar donde se estrena: Nueva York, Santiago, París, Génova y Chicago, ciudades donde Matta-Clark vivió y produjo diversas obras.

    El trabajo se plantea así como un proceso, por etapas, abierto a cada contexto de presentación. La sección “Nueva York” fue estrenada en 2025 en The Clemente Center y posteriormente presentada en The Metropolitan Museum of Art. Allí aborda obras importantes de Gordon Clark, como son la creación de “Food”, el restaurante que él hizo en Soho, “Splitting” y “Day’s end”, una intervención que hizo en un galpón en el río.

    Ahora se suma en GAM la parte “Santiago” como premier mundial, que aborda el viaje de Matta-Clark a Chile en 1971, su intervención “Claraboya” en el Museo Nacional de Bellas Artes y su intento de encontrarse con su padre, Roberto Matta, articulando una reflexión sobre origen, ausencia y memoria.

    “Splitting/Absence” propone una experiencia escénica que entrelaza ópera, instalación y performance, alejándose deliberadamente de las formas tradicionales del género. La obra establece una relación menos “sagrada” con la ópera, privilegiando la experimentación, la fisicalidad de la voz y una dramaturgia abierta, en sintonía con el carácter radical del trabajo de Matta-Clark.

    “Cuando empecé a investigar sobre Matta-Clark, me dio la oportunidad de entender que su trabajo no era solamente el acto del corte, sino que nos estaba ofreciendo la oportunidad de ver lo que hay más allá de ese material que él está abriendo. Cuando él corta una casa abandonada por la mitad, nos permite ver su interior e imaginar lo que ocurrió ahí dentro. Mi interés para hacer música y el mundo de la ópera, tiene que ver con poder crear oportunidades para otros artistas en espacios que a veces no han sido abiertos para ellos”, comenta el compositor, Sokio.

    En escena se muestran imágenes y videos de las principales obras del artista, textos de su autoría y poemas de la venezolana Natasha Tiniacos. Además, se presentan trece personas entre cantantes, músicos y performers. La ópera propone una experiencia escénica híbrida que combina voz, cuerpo, sonido, electroacústica y mapping.

    En esta presentación participa el cantante Gabriel Enrique Hernández, tenor puertorriqueño-estadounidense invitado especialmente a Chile para retomar el rol de Gordon Matta-Clark, personaje que ya ha interpretado previamente en Nueva York.El próximo 24 de marzo, en el programa GAM “Ventanal Alameda”, se realizará el conversatorio “Matta-Clark: El legado de la anarquitectura”. Moderados por el profesor y arquitecto Rodrigo Tisi, la instancia abordará la figura del artista con la participación de la neoyorkina Jessamyn Fiore, curadora, escritora y directora del patrimonio de Gordon Matta-Clark; y el propio compositor Sokio.

    27 al 29 Mar

    Vi y Sá— 19.30 h. Do— 16 h

    Más sobre:ArteTeatroGordon Matta-ClarkGAMArte Culto

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