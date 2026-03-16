Por sobre Timothée Chalamet: Michael B. Jordan obtiene el Oscar a Mejor Actor

La edición número 98 de los Premios Oscar cerró con algunos resultados esperados y coincidentes con los de ceremonias anteriores. Sin embargo, la categoría de Mejor actor seguía abierta, por lo que el triunfo de Michael B. Jordan por su rol en Pecadores tuvo una dosis de sorpresa.

El galardón fue introducido por Adrien Brody, ganador de la estatuilla el año pasado por El brutalista. Tras una serie de bromas sobre la extensión de su discurso de agradecimiento (con el que que batió el récord al más largo en la historia), introdujo a los nominados y anunció a Jordan como ganador.

La competencia estuvo integrada por Ethan Hawke (Blue moon), Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Wagner Moura (El agente secreto) y Timothée Chalamet (Marty Supremo).

Este último era uno de los favoritos cuando empezó la temporada de premios, pero fue perdiendo fuerza. Cuando el período de votación ya había concluido, se viralizaron sus dichos sobre la supuesta irrelevancia del ballet y la ópera, ganándose el repudio de los miembros de esas artes escénicas.

Eric Charbonneau

El triunfo de Jordan se sostuvo en el precedente de los Premios del Actor, ceremonia donde obtuvo el reconocimiento a Mejor actor.

La estrella de Pecadores se mostró sorprendida y muy agradecida, sobre todo con su madre. Con esto, se convirtio en el sexto hombre negro en triunfar en la categoría, uniéndose a Sydney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith.