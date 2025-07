Parkinson, cirugías y depresión: los dramáticos últimos años de Ozzy Osbourne

Una y otra vez, Ozzy Osbourne cayó. Y como pudo se reincorporó, hasta no dar más. Fue el ciclo que marcó los años finales de la fallecida leyenda del rock, entre accidentes, amagos de retiro y problemas varios.

Ya a comienzos de los 2000, cuando se volvió unas celebridad de reallity show en el programa The Osbournes, en que participaba junto a su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack, vivió un accidente. Se fracturó el cuello, la clavícula y las costillas en un accidente de quad en su casa de Buckinghamshire.

Aquel incidente del año 2003, pudo ser todavía más grave. Sharon, declaró posteriormente que Ozzy dejó de respirar durante un minuto y medio “y no tenía pulso”. Pudo ser aquel su encuentro definitivo con las tinieblas, pero todavía faltaba tiempo.

Ozzy Osbourne

Casi como una premonición, solo dos años después, a Ozzy se le diagnosticó síndrome de Parkinson, el que le provocaba temblores corporales. Fue entonces que comenzó una lenta espiral hacia sus complejos años finales.

En 2019, Ozzy anunció la que se suponía iba a ser su gira de despedida en grande de los escenarios, titulada No More Tours 2. Pero las desgracias se acumularon. Sufrió una fuerte caída en el baño de su casa, en la que perdió el equilibrio y se impactó de lleno en la cabeza.

Aquel incidente le obligó a suspender todas las presentaciones. Para su mala suerte, aquella desgracia sucedió en un año particularmente difícil. Este ocurrió mientras se recuperaba de un cuadro de influenza por el que debió ser hospitalizado, lo que abonó más razones para suspender esa última vuelta por la carretera.

“Osbourne ha sido diagnosticado con una infección severa en la parte superior del sistema respiratorio que el médico considera que podría convertirse en neumonía dado el carácter físico de las actuaciones en vivo y un extenso programa de viaje en Europa en condiciones invernales extremas”, señaló el comunicado oficial en su momento.

Ozzy se tomaba toda la situación con su habitual humor negro. “Parece que desde octubre, todo lo que toco se ha convertido en mierda”, señaló. Además, tuvo que acudir a un hospital para tratarse una infección en una mano. Al año siguiente, ya en 2020, confirmó que se le había diagnosticado parkinson.

“Es Parkin 2, que es una forma de parkinson. Esta enfermedad se manifiesta de diferentes maneras, y en cualquier caso no se trata de una sentencia de muerte. Sí que afecta a los nervios, entonces hay días buenos, otros no tan buenos y después uno francamente malo”, detalló su esposa Sharon Osbourne, quien realizó el anuncio en una entrevista que ofreció junto a su marido en Good Morning America.

Ya en los días de la pandemia, hacia 2022, Ozzy debió someterse a una arriesgada cirugía en el cuello, para tratarse una lesión derivada de su accidente casero. Pero al calvario no cesó y los dolores machacaban su maltrecho cuerpo una y otra vez.

“Se me adormeció este brazo por la cirugía, mis piernas siguen enfriándose. No sé si ese es el Parkinson o qué, pero ese es el problema. Cuando me hicieron la cirugía me cortaron los nervios. Hasta ese momento nunca había oído hablar de dolor en los nervios”, declaró.

Para empeorar la situación el “príncipe de las tinieblas” contrajo el covid-19, pese a que ya lo habían padecido su mujer, Sharon, y sus hijos. “Hablé con él y está bien”, señaló ella a la cadena británica Talk TV. “Estoy muy preocupado por Ozzy en este momento. Hemos pasado dos años sin que él se contagie de covid, y es solo la suerte de Ozzy que lo contraiga ahora”.

Fue en esos días cruzados por las enfermedades, en que un padeciente Ozzy grabó Patient Number 9, el último disco que lanzaría en vida. Junto al productor Andrew Watt (Elton John, The Rolling Stones), trabajó con una serie de colaboradores, desde su excompañero en Black Sabbath, Tony Iommi, a Eric Clapton. “Me encanta el disco. Espero que los fans lo hagan”, afirmó Ozzy en su reaparición en el marco de la Comic Con, en julio de 2022.

La situación no mejoró, y para 2023, los intensos dolores forzaron a Ozzy a cancelar una serie de fechas en Reino Unido y Europa. Fue entonces que decidió su retiro definitivo de los escenarios. “Me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido. Fechas, ya que sé que no podía hacer frente a los viajes requeridos”.

En agosto de ese año se reencontró en el escenario con Tony Iommi. Ocurrió en el cierre de los juegos de la Commonwealth, en Birmingham, la ciudad natal de la banda. Sin Geezer Butler, ni Bill Ward tocaron Paranoid. Un momento que le insufló algo de vida. “Acabamos de terminar los Juegos de la Commonwealth juntos. Es realmente agradable ser amigable con alguien que solía intimidarme”, señaló.

Por entonces, Ozzy Osbourne pasaba más días en clínicas y en sesiones de terapia, que en el estudio. Frustrado por no lograr una recuperación definitiva, el “príncipe de las tinieblas”, se deprimió. “Te despiertas a la mañana siguiente y descubres que algo más ha salido mal. Empiezas a pensar que esto nunca va a terminar”, comentó en una reveladora entrevista con The Guardian.

Fue entonces que a Sharon se le ocurrió un proyecto. “Ella se dio cuenta de que estaba en Doom Town y me dijo: ‘Tengo una idea’. Fue algo que me dio un motivo para levantarme por la mañana”, contó Ozzy en la misma entrevista. Aquella idea era Back to the Beginning, el que sería el último show que ofrecería en vida el pasado 5 de julio en Birmingham, apenas 17 días antes de morir. Lo levantó su esposa, junto a Tom Morello, reuniendo una serie de estrellas del rock pesado y el metal, para tributar a Ozzy y permitirle una última aparición, a lo grande en el escenario.