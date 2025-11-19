BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    El guitarrista y el bajista fueron miembros fundadores del grupo. Sin embargo, en agosto de 1999 decidieron dejar la banda por diferentes motivos. Con el tiempo, Noel Gallagher admitió que los extrañaba. Esta es la historia.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Cuando Noel Gallagher se unió a The Rain, la banda donde cantaba su hermano Liam, el conjunto lo completaban el guitarrista Paul “Bonehead” Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el baterista Tony McCarroll. Ese fue el núcleo que conformó Oasis y que grabó el primer álbum, el seminal Definitely Maybe (1994).

    De ese grupo, el primero en salir del conjunto, en 1995, fue McCaroll. Resulta que a Noel jamás le había gustado cómo tocaba la batería. Ello le significaba al batero recibir constantes pullas por parte del líder, y a menudo con su viperina y aguda lengua.

    “Siempre comenzaba con un cuestionamiento de cómo tocaba la batería, pero muy rápidamente se convirtió en veneno y buscó aniquilar por completo su inteligencia y apariencia”, recuerda Ian Robertson en su libro Oasis What’s The Story: I Was Oasis Tour Manager - F**k Me What a Job. Tras una tensión originada porque Carroll llevaba a su novia a las giras del grupo, el vaso se quebró. Y una vez publicado el single Some Might Say, McCarroll fue expulsado del conjunto.

    “‘Mira, esto no es fácil, pero no hay otra forma de decirlo...estás fuera de la banda’. Eran las palabras que había estado esperando. Supongo que logré contener mi reacción inmediata. Marcus prosiguió: ‘Sabes, intenté detener esto. Traté de ayudar. Lo siento’”, recuerda McCarroll su autobiografía Oasis - The Truth.

    Oasis circa 1994 Shown from left: Paul Arthurs (aka Bonehead), Tony McCarroll, Noel Gallagher, Liam Gallagher, Paul McGuigan

    Pero esa siempre fue la crónica de una muerte anunciada, sin embargo, en 1999 causó sorpresa la salida de otros dos históricos: Paul “Bonehead” Arthurs y Paul “Guigsy” McGuigan quienes dejaron la banda mientras grababan el experimental Standing on the Shoulder of Giants.

    ¿Qué pasó ahi? De acuerdo al libro de John Harris, The Last Party: Britpop, Blair, and the Demise of English Rock, “Bonehad” dejó Oasis en agosto de 1999 debido a problemas que estaba teniendo con el consumo de alcohol.

    “Noel Gallagher ha atribuido repetidamente su marcha al hecho de que, si bien el resto del grupo se mantuvo abstemio durante las sesiones, Arthurs causó problemas con su consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, Arthurs se mantiene hermético sobre los motivos de su partida. ‘Sé la verdad’, afirma. ‘Y Liam también. Y Noel también’. Vive con su esposa, Kate, y sus dos hijos en Bowdon, Cheshire, y ha trabajado en un proyecto musical llamado Moondog One con dos exmiembros de The Smiths, Andy Rourke y Mike Joyce”.

    En Forever The People: Six Months On The Road With Oasis, Paolo Hewitt, biógrafo de Oasis durante muchos años, narró cómo fue la dramática salida de Bonehead: “Fue el guitarrista Bonehead quien desencadenó una crisis al irrumpir borracho en la habitación del productor Stent a las 4 de la madrugada. La pelea posterior hizo que Bonehead hiciera las maletas y volara de regreso a Manchester”.

    El lugar de “Bonehead” en Oasis fue ocupado por Gem Archer, antiguo cantante y guitarrista de la banda Heavy Stereo, del sello Creation Records. Hoy ambos estarán en el escenario del Estadio Nacional.

    Pocas semanas después de la salida de Bonehead, también en agosto del 99, fue el turno de “Guigsy” McGuigan, el bajista, aunque su caso fue menos dramático que el de su compañero.

    Según el citado libro de John Harris: “Paul McGuigan dejó Oasis poco después de Paul Arthurs en agosto de 1999. ‘Oasis ya no era mi prioridad’, explicó más tarde. ‘Pasaban a ser lo cuarto en mi lista, y eso no es justo para la banda’. Actualmente vive en las afueras de Londres con su esposa, Ruth, y su hijo. En 2002, tocó el bajo en Lessons Learned from Rocky I to Rocky III, un tema del álbum Handcream for a Generation de Cornershop".

    Por entonces, ambas salidas sacudieron los titulares. The Guardian tituló: “Oasis en crisis tras la marcha de su segundo guitarrista”. Y la nota señala que McGuigan utilizó un fax para comunicar al resto de la banda que se marchaba. Su lugar en Oasis lo ocupó Andy Bell, antiguo cantante y guitarrista de Ride.

    Paul "Guigsy" McGuigan

    Pocos días después, Noel dio una rueda de prensa para enfrentar a los medios. “Nos han dejado con el pastel...De todas formas, no se nos dan bien las despedidas, pero habría sido mejor en persona. Hablamos con él por teléfono. Ha sido mi amigo durante 15 años. Sí, estamos en shock.”

    “Bonehead y Guigsy tienen familias. Puede que no hayan querido dejarlas durante nueve o diez meses para ir de gira por Estados Unidos. Lo entiendo. Además, son mejores amigos. Se nota en las señales. Parecía que a ninguno de los dos les interesaba ya.” En la misma rueda, Noel aprovechó de desmentir el rumor que circulaba entonces: de que Johhny Marr, el ex The Smiths se unía al grupo. “Johnny está en sus propios asuntos por el momento”.

    A diferencia de “Bonehead” Arthurs quien participa en el reencuentro de Oasis, “Guigsy” McGuigan se ha mantenido alejado de todo lo que tenga que ver con el conjunto. En 2004 declinó ser parte del DVD de Definitely Maybe, a través de una carta de disculpas explicando las razones para no aparecer.

    En 2005, Noel concedió una entrevista y reconoció que echaba de menos a ambos miembros fundadores: “En cierto modo, los extraño. Tenían una especie de inocencia con respecto a la música”.

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaOasisPaul Bonehead ArthursPaul Guigsy McGuiganMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    “El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Caso Bruma: Fiscalía formalizará a tres tripulantes del barco Cobra por el delito de homicidio culposo

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    4.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Sube la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Recuperan los cuerpos de cinco turistas fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    “El que se está moviendo firme por la Verónica (Sabaj) es Mauricio Silva”: la escucha de Yáber que salpica a otro supremo

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025
    Negocios

    Ripley anota caída en ganancias trimestrales, pero mantiene un fuerte impulso en 2025

    Actas de la Fed revelan división interna y se enfría opción de un nuevo recorte de tasas en diciembre

    Avanza sala cuna: Comisión de Trabajo del Senado aprueba el proyecto y pasa a la Comisión de Educación

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre
    Tendencias

    Por qué se conmemora hoy el Día Internacional del Hombre

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica
    El Deportivo

    Sospechas con el VAR: la fuerte carta de reclamo de Rangers a la ANFP por el arbitraje ante San Marcos de Arica

    Logran su primer punto ATP: Bautista de la Peña y Thomas Menzel ganan en Santiago y aparecerán en el ranking mundial

    Chile sube tres puestos en el ranking FIFA, pero cierra el año fuera del top 50

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué se fueron “Bonehead” Arthurs y “Guigsy” McGuigan de Oasis?

    Lucky Man de The Verve o la canción favorita y definitiva de Richard Ashcroft

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder
    Mundo

    Partido Socialdemócrata de Dinamarca pierde la alcaldía de Copenhague tras 100 años en el poder

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?