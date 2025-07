Pedro Pascal revela la película que le prohibieron ver cuando era niño

El cine fue una experiencia formativa para Pedro Pascal. El actor chileno, antes de ser una estrella en Hollywood, fue un fan del séptimo arte desde su niñez.

Y como no, hubo algunos títulos que marcaron su infancia. Uno de estos fue El Club de los Cinco (The Breakfast Club, en inglés), filme dirigido por John Hughes, que se volvió una película de culto en los años ochenta.

La película de 1985 retrata a cinco adolescentes, que durante una jornada de castigo un día sábado, comienzan a conocerse. Así comienzan a superar los estereotipos asociados a esa edad.

Al joven Pedro Pascal le intrigaba ver la película. Pero su padre le respondió con una rotunda negativa. "No me permitieron ver El Club de los Cinco en el cine -recordó en una entrevista-. Él me dijo: ‘Estos son un grupo de niños quejándose de sus padres’“.

Pascal insistió. Luego de su paso por las salas, la película estuvo disponible en VHS, por lo que siguió presionando. “Necesitaba verla. Y él [su padre] respondió: ‘No’”.

Finalmente, la casualidad le permitió verla. “[Mis padres] no pudieron encontrar niñera. Yo tenía como diez años, y mi hermana debía de tener doce. Y me dijeron: ‘Eh, vale. Puedes ver El Club de los Cinco. Te la vamos a alquilar, solo tienes que ponerla en la videograbadora, rebobinarla, volver a empezar y seguir viéndola’”.