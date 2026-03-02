SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    La ceremonia de galardones entregados por el Sindicato de Actores tuvo victorias inesperadas y consagraciones en las categorías de cine y televisión. Así, la primera edición de los ex Premios SAG con su nuevo nombre alzó a Pecadores con los premios principales y sacudió un poco las predicciones posibles para los Premios Oscar.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    La edición número 32 de los premios deliberados por los miembros de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) tuvo lugar durante la noche del domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles.

    Con la actriz Kristen Bell como presentadora, el evento tuvo su primera ceremonia con su nuevo nombre: Actor Awards (antes se llamaban “SAG Awards”).

    Extraído de Variety

    La premiación funcionó como el último precedente, en lo que a galardones votados por miembros de la industria hollywoodense respecta, antes de los Premios Oscar. De hecho, varios miembros de SAG-AFTRA también son miembros de la Academia, así que los resultados entre premios pueden coincidir.

    Por eso mismo, la discrepancia entre los ganadores de estos Actor Awards con los actores premiados en instancias, como los Globos de Oro, Critics Choice Awards y BAFTA, fue llamativa.

    Es importante destacar que esta ceremonia está exclusivamente destinada a la valoración de actores y actrices, mas no incluye categorías enfocadas a las películas y sus apartados técnicos.

    Categorías de Televisión: sin muchas sorpresas y un premio póstumo

    En los premios televisivos repitieron plato las series más laureadas de la temporada. The Pitt cosechó nuevas estatuillas con Noah Wyle ganando Mejor Actor en una Serie Dramática y con el elenco completo ganando Mejor Reparto en una Serie Dramática.

    Elenco de The Pitt. Extraída de People.com

    Otro programa al que le siguieron lloviendo premios fue The Studio, la obra protagonizada por Seth Rogen y Catherine O’Hara. Ambos intérpretes ganaron sus categorías respectivas en el apartado de series cómicas y Rogen recogió los dos galardones, entregando un emotivo discurso dedicado a la memoria de O’Hara, quien falleció el pasado 30 de enero de 2026. El elenco completo del show también ganó Mejor Reparto en una serie de Comedia.

    Seth Rogen. Extraída de Zoom TV

    En las categorías referidas a películas para televisión o series limitadas, Owen Cooper volvió a ganar por su rol en Adolescencia. Sin embargo, la miniserie de Netflix no repitió el éxito en el galardón femenino (a pesar de tener dos actrices nominadas: Erin Doherty y Christine Tremarco), ya que Michelle Williams se lo llevó por su papel en Dying for Sex.

    Michelle Williams. Extraída de People.com

    La mayor sorpresa en esta sección ocurrió en la categoría de Mejor Actriz en una Serie Dramática, porque el premio se lo llevó Keri Russell por su papel en La diplomática.

    Lo llamativo es que el triunfo no fue para Rhea Seehorn, quien ahora estaba en la ceremonia por su rol en Pluribus. La actriz famosa por Better Call Saul compitió en esta categoría durante la temporada y se había alzado victoriosa en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. De hecho, Russell no había ganado ningún galardón previo por este rol, por lo que la sorpresa fue aún más grande.

    Keri Russell. Extraída de US Weekly

    Categorías de Cine: Pecadores triunfa

    La sección cinematográfica estuvo marcada por la impredictibilidad. En una temporada de premios que ha variado a sus galardonados, los Actor Awards volvieron más difíciles de predecir la mayoría de categorías para los Premios Oscar, sobre todo considerando que esta ceremonia no incluyó entre sus nominados a intérpretes de cintas internacionales como Valor sentimental o El agente secreto (que sí han estado en otras premiaciones relevantes).

    El triunfo más consolidado parece ser el de Jessie Buckley como Mejor Actriz Protagónica. Por su papel como Agnes Shakespeare en Hamnet se ha llevado trofeos en los Globos de Oro, Critics Choice y BAFTA. Ayer agregó un nuevo premio a su colección con el Actor Award.

