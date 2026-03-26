Paul McCartney lanza nostálgico primer single de su nuevo disco: escúchalo aquí

Paul McCartney ha vuelto sobre nosotros. El compositor más relevante de la música popular del siglo XX está de retorno a los 83 años con un nuevo single, Days we left behind, el que sirve como preludio al álbum que aparecerá el 29 de mayo, The boys of Dungeon Lane.

Todo se trata de un gran y saludable ejercicio de nostalgia: Dungeon Lane era la zona de Liverpool donde Macca pasó su primera infancia, previo al frenesí beatlemaniaco, mientras que la canción de adelanto es una hermosa melodía en piano y guitarra, de tono crepuscular, donde el músico se resigna a que “nadie puede abrazar los días que dejamos atrás”.

Paul McCartney durante su aparición en This is Spinal Tap 2

La médula evocativa del tema recuerda el tono esquelético de Chaos and Creation in the Backyard (2005), quizás su última obra maestra, aunque también remite a la travesía en dirección pretérita, hacia el niño antes de la fama global, que plantearon composiciones recientes como Early days.

“Mirando hacia el blanco y negro, recuerdos de mi pasado. Bares humeantes, guitarras baratas, pero nada construido para durar”, parte el tema.

“Andrew Watt (cuyo crédito en el álbum refuerza aún más su reputación como productor de cabecera de la aristocracia del rock: Elton, Ozzy, Iggy Pop, los Stones, ahora Macca) parece haber animado a McCartney a ser lo más McCartney posible”, puntualiza el periódico británico The Guardian en su reseña acerca del track.

“Los ecos de la música que creó en su apogeo creativo aún resuenan por todas partes, lo que significa que no necesita esforzarse por ser contemporáneo para sonar actual: solo necesita ser él mismo”, sostiene el mismo medio.

De hecho, desde los años de Penny Lane, en 1967, que Paul intenta abrazar su niñez, mientras que en pleno White Album de una temporada después se mostró despojado de ornamentaciones tal como lo hace ahora en sus días octogenarios.

El nuevo disco saldrá a la venta el viernes 29 de mayo y se puede encargar aquí.

*Escucha aquí la nueva canción: