Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

El furor por Lollapalooza 2026 se ha desatado y es visible en la venta de entradas. Por primera vez en la historia del evento, se agotaron los Pases de 3 Días (General, Lolla Lounge y Platinum). Sin embargo, todavía quedan pases diarios que se pueden comprar a través del sistema Ticketmaster. El evento se realizará en Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo.

Todavía se pueden comprar los pases diarios y sus valores están diferenciados según el día, con el precio más bajo partiendo en los 135 mil pesos. Por otro lado, también hay entradas Lolla Lounge y Lolla Platinum, con valores que parten desde los $278 mil y $425 mil pesos respectivamente.

Para el primer día de Lollapalooza estará una de los nombres más grandes del cartel de este año, Sabrina Carpenter. En la misma jornada se presentarán Deftones y la artista Doechii. Entre los chilenos que estarán esa fecha están Young Cister y 31 minutos.

Santiago, 16 de marzo de 2024 Segundo dia de Lollapalooza 2024 en el Parque Cerrillos Bicentenario. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Para la segunda jornada del festival de música estará el concierto de Tyler, The Creator. En este día también estarán Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes, entre otros.

Para la noche que cierra el evento, la cantante que se presentará en la última jornada es Chappell Roan. En la fecha la acompañarán artistas como Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, entre otros.

FOTO: Aton Chile.

El evento se celebrará en el Parque O’Higgins, esta edición marca su regreso después de siete años. Las entradas diarias se pueden comprar a través de Ticketmaster y existen descuentos con tarjetas de Cenco Malls y Banco de Chile.