    Jessie Buckley. Extraída de People.com

    Por el otro lado, la contraparte masculina de esta categoría sufrió un remezón. La candidatura al Oscar de Timothée Chalamet, por su papel en Marty Supremo, parecía sólida tras ganar Globos de Oro y Critics Choice, pero sus derrotas en BAFTA (ante Robert Aramayo, intérprete que no está nominado a los Oscar 2026) y Actor Awards la hacen tambalear. El trofeo a Mejor Actor Protagónico se lo llevó Michael B. Jordan por su trabajo en Pecadores, quien recibió una ovación de sus colegas en el auditorio.

    Michael B. Jordan. Extraída de USA Today

    Las categorías de actuación de reparto también inclinaron la mesa y se volvieron difíciles de predecir para los Oscar. Sean Penn ganó Mejor Actor de Reparto por su rol en Una batalla tras otra, aunque no asistió al evento. Con esto, el actor estadounidense va por su tercer Oscar, luego de previamente ganar el BAFTA por este papel (perdió con Stellan Skarsgård en los Globos de Oro y con Jacob Elordi en los Critics Choice).

    Por el otro lado, Amy Madigan triunfó en Mejor Actriz de Reparto por su papel en La hora de la desaparición. La intérprete ganó la misma categoría en los Critics Choice Awards, aunque la perdió en los Globos de Oro (contra Teyana Taylor) y en los BAFTA (contra Wunmi Mosaku).

    Amy Madigan. Extraída de Forbes

    El galardón más importante de la noche se lo llevó Pecadores, cinta que cosechó el premio de Mejor Reparto en una Película. Así, el largometraje demostró lo mucho que lo valora la industria hollywoodense y venció a Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Marty Supremo.

