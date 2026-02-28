SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Pastor Rocha político y evangélico: los chistes a Piñera, Boric y Kast en su show en Viña 2026

    En su rutina, el comediante habló del fallecido expresidente y de su hermano "Negro" Piñera. Asimismo, lanzó dardos contra el actual mandatario y su promesa de condonar el CAE. Sobre el recién electo, comentó que "sería un excelente mormón".

    Por 
    Daniel Cañete
    27 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

    La rutina de Pastor Rocha en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar cruzó varias figuras políticas. Entre ellas, nombró al fallecido expresidente Sebastián Piñera y a su hermano José Miguel “Negro” Piñera. También, habló del actual mandatario Gabriel Boric y el electo José Antonio Kast.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    En la rutina, explicaba un video sobre una iglesia donde le alargaban el brazo a personas. Después, decía que no conocía a nadie que necesitaba que aumentaran el tamaño de su extremidad. Luego, reflexionaba y miraba al cielo: “Conocí a alguien, conocimos a alguien. Te extraño caleta mi chanchito”.

    El comediante continuaba diciendo “Róbate el cielo San Seba”, en referencia al fallecido exmandatario Sebastián Piñera. Lo siguiente fue preguntar a la Quinta Vergara si extrañaban al expresidente. El anfiteatro respondió de modo negativo. Después, Pastor Rocha comentaba que extraña a su hermano, el “Negro” Piñera. “Es que ese era el bueno, no lo sabíamos”, remató.

    27 DE FEBRERO DEL 2026 / VIÑA DEL MAR El humorista Pastor Rocha, se presenta en la Quinta Vergara, durante la noche final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    El siguiente objetivo del humorista fue el presidente Gabriel Boric. En el momento de nombrar a la autoridad, la Quinta Vergara emitió sus pifias. El Pastor Rocha contó en el escenario que votó por él. “Yo pensé que me iba a condonar el CAE, hijo. De condonar no sabe nada, recién fue padre, de condonar nada”, bromeó.

    Los dardos continuaron con el presidente entrante José Antonio Kast. En los chistes, el comediante señalaba que el electo habría sido un “excelente mormón”. “Yo veo a Kast en la calle y le diría: ‘Kast, presta la cancha, hijo, presta la cancha”.

    FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

    El último político mencionado fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien estaba en el público. Sin embargo, la alusión no fue una crítica, sino una declaración propia del personaje. “Te amo Ripamonti. Por si sale algo, hijo”, exclamó.

    Lee también:

    Más sobre:Pastor RochaFestival de Viña del Mar 2026Sebastián PiñeraGabriel BoricJosé Antonio KastMacarena RipamontiMegazineMegazine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Karen Doggenweiler y Rafael Araneda hacen mea culpa por polémico corte a Asskha Sumathra: “Podríamos haberlo hecho mejor”

    El Senado argentino despacha a ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Pastor Rocha recibe las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    Minuto a minuto | Pastor Rocha recibe las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

    2.
    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    3.
    “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

    “Jamás me han invitado a cantar mi repertorio musical”: la áspera relación de Ana Tijoux con el Festival de Viña

    4.
    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu
    Chile

    Contraloría detecta irregularidades por más de $214 millones en cargas de combustible en la Municipalidad de Coelemu

    RN oficializa lista única para elecciones internas con Andrea Balladares como presidenta

    Adolescente de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en intento de encerrona en Maipú

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos
    Negocios

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo tras su eliminación del BCI Seguros ChileOpen: “Puede ser que haya pesado un poco el cansancio”

    La Serena derrota de visita a Cobresal y complica aún más a la U en la tabla de posiciones

    Alejandro Tabilo cae con el sólido Sebastián Báez y el BCI Seguros ChileOpen queda sin nacionales

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel
    Cultura y entretención

    Aleluya: Pastor Rocha conquista Viña con su sátira al culto evangélico y a la velocidad de un Reel

    Karen Doggenweiler y Rafael Araneda hacen mea culpa por polémico corte a Asskha Sumathra: “Podríamos haberlo hecho mejor”

    Pastor Rocha político y evangélico: los chistes a Piñera, Boric y Kast en su show en Viña 2026

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton
    Mundo

    El Departamento de Defensa de EE.UU. rompe relaciones con universidades de élite como Yale, Brown o Princeton

    El Senado argentino despacha a ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Milei

    Departamento de Justicia de EE.UU. afirma que Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango