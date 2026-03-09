SUSCRÍBETE
    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    El autor falleció debido a complicaciones de salud. Su legado incluye novelas prestigiosas para la literatura nacional, premios internacionales, múltiples años de docencia y de presencia en los medios de comunicación.

    Vicente Fontecilla
    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    El destacado escritor chileno Sergio Gómez murió durante la jornada de hoy a los 64 años de edad, según confirman a este medio fuentes de su entorno más cercano. Entre sus trabajos más destacados está la saga literaria de Quique Hache, detective y libros como Adiós, Carlos Marx, nos vemos en el cielo (1992), Cuarto A (2000), Yo, simio (2006) y El canario polaco (2007).

    Gómez nació en Temuco en 1962. Inició sus estudios universitarios durante 1980 en la Universidad de Concepción, donde estudió Derecho durante cuatro años, pero luego se cambió a Literatura. Se tituló como profesor de Castellano en 1989.

    Empezó escribiendo cuentos, con los que obtuvo menciones en los concursos literarios de los diarios La Época y El Mercurio. Para este último medio participó en la creación de uno de sus proyectos más recordados: el suplemento juvenil Zona de Contacto, que funcionó entre 1991 y 2010 y fue un semillero de periodistas nacionales. El autor ejerció como director y editor del segmento, a partir del cual colaboró con plumas como las de Alberto Fuguet, Alfredo Sepúlveda y Gonzalo Maza, entre otras.

    FOTO: JUAN FARIAS/LA TERCERA

    En 1992 publicó su primer libro, la recopilación de cuentos Adiós, Carlos Marx, nos vemos en el cielo. Dos años más tarde lanzó Vidas ejemplares (1994), su primera novela. Con esta publicación, Gómez fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en Venezuela, en 1996.

    En ese mismo año, junto a Fuguet lanzaron McOndo, una antología que reunía a jóvenes escritores latinoamericanos que tomaban distancia del realismo mágico. Más aún, lo cuestionaban. Era una protesta literaria que lo puso de frente a los nombres capitales del género como García Márquez y Vargas Llosa.

    Durante su carrera, Gómez cosechó reconocimientos nacionales e internacionales. Con el volumen de cuentos El libro del señor Galindo (1998) ganó el Premio Alerce. Su reconocimiento internacional más destacado es el premio español Lengua de Trapo 2002, que ganó por la novela La obra literaria de Mario Valdini​ (2002)

    Años después, con novelas, ganó dos premios El Barco de Vapor Chile: en la edición 2008 con El canario polaco (2007) y en la de 2012 con Los increíbles poderes del señor Tanaka (2012).

    Sergio Gómez. Créditos a CCE-Santiago

    A pesar de que sus obras más notables están en la literatura, Sergio Gómez incursionó en los montajes teatrales y la edición de antologías. Uno de sus proyectos más destacados en esta área fue una adaptación al teatro de Palomita blanca (1971), la novela de Enrique Lafourcade.

    En su faceta literaria, el proyecto más famoso de Sergio Gómez es Quique Hache, detective (1999), novela juvenil que marcó el inicio de una saga protagonizada por un adolescente investigador. La franquicia fue continuada por Quique Hache, el caballo fantasma (2002) y Quique Hache, el mall embrujado (2009). Los libros se volvieron parte del plan lector de muchos colegios chilenos, además de una de las sagas de literatura nacional juvenil más reconocidas. La franquicia continuó con novelas gráficas, con la última siendo publicada en 2020 bajo el nombre Quique Hache: El último werkén.

    Quique Hache, detective. Extraída de Rincón Literario

    La última novela publicada de Sergio Gómez fue Por esta calle pasan entierros (2025). El autor dejó su huella en la literatura policial, infantil y juvenil chilena, marcando la enseñanza literaria de cientos de personas a través de sus talleres y cátedras.

