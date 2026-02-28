Pastor Rocha político y evangélico: los chistes a Piñera, Boric y Kast en su show en Viña 2026
En su rutina, el comediante habló del fallecido expresidente y de su hermano "Negro" Piñera. Asimismo, lanzó dardos contra el actual mandatario y su promesa de condonar el CAE. Sobre el recién electo, comentó que "sería un excelente mormón".
La rutina de Pastor Rocha en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar cruzó varias figuras políticas. Entre ellas, nombró al fallecido expresidente Sebastián Piñera y a su hermano José Miguel “Negro” Piñera. También, habló del actual mandatario Gabriel Boric y el electo José Antonio Kast.
En la rutina, explicaba un video sobre una iglesia donde le alargaban el brazo a personas. Después, decía que no conocía a nadie que necesitaba que aumentaran el tamaño de su extremidad. Luego, reflexionaba y miraba al cielo: “Conocí a alguien, conocimos a alguien. Te extraño caleta mi chanchito”.
El comediante continuaba diciendo “Róbate el cielo San Seba”, en referencia al fallecido exmandatario Sebastián Piñera. Lo siguiente fue preguntar a la Quinta Vergara si extrañaban al expresidente. El anfiteatro respondió de modo negativo. Después, Pastor Rocha comentaba que extraña a su hermano, el “Negro” Piñera. “Es que ese era el bueno, no lo sabíamos”, remató.
El siguiente objetivo del humorista fue el presidente Gabriel Boric. En el momento de nombrar a la autoridad, la Quinta Vergara emitió sus pifias. El Pastor Rocha contó en el escenario que votó por él. “Yo pensé que me iba a condonar el CAE, hijo. De condonar no sabe nada, recién fue padre, de condonar nada”, bromeó.
Los dardos continuaron con el presidente entrante José Antonio Kast. En los chistes, el comediante señalaba que el electo habría sido un “excelente mormón”. “Yo veo a Kast en la calle y le diría: ‘Kast, presta la cancha, hijo, presta la cancha”.
El último político mencionado fue la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien estaba en el público. Sin embargo, la alusión no fue una crítica, sino una declaración propia del personaje. “Te amo Ripamonti. Por si sale algo, hijo”, exclamó.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.