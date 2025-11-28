Pennywise vuelve a atacar: las imágenes del próximo capítulo de It: Bienvenidos a Derry

Pennywise tardó en hacer su reaparición, pero ya está de vuelta. El payaso, parte clave de It (2017) y de su secuela, It: Capítulo dos (2019), estuvo en el quinto episodio de It: Bienvenidos a Derry, la serie de HBO que expande el universo de la célebre novela de Stephen King.

El personaje también estará en la siguiente entrega, la sexta de la temporada. Así lo confirmó la compañía, que compartió imágenes en las que se puede apreciar la tenebrosa figura del rol encarnado por Bill Skarsgård.

Ambientada en 1962, la historia sigue a un grupo de habitantes de Derry que enfrentan una seguidilla de espantosas experiencias. Mientras los niños sufren pesadillas que alteran sus vidas, el Ejército realiza un hallazgo que podría explicar los ciclos de terror que acechan a la comunidad.

Desarrollada por Andy Muschietti, Bárbara Muschietti y Jason Fuchs, la serie terminará de emitirse el próximo 14 de diciembre.

El episodio seis estará disponible en HBO y HBO Max a partir de este domingo 30 de noviembre a las 23 horas.

Revisa más imágenes a continuación:

Brooke Palmer/HBO