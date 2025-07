Ozzy Osbourne, Paranoid y la historia de un himno de Black Sabbath que nació como relleno

Aunque parezca extraño, una de las grandes canciones de Black Sabbath nació siendo un relleno. Cuando el grupo se encontraba en las grabaciones de su segundo álbum, en 1970, ya tenían algo de material que habían compuesto desde hace un tiempo, parte del cual usaron para su álbum debut homónimo. Sin embargo, con lo que tenían, les faltaba para completar los surcos de un largaduración. Se les hacía imperativo tener nuevas canciones.

Y fue el bajista Geezer Butler quien decidió ponerse en acción. Así lo comentó a la revista Guitar World en marzo de 2004: “Gran parte del álbum Paranoid se compuso en la época de nuestro primer álbum, Black Sabbath. Lo grabamos todo en dos o tres días, en directo en el estudio. La canción Paranoid surgió a posteriori. Necesitábamos un relleno de tres minutos para el álbum, y Tony creó el riff. Yo compuse la letra rápidamente, y Ozzy la leía mientras cantaba".

Literalmente un relleno. Así nació Paranoid, que impensadamente se transformó en un himno del rock pesado. La letra, decíamos, fue obra de Butler, y tiene que ver con un estado mental. Así lo declaró a la revista Mojo en junio de 2013.

“Básicamente, trata sobre la depresión, porque no sabía la diferencia entre depresión y paranoia. Es una cuestión de drogas; cuando fumas un porro te vuelves completamente paranoico con la gente, no puedes conectar con ellos. Hay una mezcla entre la paranoia que te da cuando fumas marihuana y la depresión que te produce”.

Con la letra en mano, fue el turno del guitarrista Tony Iommi de componer un riff a la altura. Y vaya que le resultó. “La canción se escribió como relleno para el álbum; nunca se pretendió que fuera otra cosa. Pero se convirtió en sencillo porque era una canción corta, y como se convirtió en lo que fue, la mayoría de la gente nos conocía por Paranoid en aquella época”, aseguró Iommi al sitio Songfacts.

Por supuesto, el mismísimo Ozzy Osbourne se refirió a la canción en su autobiografía Soy Ozzy (Es Pop Ediciones, 2020). “Siempre pasa lo mismo con las mejores canciones: salen de la nada, cuando ni siquiera intentas componerlas. Lo que ocurre con Paranoid es que no cuaja en ninguna categoría; sonaba como una canción punk antes que se inventase el punk. También es verdad que cuando la grabamos ninguno pensó que fuese nada del otro mundo".

En el libro, Osbourne reconoce que no es de sus favoritas. “A mí, comparada con Hand of Doom, Iron man, o cualquiera de los otros temas más cañeros, incluso me pareció un poco floja, pero...joder, qué pegadiza era. Volví tararéandola todo el camino a casa".

Por entonces, los integrantes de Black Sabbath pensaban bautizar a su segundo álbum como War Pigs, otro de los sencillos del disco. Sin embargo, los ejecutivos del sello Vertigo pensaron otra cosa. “Dos segundos después de que los ejecutivos de Vertigo hubieran oído la canción, el título del disco pasó a ser Paranoid. No fue que pensaran que lo de War Pigs podía ofender a los americanos debido a Vietnam, al menos no que yo sepa. No, simplemente alucinaron con nuestra cancioncita pop de tres minutos, porque pensaron que quizá la pusieran en la radio. Y tenía sentido ponerle al LP el mismo título que el single, porque así sería mucho más fácil promocionarlo en las tiendas de discos".

Paranoid fue parte del disco del mismo nombre, que llegó a ser número uno en el Reino Unido. Por otra parte, el single alcanzó el puesto 4 en las listas de popularidad del Reino Unido, número 1 en Alemania y en Estados Unidos fue 61. De todos modos, quedó en la inmortalidad en el reino del rock and roll.

Tanto es así que en el reciente recital de despedida de Black Sabbath y Ozzy Osbourne, fue la última canción que tocó el conjunto. Fue su alfa y su omega.