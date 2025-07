Pablo Chill-E debuta a toda orquesta en Red Bull Symphonic: “Es un desafío para mí, pero no es algo que no pueda hacer”

Es conocido por su verso afilado y su impronta callejera. Pablo Chill-E (Santiago, 2000), pionero y referente del trap chileno, ha ganado reconocimiento al firmar colaboraciones con nombres internacionales de la talla de Bad Bunny y Duki. Y aunque ha estado en escenarios como el de Lollapalooza, en estos días se alista para un desafío tan estimulante como impensado; un concierto sinfónico.

El “Shishi Boss” será el primer chileno en Red Bull Symphonic, un espectáculo que se sostiene en la fusión del material de un artista contemporáneo, con un ensamble de música clásica. Habitualmente, es un trabajo a cargo de arregladores que median entre ambos universos. Así lo han hecho figuras como Metro Boomin, quien reimaginó su obra junto con el director Anthony Parnther y una orquesta completa en Los Ángeles, o el rapero Rick Ross con la Orchestra Noir.

Red Bull Symphonic en Los Angeles, California

La experiencia ha recorrido el orbe desde las arenas de Egipto hasta las costas de Australia. Llegará por primera vez a Sudamérica, arrancando en Chile, el próximo 5 de septiembre en el Centro Cultural CA660, de CorpArtes. Luego se trasladará hacia Argentina, donde el invitado local será el rapero Trueno.

Pablo Chill-E, cuenta que al recibir la oferta para sumarse al Red Bull Symphonic, no tuvo dudas. “Fue un sí definitivo -dice a Culto, desde Almería, España, donde se encuentra de gira hasta los primeros días de agosto-. Porque siento que es algo importante y porque alguien en mi género urbano, por lo menos, no lo ha hecho. Siento que es una buena instancia para acercar mi música con el arte, como lo que es una sinfónica. Cuando llegaron con la propuesta para mí fue un desafío, pero no es algo que no pueda desenvolverme”.

El ícono del trap chileno reconoce que no tenía mucha cercanía con la música clásica. “Lamentablemente, nunca he tenido la oportunidad, pero gracias a Dios, que mi primer acercamiento a esa música más real, va a ser haciendo mi propia música”. Por lo mismo, asegura que este es un cruce que siempre quiso hacer. Incluso ha intentado acercarse a su modo. “Una vez en un show, hace mucho tiempo, puse un amigo con teclado, otro con batería y otro con guitarra y resultó súper bien. Pero ahora va a ser totalmente diferente”.

El espectáculo Red Bull Symphonic en Chile será dirigido por el músico Gabriel Paillao, conocido por su trabajo en La Brígida Orquesta, y quien ha sido galardonado con el premio Pulsar. “Ya nos conocíamos de antes gracias a mi mánager y lo conocía también de La Brígida Orquesta -cuenta Pablo Chill-E-. Una vez nos juntamos a ver otro proyecto, no este, era otro que lo vimos y ahí nos conocimos. Me contó que escuchaba mi música”.

Pablo Chill-E

Es Paillao quien ha llevado la dirección del show. Y ya están cerradas algunas definiciones. El repertorio tendrá cerca de 25 canciones, que recorren la carrera del “Shishi Boss”. “Le di la libertad al Gabo de que me ayudara a elegir las canciones. Y siento que llegamos a una conclusión en la lista que nos parecía bien a los dos. Elegimos las más potentes, están las más icónicas. Va a ser un viaje que a ir de menos a más, va a tener varias cosas, va a ser bonito”.

Además de recorrer algunos de los temas claves de la estrella local, el repertorio tendrá algunas sorpresas. “Voy a interpretar tres canciones que son de dos artistas amigos míos”, adelanta Chill-E. Por ahora, solo han trabajado el material junto a la banda de apoyo de Paillao, que también estarán en escena junto a la orquesta. “Ya ensayamos con la batería, y los cabros de los teclados. Hicimos toda esa parte. Pero ya estoy ansioso por hacer un ensayo general donde va a estar todo. Ha sido bacán, hay caleta de conexión con el Gabo, nos llevamos terrible de bien. Todo está fluyendo como tiene que ser”.

Pese a las diferencias, el hip hop ha hecho cruces con la música sinfónica. Ahí está, por ejemplo, el concierto de los californianos Cypress Hill junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. Aunque Pablo Chill-E, comenta que no ha revisado en demasía otras experiencias. “Hace poco vi una de Metro Boomin, que es un productor estadounidense y eso es como lo más cercano a lo que voy a hacer yo”.

A su vuelta de su gira por España, el trapero chileno retomará los ensayos junto a Paillao y preparará los últimos detalles del espectáculo, que promete será toda una aventura. “Voy a llegar de cabeza a ensayar brígido, vamos a seguir trabajando con el Gabo y su banda. Y yo creo que para la primera semana de septiembre va a ser el ensayo general con todo. Estoy esperando ese momento con ansia”.

Pablo Chill-E

Y no solo de ensayos vive el “Shishi Boss”, también prepara nuevo material, para suceder al exitoso Los gangsters también lloran (2024). “Ya tengo mi próximo álbum listo y también tengo otro listo. El que se viene es totalmente comercial, ya está mezclado, masterizado, todo. Y después de ese, viene uno que es solamente trap para la gente que extraña ese Pablo, el de S.U.N.O, el Pablo que hacía trap”.

En estos días, Pablo Chill-E figuró como invitado en Códigos de Muñeka, el nuevo disco de Paloma Mami. Una experiencia que le resultó positiva. “Fue bacán, todo fluyó como tenía que fluir. Fuimos para el estudio, grabamos, a la Paloma le gustó mi verso. Salió como tenía que ser”. Y como admirador del rock (ha reconocido su gusto por The Beatles) también ha lamentado la reciente muerte de Ozzy Osbourne. “Una pena, hermano”.

-Has publicado discos que han tenido buena crítica, acabas de colaborar con Paloma Mami, ahora este show sinfónico ¿te sientes en el mejor momento de su carrera?

-No sé si mi mejor momento. Siento que mi mejor momento todavía falta un poquito para que llegue, pero estoy en un momento en mi carrera que me siento super cómodo con lo que soy, con la música que estoy haciendo. Estoy bien.

El show Red Bull Symphonic con Pablo Chill-E, se realizará en el Centro Cultural CA660 (Rosario Norte 660, Las Condes) y tiene a la venta entradas limitadas en el sistema Puntoticket.