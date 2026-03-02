Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte
La ceremonia de galardones entregados por el Sindicato de Actores tuvo victorias inesperadas y consagraciones en las categorías de cine y televisión. Así, la primera edición de los ex Premios SAG con su nuevo nombre alzó a Pecadores con los premios principales y sacudió un poco las predicciones posibles para los Premios Oscar.
La edición número 32 de los premios deliberados por los miembros de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión) tuvo lugar durante la noche del domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles.
Con la actriz Kristen Bell como presentadora, el evento tuvo su primera ceremonia con su nuevo nombre: Actor Awards (antes se llamaban “SAG Awards”).
La premiación funcionó como el último precedente, en lo que a galardones votados por miembros de la industria hollywoodense respecta, antes de los Premios Oscar. De hecho, varios miembros de SAG-AFTRA también son miembros de la Academia, así que los resultados entre premios pueden coincidir.
Por eso mismo, la discrepancia entre los ganadores de estos Actor Awards con los actores premiados en instancias, como los Globos de Oro, Critics Choice Awards y BAFTA, fue llamativa.
Es importante destacar que esta ceremonia está exclusivamente destinada a la valoración de actores y actrices, mas no incluye categorías enfocadas a las películas y sus apartados técnicos.
Categorías de Televisión: sin muchas sorpresas y un premio póstumo
En los premios televisivos repitieron plato las series más laureadas de la temporada. The Pitt cosechó nuevas estatuillas con Noah Wyle ganando Mejor Actor en una Serie Dramática y con el elenco completo ganando Mejor Reparto en una Serie Dramática.
Otro programa al que le siguieron lloviendo premios fue The Studio, la obra protagonizada por Seth Rogen y Catherine O’Hara. Ambos intérpretes ganaron sus categorías respectivas en el apartado de series cómicas y Rogen recogió los dos galardones, entregando un emotivo discurso dedicado a la memoria de O’Hara, quien falleció el pasado 30 de enero de 2026. El elenco completo del show también ganó Mejor Reparto en una serie de Comedia.
En las categorías referidas a películas para televisión o series limitadas, Owen Cooper volvió a ganar por su rol en Adolescencia. Sin embargo, la miniserie de Netflix no repitió el éxito en el galardón femenino (a pesar de tener dos actrices nominadas: Erin Doherty y Christine Tremarco), ya que Michelle Williams se lo llevó por su papel en Dying for Sex.
La mayor sorpresa en esta sección ocurrió en la categoría de Mejor Actriz en una Serie Dramática, porque el premio se lo llevó Keri Russell por su papel en La diplomática.
Lo llamativo es que el triunfo no fue para Rhea Seehorn, quien ahora estaba en la ceremonia por su rol en Pluribus. La actriz famosa por Better Call Saul compitió en esta categoría durante la temporada y se había alzado victoriosa en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. De hecho, Russell no había ganado ningún galardón previo por este rol, por lo que la sorpresa fue aún más grande.
Categorías de Cine: Pecadores triunfa
La sección cinematográfica estuvo marcada por la impredictibilidad. En una temporada de premios que ha variado a sus galardonados, los Actor Awards volvieron más difíciles de predecir la mayoría de categorías para los Premios Oscar, sobre todo considerando que esta ceremonia no incluyó entre sus nominados a intérpretes de cintas internacionales como Valor sentimental o El agente secreto (que sí han estado en otras premiaciones relevantes).
El triunfo más consolidado parece ser el de Jessie Buckley como Mejor Actriz Protagónica. Por su papel como Agnes Shakespeare en Hamnet se ha llevado trofeos en los Globos de Oro, Critics Choice y BAFTA. Ayer agregó un nuevo premio a su colección con el Actor Award.
Por el otro lado, la contraparte masculina de esta categoría sufrió un remezón. La candidatura al Oscar de Timothée Chalamet, por su papel en Marty Supremo, parecía sólida tras ganar Globos de Oro y Critics Choice, pero sus derrotas en BAFTA (ante Robert Aramayo, intérprete que no está nominado a los Oscar 2026) y Actor Awards la hacen tambalear. El trofeo a Mejor Actor Protagónico se lo llevó Michael B. Jordan por su trabajo en Pecadores, quien recibió una ovación de sus colegas en el auditorio.
Las categorías de actuación de reparto también inclinaron la mesa y se volvieron difíciles de predecir para los Oscar. Sean Penn ganó Mejor Actor de Reparto por su rol en Una batalla tras otra, aunque no asistió al evento. Con esto, el actor estadounidense va por su tercer Oscar, luego de previamente ganar el BAFTA por este papel (perdió con Stellan Skarsgård en los Globos de Oro y con Jacob Elordi en los Critics Choice).
Por el otro lado, Amy Madigan triunfó en Mejor Actriz de Reparto por su papel en La hora de la desaparición. La intérprete ganó la misma categoría en los Critics Choice Awards, aunque la perdió en los Globos de Oro (contra Teyana Taylor) y en los BAFTA (contra Wunmi Mosaku).
El galardón más importante de la noche se lo llevó Pecadores, cinta que cosechó el premio de Mejor Reparto en una Película. Así, el largometraje demostró lo mucho que lo valora la industria hollywoodense y venció a Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra y Marty Supremo.
Lista completa de ganadores
Mejor Reparto en una Película
GANADOR: Pecadores
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una batalla tras otra
Mejor Actor Protagónico
GANADOR: Michael B. Jordan - Pecadores
Timothée Chalamet - Marty Supremo
Leonardo DiCaprio - Una batalla tras otra
Ethan Hawke - Blue Moon
Jesse Plemons - Bugonia
Mejor Actriz Protagónica
GANADOR: Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Si pudiera, te daría una patada
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - Una batalla tras otra
Emma Stone - Bugonia
Mejor Actriz de Reparto
GANADORA: Amy Madigan - La hora de la desaparición
Odessa A’Zion - Marty Supremo
Ariana Grande - Wicked: Por siempre
Wunmi Mosaku - Los pecadores
Teyana Taylor - Una batalla tras otra
Mejor Actor de Reparto
GANADOR: Sean Penn - Una batalla tras otra
Miles Caton - Los pecadores
Benicio Del Toro - Una batalla tras otra
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Mejor Reparto en una Serie Dramática
GANADOR: The Pitt
La diplomática
Landman
Separación
The White Lotus
Mejor Actor en una película para televisión o serie limitada
GANADOR: Owen Cooper - Adolescencia
Jason Bateman - Black Rabbit
Stephen Graham - Adolescencia
Charlie Hunnam - Monstruo: La historia de Ed Gein
Matthew Rhys - La bestia en mí
Mejor Reparto en una Serie de Comedia
GANADOR - The Studio
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Sólo asesinatos en el edificio
Mejor Actor en una Serie Dramática
GANADOR: Noah Wyle - The Pitt
Sterling K. Brown - Paradise
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Gary Oldman - Slow Horses
Mejor Actriz en una Serie de Comedia
GANADORA: Catherine O’Hara - The Studio
Kathryn Hahn - The Studio
Jenna Ortega - Wednesday
Jean Smart - Hacks
Kristen Wiig - Palm Royale
Mejor Actriz en una película para televisión o serie limitada
GANADORA: Michelle Williams - Dying For Sex
Claire Danes - La bestia en mí
Erin Doherty - Adolescencia
Sarah Snook - Su peor pesadilla
Christine Tremarco - Adolescencia
Mejor Actor en una Serie de Comedia
GANADOR: Seth Rogen - The Studio
Ike Barinholtz - The Studio
Adam Brody - Nadie quiere esto
Ted Danson - Un hombre infiltrado
Martin Short - Solo asesinatos en el edificio
Mejor Actriz en una Serie Dramática
GANADORA: Keri Russell - La diplomática
Britt Lower - Separación
Parker Posey - The White Lotus
Rhea Seehorn - Pluribus
Aimee Lou Wood - The White Lotus
Mejor equipo de especialistas en una película
GANADOR: Misión: imposible - Sentencia final
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Los pecadores
Mejor equipo de especialistas en una serie de televisión
GANADOR: The Last of Us
Andor
Landman
El juego del calamar
Stranger Things