    Elenco de Pecadores. Extraída de Deadline

    Lista completa de ganadores

    Mejor Reparto en una Película

    GANADOR: Pecadores

    Frankenstein

    Hamnet

    Marty Supremo

    Una batalla tras otra

    Mejor Actor Protagónico

    GANADOR: Michael B. Jordan - Pecadores

    Timothée Chalamet - Marty Supremo

    Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

    Ethan Hawke - Blue Moon

    Jesse Plemons - Bugonia

    Mejor Actriz Protagónica

    GANADOR: Jessie Buckley - Hamnet

    Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada

    Kate Hudson - Song Sung Blue

    Chase Infiniti - Una batalla tras otra

    Emma Stone - Bugonia

    Mejor Actriz de Reparto

    GANADORA: Amy Madigan - La hora de la desaparición

    Odessa A’Zion - Marty Supremo

    Ariana Grande - Wicked: Por siempre

    Wunmi Mosaku - Los pecadores

    Teyana Taylor - Una batalla tras otra

    Mejor Actor de Reparto

    GANADOR: Sean Penn - Una batalla tras otra

    Miles Caton - Los pecadores

    Benicio Del Toro - Una batalla tras otra

    Jacob Elordi - Frankenstein

    Paul Mescal - Hamnet

    Mejor Reparto en una Serie Dramática

    GANADOR: The Pitt

    La diplomática

    Landman

    Separación

    The White Lotus

    Mejor Actor en una película para televisión o serie limitada

    GANADOR: Owen Cooper - Adolescencia

    Jason Bateman - Black Rabbit

    Stephen Graham - Adolescencia

    Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

    Matthew Rhys - La bestia en mí

    Mejor Reparto en una Serie de Comedia

    GANADOR - The Studio

    Abbott Elementary

    The Bear

    Hacks

    Sólo asesinatos en el edificio

    Mejor Actor en una Serie Dramática

    GANADOR: Noah Wyle - The Pitt

    Sterling K. Brown - Paradise

    Billy Crudup - The Morning Show

    Walton Goggins - The White Lotus

    Gary Oldman - Slow Horses

    Mejor Actriz en una Serie de Comedia

    GANADORA: Catherine O’Hara - The Studio

    Kathryn Hahn - The Studio

    Jenna Ortega - Wednesday

    Jean Smart - Hacks

    Kristen Wiig - Palm Royale

    Mejor Actriz en una película para televisión o serie limitada

    GANADORA: Michelle Williams - Dying For Sex

    Claire Danes - La bestia en mí

    Erin Doherty - Adolescencia

    Sarah Snook - Su peor pesadilla

    Christine Tremarco - Adolescencia

    Mejor Actor en una Serie de Comedia

    GANADOR: Seth Rogen - The Studio

    Ike Barinholtz - The Studio

    Adam Brody - Nadie quiere esto

    Ted Danson - Un hombre infiltrado

    Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

    Mejor Actriz en una Serie Dramática

    GANADORA: Keri Russell - La diplomática

    Britt Lower - Separación

    Parker Posey - The White Lotus

    Rhea Seehorn - Pluribus

    Aimee Lou Wood - The White Lotus

    Mejor equipo de especialistas en una película

    GANADOR: Misión: imposible - Sentencia final

    F1

    Frankenstein

    Una batalla tras otra

    Los pecadores

    Mejor equipo de especialistas en una serie de televisión

    GANADOR: The Last of Us

    Andor

    Landman

    El juego del calamar

    Stranger Things

    Lee también:

    Más sobre:Actor AwardsSAG AwardsSAGCineTelevisiónPelículasTemporada de premiosPremios OscarActrizOscarThe StudioThe PittAdolescenciaSeth RogenCatherine O'HaraMichael B. JordanSean PennJessie BuckleyAmy MadiganTimothée ChalametPecadoresMichelle WilliamsRhea SeehornGlobos de OroBAFTACritics Choice AwardsUna batalla tras otraCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Precio del litio se eleva 48% en primer bimestre y expertos prevén que recaudación fiscal en salar de Atacama se triplique

    El efecto del alza en los requisitos de postulación: matrícula preliminar de pedagogías baja un 12,4%

    Reforma política: Gobierno propondrá indicación para fusionar partidos en riesgo de disolución

    Chevesich hace fuerte llamado a integridad de jueces y anuncia interés de la Suprema por fiscalizar calidad ética de abogados

    Economía chilena sorprende con caída en enero y expertos prevén un PIB del primer trimestre bajo 2%

    Cable chino: choque de versiones tensiona la antesala de cita clave entre Boric y Kast

    Lo más leído

    1.
    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    2.
    El universo de poesía y música latinoamericana de Milo J merecía un mejor horario y cierra Viña 2026 de madrugada

    El universo de poesía y música latinoamericana de Milo J merecía un mejor horario y cierra Viña 2026 de madrugada

    3.
    Viaje al mundo del humor transformista que dio origen a Asskha Sumathra

    Viaje al mundo del humor transformista que dio origen a Asskha Sumathra

    4.
    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    Lo bueno y lo malo que dejó el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    Este martes es el próximo eclipse lunar: ¿Dónde y a qué hora ver la Luna de Sangre?

    El efecto del alza en los requisitos de postulación: matrícula preliminar de pedagogías baja un 12,4%
    Chile

    El efecto del alza en los requisitos de postulación: matrícula preliminar de pedagogías baja un 12,4%

    Reforma política: Gobierno propondrá indicación para fusionar partidos en riesgo de disolución

    Chevesich hace fuerte llamado a integridad de jueces y anuncia interés de la Suprema por fiscalizar calidad ética de abogados

    Precio del litio se eleva 48% en primer bimestre y expertos prevén que recaudación fiscal en salar de Atacama se triplique
    Negocios

    Precio del litio se eleva 48% en primer bimestre y expertos prevén que recaudación fiscal en salar de Atacama se triplique

    Economía chilena sorprende con caída en enero y expertos prevén un PIB del primer trimestre bajo 2%

    Cámara despacha a ley proyecto que unifica los subsidios al empleo en medio de polémicas por tasa de desocupación

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado
    Tendencias

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells
    El Deportivo

    Nicolás Jarry estira su mala racha con una increíble derrota en Indian Wells

    Fallece José Luis ‘Pelé’ Álvarez, bicampeón con Colo Colo y exjefe de seguridad albo

    “Son un desastre”: el informe arbitral que complica a Daniel Garnero en la UC tras el duelo con Ñublense

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000
    Tecnología

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Con capacidades fotográficas de Leica y más: así son el Xiaomi 17 y el Xiaomi 17 Ultra

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte
    Cultura y entretención

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    EE.UU. informa que aumentan a seis sus soldados muertos tras ataques contra Irán
    Mundo

    EE.UU. informa que aumentan a seis sus soldados muertos tras ataques contra Irán

    Guerra en Irán: el baile y el luto se toman las calles de Teherán

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras