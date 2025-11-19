¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

Cuando Noel Gallagher se unió a The Rain, la banda donde cantaba su hermano Liam, el conjunto lo completaban el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll. Ese fue el núcleo que conformó Oasis y que grabó el primer álbum, el seminal Definitely Maybe (1994).

De ese grupo, el primero en salir del conjunto, en 1995, fue McCaroll. Resulta que a Noel jamás le había gustado cómo tocaba la batería. Ello le significaba al batero recibir constantes pullas por parte del líder, y a menudo con su viperina y aguda lengua.

“Siempre comenzaba con un cuestionamiento de cómo tocaba la batería, pero muy rápidamente se convirtió en veneno y buscó aniquilar por completo su inteligencia y apariencia”, recuerda Ian Robertson en su libro Oasis What’s The Story: I Was Oasis Tour Manager - F**k Me What a Job. Tras una tensión originada porque Carroll llevaba a su novia a las giras del grupo, el vaso se quebró. Y una vez publicado el single Some Might Say, McCarroll fue expulsado del conjunto.

“‘Mira, esto no es fácil, pero no hay otra forma de decirlo...estás fuera de la banda’. Eran las palabras que había estado esperando. Supongo que logré contener mi reacción inmediata. Marcus prosiguió: ‘Sabes, intenté detener esto. Traté de ayudar. Lo siento’”, recuerda McCarroll su autobiografía Oasis - The Truth.

Oasis circa 1994 Shown from left: Paul Arthurs (aka Bonehead), Tony McCarroll, Noel Gallagher, Liam Gallagher, Paul McGuigan

Pero esa siempre fue la crónica de una muerte anunciada, sin embargo, en 1999 causó sorpresa la salida de otros dos históricos: Paul “Bonehead” Arthurs y Paul “Guigsy” McGuigan quienes dejaron la banda mientras grababan el experimental Standing on the Shoulder of Giants.

¿Qué pasó ahi? De acuerdo al libro de John Harris, The Last Party: Britpop, Blair, and the Demise of English Rock, “Bonehad” dejó Oasis en agosto de 1999 debido a problemas que estaba teniendo con el consumo de alcohol.

“Noel Gallagher ha atribuido repetidamente su marcha al hecho de que, si bien el resto del grupo se mantuvo abstemio durante las sesiones, Arthurs causó problemas con su consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, Arthurs se mantiene hermético sobre los motivos de su partida. ‘Sé la verdad’, afirma. ‘Y Liam también. Y Noel también’. Vive con su esposa, Kate, y sus dos hijos en Bowdon, Cheshire, y ha trabajado en un proyecto musical llamado Moondog One con dos exmiembros de The Smiths, Andy Rourke y Mike Joyce”.

En Forever The People: Six Months On The Road With Oasis, Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis durante muchos años, narró cómo fue la dramática salida de Bonehead: “Fue el guitarrista Bonehead quien desencadenó una crisis al irrumpir borracho en la habitación del productor Stent a las 4 de la madrugada. La pelea posterior hizo que Bonehead hiciera las maletas y volara de regreso a Manchester”.

El lugar de “Bonehead” en Oasis fue ocupado por Gem Archer, antiguo cantante y guitarrista de la banda Heavy Stereo, del sello Creation Records. Hoy ambos estarán en el escenario del Estadio Nacional.

Pocas semanas después de la salida de Bonehead, también en agosto del 99, fue el turno de “Guigsy” McGuigan, el bajista, aunque su caso fue menos dramático que el de su compañero.

Según el citado libro de John Harris: “Paul McGuigan dejó Oasis poco después de Paul Arthurs en agosto de 1999. ‘Oasis ya no era mi prioridad’, explicó más tarde. ‘Pasaban a ser lo cuarto en mi lista, y eso no es justo para la banda’. Actualmente vive en las afueras de Londres con su esposa, Ruth, y su hijo. En 2002, tocó el bajo en Lessons Learned from Rocky I to Rocky III, un tema del álbum Handcream for a Generation de Cornershop".

Por entonces, ambas salidas sacudieron los titulares. The Guardian tituló: “Oasis en crisis tras la marcha de su segundo guitarrista”. Y la nota señala que McGuigan utilizó un fax para comunicar al resto de la banda que se marchaba. Su lugar en Oasis lo ocupó Andy Bell, antiguo cantante y guitarrista de Ride.

Paul "Guigsy" McGuigan

Pocos días después, Noel dio una rueda de prensa para enfrentar a los medios. “Nos han dejado con el pastel...De todas formas, no se nos dan bien las despedidas, pero habría sido mejor en persona. Hablamos con él por teléfono. Ha sido mi amigo durante 15 años. Sí, estamos en shock.”

“Bonehead y Guigsy tienen familias. Puede que no hayan querido dejarlas durante nueve o diez meses para ir de gira por Estados Unidos. Lo entiendo. Además, son mejores amigos. Se nota en las señales. Parecía que a ninguno de los dos les interesaba ya.” En la misma rueda, Noel aprovechó de desmentir el rumor que circulaba entonces: de que Johhny Marr, el ex The Smiths se unía al grupo. “Johnny está en sus propios asuntos por el momento”.

A diferencia de “Bonehead” Arthurs quien participa en el reencuentro de Oasis, “Guigsy” McGuigan se ha mantenido alejado de todo lo que tenga que ver con el conjunto. En 2004 declinó ser parte del DVD de Definitely Maybe, a través de una carta de disculpas explicando las razones para no aparecer.

En 2005, Noel concedió una entrevista y reconoció que echaba de menos a ambos miembros fundadores: “En cierto modo, los extraño. Tenían una especie de inocencia con respecto a la música”.