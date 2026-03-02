Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

La edición número 32 de los premios deliberados por los miembros de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) tuvo lugar durante la noche del domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles.

Con la actriz Kristen Bell como presentadora, el evento tuvo su primera ceremonia con su nuevo nombre: Actor Awards (antes se llamaban “SAG Awards”).

Extraído de Variety

La premiación funcionó como el último precedente, en lo que a galardones votados por miembros de la industria hollywoodense respecta, antes de los Premios Oscar. De hecho, varios miembros de SAG-AFTRA también son miembros de la Academia, así que los resultados entre premios pueden coincidir.

Por eso mismo, la discrepancia entre los ganadores de estos Actor Awards con los actores premiados en instancias, como los Globos de Oro, Critics Choice Awards y BAFTA, fue llamativa.

Es importante destacar que esta ceremonia está exclusivamente destinada a la valoración de actores y actrices, mas no incluye categorías enfocadas a las películas y sus apartados técnicos.

Categorías de Televisión: sin muchas sorpresas y un premio póstumo

En los premios televisivos repitieron plato las series más laureadas de la temporada. The Pitt cosechó nuevas estatuillas con Noah Wyle ganando Mejor Actor en una Serie Dramática y con el elenco completo ganando Mejor Reparto en una Serie Dramática.

Elenco de The Pitt. Extraída de People.com

Otro programa al que le siguieron lloviendo premios fue The Studio, la obra protagonizada por Seth Rogen y Catherine O’Hara. Ambos intérpretes ganaron sus categorías respectivas en el apartado de series cómicas y Rogen recogió los dos galardones, entregando un emotivo discurso dedicado a la memoria de O’Hara, quien falleció el pasado 30 de enero de 2026. El elenco completo del show también ganó Mejor Reparto en una serie de Comedia.

Seth Rogen. Extraída de Zoom TV

En las categorías referidas a películas para televisión o series limitadas, Owen Cooper volvió a ganar por su rol en Adolescencia. Sin embargo, la miniserie de Netflix no repitió el éxito en el galardón femenino (a pesar de tener dos actrices nominadas: Erin Doherty y Christine Tremarco), ya que Michelle Williams se lo llevó por su papel en Dying for Sex.

Michelle Williams. Extraída de People.com

La mayor sorpresa en esta sección ocurrió en la categoría de Mejor Actriz en una Serie Dramática, porque el premio se lo llevó Keri Russell por su papel en La diplomática.

Lo llamativo es que el triunfo no fue para Rhea Seehorn, quien ahora estaba en la ceremonia por su rol en Pluribus. La actriz famosa por Better Call Saul compitió en esta categoría durante la temporada y se había alzado victoriosa en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. De hecho, Russell no había ganado ningún galardón previo por este rol, por lo que la sorpresa fue aún más grande.

Keri Russell. Extraída de US Weekly

Categorías de Cine: Pecadores triunfa

La sección cinematográfica estuvo marcada por la impredictibilidad. En una temporada de premios que ha variado a sus galardonados, los Actor Awards volvieron más difíciles de predecir la mayoría de categorías para los Premios Oscar, sobre todo considerando que esta ceremonia no incluyó entre sus nominados a intérpretes de cintas internacionales como Valor sentimental o El agente secreto (que sí han estado en otras premiaciones relevantes).

El triunfo más consolidado parece ser el de Jessie Buckley como Mejor Actriz Protagónica. Por su papel como Agnes Shakespeare en Hamnet se ha llevado trofeos en los Globos de Oro, Critics Choice y BAFTA. Ayer agregó un nuevo premio a su colección con el Actor Award.

Jessie Buckley. Extraída de People.com

Por el otro lado, la contraparte masculina de esta categoría sufrió un remezón. La candidatura al Oscar de Timothée Chalamet, por su papel en Marty Supremo, parecía sólida tras ganar Globos de Oro y Critics Choice, pero sus derrotas en BAFTA (ante Robert Aramayo, intérprete que no está nominado a los Oscar 2026) y Actor Awards la hacen tambalear. El trofeo a Mejor Actor Protagónico se lo llevó Michael B. Jordan por su trabajo en Pecadores, quien recibió una ovación de sus colegas en el auditorio.

Michael B. Jordan. Extraída de USA Today

Las categorías de actuación de reparto también inclinaron la mesa y se volvieron difíciles de predecir para los Oscar. Sean Penn ganó Mejor Actor de Reparto por su rol en Una batalla tras otra, aunque no asistió al evento. Con esto, el actor estadounidense va por su tercer Oscar, luego de previamente ganar el BAFTA por este papel (perdió con Stellan Skarsgård en los Globos de Oro y con Jacob Elordi en los Critics Choice).

Por el otro lado, Amy Madigan triunfó en Mejor Actriz de Reparto por su papel en La hora de la desaparición. La intérprete ganó la misma categoría en los Critics Choice Awards, aunque la perdió en los Globos de Oro (contra Teyana Taylor) y en los BAFTA (contra Wunmi Mosaku).

Amy Madigan. Extraída de Forbes

El galardón más importante de la noche se lo llevó Pecadores, cinta que cosechó el premio de Mejor Reparto en una Película. Así, el largometraje demostró lo mucho que lo valora la industria hollywoodense y venció a Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Marty Supremo.

Elenco de Pecadores. Extraída de Deadline

Lista completa de ganadores

Mejor Reparto en una Película

GANADOR: Pecadores

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Mejor Actor Protagónico

GANADOR: Michael B. Jordan - Pecadores

Timothée Chalamet - Marty Supremo

Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra

Ethan Hawke - Blue Moon

Jesse Plemons - Bugonia

Mejor Actriz Protagónica

GANADOR: Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - Una batalla tras otra

Emma Stone - Bugonia

Mejor Actriz de Reparto

GANADORA: Amy Madigan - La hora de la desaparición

Odessa A’Zion - Marty Supremo

Ariana Grande - Wicked: Por siempre

Wunmi Mosaku - Los pecadores

Teyana Taylor - Una batalla tras otra

Mejor Actor de Reparto

GANADOR: Sean Penn - Una batalla tras otra

Miles Caton - Los pecadores

Benicio Del Toro - Una batalla tras otra

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Mejor Reparto en una Serie Dramática

GANADOR: The Pitt

La diplomática

Landman

Separación

The White Lotus

Mejor Actor en una película para televisión o serie limitada

GANADOR: Owen Cooper - Adolescencia

Jason Bateman - Black Rabbit

Stephen Graham - Adolescencia

Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein

Matthew Rhys - La bestia en mí

Mejor Reparto en una Serie de Comedia

GANADOR - The Studio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Sólo asesinatos en el edificio

Mejor Actor en una Serie Dramática

GANADOR: Noah Wyle - The Pitt

Sterling K. Brown - Paradise

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Gary Oldman - Slow Horses

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

GANADORA: Catherine O’Hara - The Studio

Kathryn Hahn - The Studio

Jenna Ortega - Wednesday

Jean Smart - Hacks

Kristen Wiig - Palm Royale

Mejor Actriz en una película para televisión o serie limitada

GANADORA: Michelle Williams - Dying For Sex

Claire Danes - La bestia en mí

Erin Doherty - Adolescencia

Sarah Snook - Su peor pesadilla

Christine Tremarco - Adolescencia

Mejor Actor en una Serie de Comedia

GANADOR: Seth Rogen - The Studio

Ike Barinholtz - The Studio

Adam Brody - Nadie quiere esto

Ted Danson - Un hombre infiltrado

Martin Short - Solo asesinatos en el edificio

Mejor Actriz en una Serie Dramática

GANADORA: Keri Russell - La diplomática

Britt Lower - Separación

Parker Posey - The White Lotus

Rhea Seehorn - Pluribus

Aimee Lou Wood - The White Lotus

Mejor equipo de especialistas en una película

GANADOR: Misión: imposible - Sentencia final

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor equipo de especialistas en una serie de televisión

GANADOR: The Last of Us

Andor

Landman

El juego del calamar

Stranger Things