Pastor Rocha político y evangélico: los chistes a Piñera, Boric y Kast en su show en Viña 2026

27 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

La rutina de Pastor Rocha en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar cruzó varias figuras políticas. Entre ellas, nombró al fallecido expresidente Sebastián Piñera y a su hermano José Miguel “Negro” Piñera. También, habló del actual mandatario Gabriel Boric y el electo José Antonio Kast.

27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

En la rutina, explicaba un video sobre una iglesia donde le alargaban el brazo a personas. Después, decía que no conocía a nadie que necesitaba que aumentaran el tamaño de su extremidad. Luego, reflexionaba y miraba al cielo: “Conocí a alguien, conocimos a alguien. Te extraño caleta mi chanchito”.

El comediante continuaba diciendo “Róbate el cielo San Seba”, en referencia al fallecido exmandatario Sebastián Piñera. Lo siguiente fue preguntar a la Quinta Vergara si extrañaban al expresidente. El anfiteatro respondió de modo negativo. Después, Pastor Rocha comentaba que extraña a su hermano, el “Negro” Piñera. “Es que ese era el bueno, no lo sabíamos”, remató.

27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

El siguiente objetivo del humorista fue el presidente Gabriel Boric. En el momento de nombrar a la autoridad, la Quinta Vergara emitió sus pifias. El Pastor Rocha contó en el escenario que votó por él. “Yo pensé que me iba a condonar el CAE, hijo. De condonar no sabe nada, recién fue padre, de condonar nada”, bromeó.

Los dardos continuaron con el presidente entrante José Antonio Kast. En los chistes, el comediante señalaba que el electo habría sido un “excelente mormón”. “Yo veo a Kast en la calle y le diría: ‘Kast, presta la cancha, hijo, presta la cancha”.

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

El último político mencionado fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien estaba en el público. Sin embargo, la alusión no fue una crítica, sino una declaración propia del personaje. “Te amo Ripamonti. Por si sale algo, hijo”, exclamó.